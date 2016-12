Wirtschaft

Die Briten sind zurück: Stahlaktien stehen bei Anlegern hoch im Kurs

Richtig vom Fleck kommt der Dax drei Tage vor Ende des Börsenjahres nicht. Bei einzelnen Titeln gibt es aber dennoch Bewegung. Händler, die am Jahresende die Stellung halten, schauen nach London. Und nach Italien, wo Konjunkturdaten überraschen.

Am zweitletzten vollen Handelstag des Jahres kommen die Anleger kaum mehr aus der Deckung. Langweilig ist es an den Finanzmärkten trotzdem nicht. Am Morgen gibt es einen fulminanten Kursrutsch in Asien. In Italien gibt man sich zwar völlig unbeeindruckt, die Frage ist nur, wie lange noch. Denn die Bankenkrise schwelt ungehindert weiter. Ansonsten sind Rohstofftitel auf den letzten Metern des Börsenjahres schwer gefragt.

Der Dax handelt am Vormittag zwar etwas niedriger bei 11.467 Punkten. Er notiert damit aber nur knapp unter dem Jahreshoch vom Vortag von 11.481 Punkten.

Der Index mittelgroßer Werte MDax kann zwar keine neue Bestmarke setzen. Er bewegt sich aber auch seit Tagen auf Rekordniveau. Zuletzt liegt er mit 0,1 im Plus bei 22.165 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax steht derweil 0,1 Prozent höher bei 1812 Punkten.

Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3274 nahezu unverändert. "Die Umsätze werden auch heute dünn bleiben", prognostiziert ein Börsianer. "Schließlich will niemand auf der Zielgeraden zum Jahresultimo noch vom Weg abkommen."

Am Dienstag war der Umsatz im Dax mit 30 Millionen Aktien für knapp 1,1 Milliarden Euro so niedrig wie noch nie in diesem Jahr gewesen. Selbst an den Mai-Feiertagen hatte das Handelsvolumen mit mehr als zwei Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch gelegen.

Zumindest kleine Impulse erhoffen sich Händler deshalb aus London, wo die Börse am Mittwoch zum ersten Mal in dieser Woche wieder geöffnet ist. Ob die Börse das Geschäft beleben kann, bleibt abzuwarten, denn zumindest der Terminkalender ist auch hier weitgehend leer. Analysten haben über die Feiertage ebenfalls Urlaub genommen. "Ohne Research fehlen auch von dieser Seite die Impulse", sagt ein Händler.

Gekauft werden vor dem Jahresende nochmals Papiere aus dem gut gelaufenen Rohstoff- und Stahlsektor, der um 2,7 Prozent zulegt und damit mit weitem Abstand Spitzenreiter ist. Seit Jahresbeginn ist der Sektor um fast 60 Prozent gestiegen. Fondsmanager nehmen solche Papiere oft noch in ihre Portfolios, um diese "aufzuhübschen".

Spitzenwert im Dax sind entsprechend die Aktien von Thyssenkrupp. Es sind die Titel, die in den vergangenen drei Wochen im Gegensatz zum Leitindex auf Talstation gegangen waren. Zuletzt kletterten sie um 1,7 Prozent. Rückenwind kommt von der Erholung bei den Rohstoffpreisen. Auch Salzgitter-Papiere gehörten im MDax mit 1,1 Prozent klar zu den Gewinnern.

Für die Aktien der Lufthansa ging es dagegen am Indexende um mehr als ein Prozent abwärts. Bei der Fluggesellschaft köchelt weiterhin das Gerücht einer engeren Verknüpfung mit dem Wettbewerber Etihad.

Aktien der Deutschen Börse standen moderat mit 0,2 Prozent im Minus. Laut einem Zeitungsbericht räumt der Londoner Börsenbetreiber LSE im Zuge der geplanten Fusion mit dem deutschen Wettbewerber eine Hürde aus dem Weg: Die Pariser Abrechnungs- und Abwicklungsgesellschaft LCH Clearnet geht demnach wie erwartet an den Konkurrenten Euronext.

