Wirtschaft

Frankfurt setzt auf Kreative: Das deutsche Bemühen um mehr Start-ups

Berlin spielt immer noch in einer anderen Liga. Doch auch andere Städte ringen um Start-ups und zeigen sich offen für junge Gründer. Sogar in der konservativen Bankenwelt wird inzwischen auf die Impulse junger Finanzfirmen gesetzt.

Im "Pollux"-Turm an der Frankfurter Messe präsentiert die Banken-Stadt ihr Vorzeigeprojekt. Im "Tech Quartier" finden auf einer Etage 120 Gründer von Finanzfirmen - sogenannten Fintechs - Platz, um Ideen zu schmieden und Gleichgesinnte zu treffen. Es soll ein Signal zur Aufholjagd sein. "Der führende Finanzplatz des Kontinents muss auch in der Fintech-Branche die Führungsposition übernehmen", sagte Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zur Eröffnung.

Der Satz sagt viel über den Ehrgeiz am Main. Frankfurt, das mit dem nüchternen Geld-Geschäft zu Reichtum kam, setzt plötzlich auf Kreative. Mit digitalen Anwendungen sollen Start-ups der Finanzbranche helfen, im technologischen Wandel mitzuhalten. Denn Banken und Versicherungen drohen, in der Digitalisierung den Anschluss zu verlieren. Apps, mit denen sich etwa Geld bequem anlegen lässt oder Freunde gemeinsame Geschenke finanzieren können, erleichtern es, junge Kunden zu binden.

Anschluss an Digitalisierung nicht verlieren

So hat die Deutsche Bank jüngst eine "Digitalfabrik" eröffnet, wo Programmierer, Produktexperten und Berater an digitalen Angeboten feilen. Die Commerzbank fördert mit "Commerz Ventures" Start-ups, und die Deutsche Börse hat ein eigenes Fintech-Zentrum gegründet. Chef Carsten Kengeter schwärmte schon vom deutschen Silicon Valley.

Mit dem Fintech-Boom ist Frankfurt nicht allein. In ganz Deutschland sprießen junge Finanzfirmen aus dem Boden. 154 wurden laut der Comdirect-Bank 2015 gegründet - fast jeden zweiten Tag eine neue. Großstädte werben heftig um sie, schließlich stehen Start-ups für Fortschritt. Allein: Die meisten Gründer zieht es weiter nach Berlin. Die Hauptstadt zählt mit 179 Fintechs mehr solcher Firmen als Frankfurt, München und Hamburg zusammen.

"Berlin ist in einer anderen Liga", sagt Comdirect-Chef Arno Walter. Auch das meiste Wagniskapital von Investoren fließt an die Spree. Seit 2012 haben sie 734 Millionen Euro in Berliner Fintechs gesteckt, fünf Mal mehr als in München. An die hippe Hauptstadt kommen andere Städte nicht heran - trotz zahlreicher Gründer-Zentren mit Kicker-Tischen und Backsteinwänden. Das liegt auch daran, dass Gründer in Berlin noch immer niedrigere Mieten und billigere Programmierer finden als anderswo. Und in München oder Frankfurt haben junge Talente mit Jobs bei Großkonzernen sichere Alternativen zum Wagnis Gründung.

Bundesregierung eilt zur Hilfe

Dass in Berlin kaum große Firmenkunden für Start-ups sitzen, scheint kein Hindernis zu sein. Doch selbst mit Berlin kann Deutschland nicht mit der globalen Fintech-Konkurrenz mithalten. Weltweit führen die USA. Den Markt allein in Kalifornien beziffern Experten auf 6,3 Milliarden Euro und rund 74.000 Mitarbeiter. Die hiesige Fintech-Szene kommt auf rund 2,4 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro) und etwa 13.000 Beschäftigte. Ein Problem: Wachstumsfirmen in Deutschland kommen schwer an Kapital zur Expansion. Große Investoren für Start-ups gibt es relativ wenige.

Nun springt die Bundesregierung ein. Sie erlaubt Investoren, die mit Risikokapital bei Wachstumsfirmen einsteigen, entstandene Verluste steuerlich geltend zu machen. Ein entsprechendes Gesetz brachte der Bundestag auf den Weg. Kosten: bis zu 600 Millionen Euro jährlich. Steueranreize für Großanleger, die auf Gewinne mit Start-ups setzen? Kritiker halten das für den falschen Weg.

Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, sieht das anders. "Gerade für junge Unternehmen und Start-ups in der Wachstumsphase wird es nun leichter, frisches Geld zu bekommen und zu expandieren", sagt er. Luft nach oben für die Fintech-Branche erkennt das Bundesfinanzministerium. Das Marktvolumen dürfte von zuletzt mehr als 2 Milliarden auf 58 Milliarden Euro bis 2020 steigen, heißt es in einer Studie. "Der Fintech-Markt in Deutschland weist ein hohes Wachstums- und Entwicklungspotenzial auf", heißt es. Manche Experten zweifeln indes an solch einem rasanten Zuwachs. Immerhin holt Deutschland auf.

Brexit-Votum lockt Start-ups an

In Europa liegt die Bundesrepublik nach Großbritannien auf Platz zwei. Und waren die globalen Fintech-Investitionen zuletzt rückläufig, erlebte die Bundesrepublik eine Sonderkonjunktur. In deutsche Finanzfirmen floss mehr Geld als in britische, wie eine Analyse der Beratungsfirma KPMG zeigt: "Deutschland zeigt eine starke Leistung." Die Unsicherheit nach dem Brexit-Votum helfe, Start-ups aus London anzulocken. Zusätzlichen Schub soll ein Projekt der Deutschen Börse bringen. Sie will Wachstumsfirmen den Zugang zum Aktienmarkt erleichtern und Firmen und Investoren zusammen bringen.

Im Frühjahr 2017 führt der Konzern dazu ein neues Segment ein. "Der Kapitalbedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen ist deutlich gestiegen", sagt Kengeter. Er erhofft sich mehr Börsengänge in Frankfurt. Doch die Konkurrenz bringt sich ebenfalls in Position. In München konzentrieren sich Fintechs auf Dienstleistungen für Versicherungen und Immobilien, in Hamburg auf Zahlungen und Abrechnungen. In Frankfurt ist noch viel Gegenwehr gefragt.

Quelle: n-tv.de