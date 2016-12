Wirtschaft

Noch mehr Arbeit, weniger Schlaf: So tickt die neue Arbeitswelt

Dem Wunsch nach perfekter Work-Life-Balance stehen Forderungen nach ständiger Erreichbarkeit und eine wachsende Zahl psychischer Erkrankungen gegenüber. Schuld daran sind auch die Produkte der Tech-Riesen.

Microsoft hat es wieder getan. Die Werbung für das Surface Pro 4 impliziert, dass wir mit den Geräten aus Redmond noch mehr leisten könnten. Testimonial Victoria Alonso von den Marvel Studios bestätigt in einem Videoclip, dass sie ein Gerät wie das Surface Pro 4 benutzt, weil es sie dabei unterstütze, 14 Stunden am Tag an sieben Tagen in der Woche zu arbeiten. Das immerhin täte sie schon seit Jahrzehnten. Ihre Superkraft bestünde darin, niemals schlafen zu müssen.

Dieser Videoclip treibt David Heinemeier Hansson, Manager bei Basecamp, erneut auf die Palme. Schon im Jahr 2013 echauffierte sich Hansson über eine Werbekampagne von Microsoft. Seinerzeit ging es um das damals neue Office365. Die Anzeige suggerierte, mit Office365 würde man sogar im Badezimmer und während des Fußballspiels des Sohnes arbeiten können. Ebenso könne man seinem Lebensabschnittsgefährten einen gemütlichen Videoabend vorgaukeln, während man in Wirklichkeit an einem Excel-Sheet arbeitet. Toll, oder doch nicht?

Hansson erstellte auf der grafischen Basis des Originals eine eigenen Anzeige und rief unter dem Hashtag #workcanwait zu einer Gegenbewegung auf. #Workcanwait soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass es wichtig ist, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter schon von Seiten der Unternehmensführung zu begrenzen, um Burnout und andere langfristige Folgen zu vermeiden.

Überarbeitung schadet nicht nur Mitarbeitern

In der Tat gibt es keine seriöse Studie, die nicht zu dem Ergebnis käme, dass Überarbeitung als Regelbetrieb keinerlei positive, dafür aber jede Menge negative Effekte erzeugen würde. Dabei ist der Aspekt der Mitarbeitergesundheit ein wichtiger, aber nicht der einzige. Wäre er der einzige, dürfte man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich viele Arbeitgeber nicht dafür interessieren würden. Der Krug geht bekanntlich solange zum Brunnen, bis er bricht. Und Krüge gibt es in genügender Zahl.

Wichtiger, und damit mehr Schutzwirkung entfaltend, ist der Umstand, dass dauerhafte Überarbeitung nicht nur die Mitarbeiter schädigt, sondern auch deren Arbeitsqualität verschlechtert. Der Kundenkontakt leidet, die Produktqualität geht zurück, die Teamleistung sinkt. Es gibt keinen Bereich im Unternehmen, der durch erschöpfte Mitarbeiter nicht in Mitleidenschaft gezogen würde.

Flexible Arbeitszeiten, begrenzte Stundenzahl

Um allen potenziellen negativen Aspekten vorzubeugen, befürwortet Hansson die flexible 40-Stunden-Woche. Dabei gibt es natürlich Kernzeiten, in denen sich die Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter überlappen, damit unbedingt erforderliche Besprechungen und der fachliche Austausch im Einzelgespräch weiterhin möglich bleiben. Generell aber bleibt es den Mitarbeitern vorbehalten, ihre Anwesenheitszeiten mit ihrem sonstigen Leben frei in Einklang zu bringen.

Mit seinem Konzept, das wir zumindest in Deutschland formal kennen, praktisch aber ebenfalls zu oft nicht leben, konnte er in der amerikanischen Tech-Szene durchaus einige Überzeugungsarbeit leisten. Erfahrungsberichte aus Unternehmen, die die Veränderung eingeführt haben, lesen sich durchweg positiv.

Unqualifizierte Kritik bleibt nicht aus

Nicht alle Unternehmenslenker stimmen jedoch mit Hansson überein. Erst vor wenigen Wochen schaltete sich das indische Tech-Unternehmen Zoho in die Diskussion ein. In einem prägnanten Blogeintrag mit einer eher dümmlichen Illustration erläuterten sie, warum sie die #Workcanwait-Initiative im Allgemeinen und die 40-Stunden-Woche im Besonderen nicht unterstützen würden.

Die Argumentation diskreditiert sich mit einem Blick auf die bereits erwähnte Illustration: Am Ende proklamiert Zoho, es handele sich beim Vorschlag einer 40-Stunden-Woche schlussendlich um einen Angriff auf die Freiheit des Individuums. Naja, man kennt diese Argumentation auch von marktradikalen Kräften hier in Deutschland.

Produktivitätssteigerung hat Grenzen

Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Menschen wären zwar möglicherweise 14 Stunden am Tag anwesend, davon aber höchstens die Hälfte der Zeit tatsächlich produktiv. Auch hierbei handelt es sich um eines der beliebtesten Argumente Marktradikaler aller Nationen. Faktisch ist es nicht mehr als propagandistische Rhetorik. Denn die Zahl der psychischen Erkrankungen, die seit Jahren steigt, spricht eine deutliche Sprache.

Sicherlich haben Methoden der Produktivitätssteigerung ihren Sinn. Allerdings beschränkt sich deren Wirksamkeit auf ein Normalmaß. Natürlich benötigt man Strategien der effektiven Bewältigung von Arbeitsaufgaben. Und es ist gut möglich, dass es in diesem Punkt Nachholbedarf gibt. Letzten Endes muss aber ein Arbeitsplatz stets so gestaltet sein, dass eine Person mit guten Produktivitätsstrategien die anfallenden Arbeiten innerhalb der regulären Arbeitszeit bewältigen kann.

Methoden der Produktivitätssteigerung dürfen nicht dazu missbraucht werden, weiteres Wasser in ein randvolles Fass zu füllen. Für Dr. Web schrieb ich kürzlich den Kein-Scheiß-Guide für Kreativarbeiter, in dem ich das Thema ebenfalls behandelt habe. Tenor: Unmenschliche Anstrengungen sind von Menschen nicht zu bewältigen. Es bleibt zu hoffen, dass sich auch in Unternehmen wie Microsoft der gesunde Menschenverstand wieder ins Marketing zurückschleicht, damit uns Werbeaussagen wie die obigen künftig erspart bleiben.