In London standen am Morgen Rolls Royce etwas stärker unter Druck. Die Titel verloren 1,5 Prozent, nachdem Airbus mitgeteilt hat, zwölf Maschinen des Großraumflugzeugs A 380 später als ursprünglich geplant an die Fluglinie Emirates zu liefern. Rolls-Royce ist der neue Triebwerkslieferant für die Großraumflugzeuge. Airbus handelten im MDax 0,4 Prozent im Minus.

Unternehmensnachrichten sind zwar Mangelware. Dafür gab es aber noch ein paar wenige Konjunkturdaten aus Italien, die zumindest für eine kleine Überraschung sorgten. Die schwierige politische Lage hat bislang offenbar keinerlei Spuren hinterlassen. Die Stimmung in den italienischen Unternehmen und bei den Verbrauchern hellte sich im Dezember überraschend auf. Das heißt, weder die Krise des Bankhauses Monte dei Paschi noch das gescheiterte Verfassungsreferendum haben sich negativ auf das Vertrauen der Wirtschaftsakteure ausgewirkt.

Das Thema Bankenrettung in Italien dürfte dennoch ein Thema bleiben. Zumal nicht mehr viel Zeit bleibt, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi formal vor der Abwicklung zu retten. Dies muss bis Jahresende geschehen. Am Montag war bekannt geworden, dass die Kapitallücke bei der Krisenbank offenbar 8,8 und nicht 5 Milliarden Euro beträgt. Die Aktie war zuletzt ausgesetzt.

Asien: Nikkei schließt unverändert

Positive Vorgaben aus den USA hatten am Morgen die asiatischen Aktienmärkte gestützt. Zwar trat die Tokioter Börse in einem impulsarmen Handel wenige Tage vor dem Jahreswechsel auf der Stelle, der Leitindex Nikkei schloss nahezu unverändert bei 19.401 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag allerdings 0,6 Prozent im Plus.

Die australische Börse in Sydney stieg sogar um ein Prozent und schloss auf dem höchsten Stand seit fast 17 Monaten. Hier trieb vor allem ein Anstieg der Rohstoffpreise die Kurse von Bergbau-Unternehmen an. Auch der Markt in Hongkong legte zu. Die chinesische Börse in Shanghai und der südkoreanische Markt in Seoul gaben dagegen nach.

Bei den Einzelwerten stand Toshiba mit einem Kurseinbruch von 20 Prozent im Fokus. Der japanische Industriekonzern hatte eingeräumt, die Kosten von AKW-Projekten der kürzlichen übernommenen Atom-Sparte des Unternehmens Chicago Bridge & Iron seien viel höher als angenommen. Deswegen drohten milliardenschwere Belastungen.

Die Aktien von Hitachi Koki legten dagegen um fast 15,2 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge erwägt der japanische Mutterkonzern Hitachi, den Hersteller von Elektrowerkzeugen wie Bohrmaschinen und Schraubern an den US-Finanzinvestor KKR zu verkaufen. Der Deal könnte ein Volumen von 1,3 Milliarden Dollar haben.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen wieder an

An den Rohstoffmärkten sind die Preise für die Industriemetalle Zink, Blei und Nickel unter Druck geraten. Der Goldpreis legte dagegen leicht zu auf 1142 Dollar je Feinunze.

Der Brent-Ölpreis stieg um 0,5 Prozent auf 57,10 Dollar je Barrel. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar erhöhte sich um 0,35 Prozent auf 54,13 Dollar.

Insgesamt bewegt sich der Handel in ruhigen Bahnen. Die Aussicht auf einen Rückgang des weltweiten Ölangebots stützt laut Händlern die Preise tendenziell. Am Markt schaut daher weiter auf die angekündigten Kürzung der Produktionsmenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und andere Förderländer, die zu Beginn des neuen Jahres in Kraft treten soll.

Devisen: Euro unter 1,05 Dollar

Auch im Devisenhandel herrschte am Morgen relative Ruhe, der Euro handelte zum US-Dollar nach wie vor unter 1,05 Dollar. Seit neun Handelstagen schon pendelt der Euro damit in einer engen Spanne zwischen 1,0350 und 1,05.

Bundesanleihen setzten den jüngsten Erholungstrend fort, die Zehnjahresrendite ist mittlerweile wieder auf 0,18 Prozent zurückgefallen, nachdem sie Mitte Dezember noch bei 0,39 Prozent gelegen hatte.

Quelle: n-tv.de