Wirtschaft

Kurse kaum verändert: Terror in London lässt Aktienmärkte kalt

Der Handel am europäischen Aktienmarkt startet mit Zurückhaltung in die neue Woche. Feiertagsbedingt fehlen einige Akteure. Am Ölmarkt ziehen die Preise an, der Dollar hat sich stabilisiert.

An den europäischen Börsen zeichnen sich zum Handelsbeginn wenig veränderte Aktienkurse ab. Nicht gehandelt wird allerdings wegen des Pfingstfeiertags in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Terroranschlag vom Samstag in London mit Toten und Schwerverletzten dürfte an den Finanzmärkten keine dominierende Rolle spielen, heißt es, auch mit Blick auf die stabilen Märkte in Asien. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.586 Punkten indiziert, das sind 5 weniger als am Freitag.

Für Zurückhaltung könnte neben dem feiertagsbedingten Fehlen vieler Akteure bereits zu Wochenbeginn sorgen, dass die EZB am Donnerstag über den weiteren geldpolitischen Kurs entscheidet, so Marktbeobachter. Außerdem wählen die Briten am Donnerstag ein neues Parlament. Nachdem sich hierfür zuletzt ein etwas knapperer Ausgang andeutete, könnte auch dies für Zurückhaltung sorgen.

Positive Impulse kommen unterdessen in Gestalt eines verbesserten Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem chinesischen Dienstleistungssektor. Das unterstreicht das positive Momentum, das bereits der offizielle Index in der Vorwoche vermittelt hatte. Tendenziell positiv kommt auch an, dass die Weltbank für das kommende Jahr ein weltweites Wachstum auf einem Siebenjahreshoch erwartet. Sie rechnet mit einem globalen Wachstum von 2,9 Prozent.

Ölpreise ziehen an

Am Ölmarkt ziehen die Preise an, das könnte die Aktien aus dem Öl- und dem Rohstoffsektor stützen. Auslöser für das rund 1 Prozent teurere Öl im Vergleich zum US-Geschäft am Freitag sind neue Spannungen im arabischen Raum. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre diplomatischen Beziehungen zum Emirat Katar abgebrochen. Saudi-Arabien schloss zudem die Grenzen zu dem Nachbarland. Das ägyptische Außenministerium wirft Katar vor, "Terrorismus" zu unterstützen und schloss alle Häfen und Flughäfen für Schiffe und Maschinen aus dem Emirat.

Am Ölmarkt habe dies zu einer Art reflexartigen Reaktion geführt mit Blick auf mögliche Produktionsunterbrechungen, heißt es. Ökonom Phin Ziebell von der National Australia Bank hält dem entgegen, dass von der Entwicklung keine direkte Wirkung auf die Ölförderung ausgehen dürfte. Andererseits könne man sich nun die Frage stellen, ob sich das Opec-Mitglied Katar an die von dem Kartell verabredeten Ölförderquoten halten werde. "Das bedeutet, dass Katar möglicherweise nur noch wenig Grund sehen wird, die Produktionsquote beizubehalten; und wenn das passiert, könnten sich andere Opec-Länder ermutigt fühlen, ebenfalls die Vereinbarung zu umgehen", sagt Ziebell.

Dollar wieder stabilisiert

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar seitwärts nach seinem Absturz am Freitag nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten. Auch beim Gold tut sich aktuell wenig, auch dort geht es seitwärts. Die Feinunze kostet 1.280 Dollar, nachdem sie sich am Freitag im Tief vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten noch rund 1.263 gekostet hatte. Der enttäuschende Arbeitsmarktbericht dämpft etwas die Erwartungen an den laufenden US-Zinserhöhungszyklus, womit das zinslos gehaltene Gold an Attraktivität gewinnt. Zudem profitiert es vom billigeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

Am Aktienmarkt könnten Papiere aus dem Finanzsektor, die bereits am Freitag im Handelsverlauf einen deutlichen Rücksetzer machten, dem breiten Markt etwas hinterherhinken angesichts der Zinsentwicklung. Das geringere Aufwärtsmomentum bei den Zinsen bedeutet niedrigere Renditen am Anleihemarkt, was sich negativ auf das traditionelle Bankengeschäft auswirkt.

Quelle: n-tv.de