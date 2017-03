Wissen

"Earth Hour" für den Klimaschutz: Am Abend geht das Licht aus

Die Aktion soll Millionen Menschen motivieren, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln: Seit 2007 geht einmal im Jahr in mittlerweile mehr als 7000 Städten an zentralen Bauwerken und in Haushalten für eine Stunde das Licht aus. Auch heute wieder.

Als Zeichen für den Umweltschutz drehen am Abend weltweit Millionen Menschen für eine Stunde das Licht aus: Jeweils zur lokalen Ortszeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr findet die "Earth Hour" des WWF statt. Den Start machte Samoa um 7.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Auch diesmal sind wieder berühmte Bauwerke dabei wie das Opernhaus in Sydney, der Moskauer Kreml, die Pyramiden von Gizeh und das New Yorker Empire State Building. Sie bleiben in der "Earth Hour" dunkel.

In Deutschland gibt es zur "Earth Hour", die zum 11. Mal abgehalten wird, Sonderveranstaltungen, etwa am Brandenburger Tor in Berlin, vor der Frauenkirche in Dresden, auf der Kölner Domplatte und vor der Theatinerkirche in München. Bundesweit nehmen mehr als 300 Städte an der symbolischen Klimaschutz-Aktion teil – nach Angaben eines WWF-Sprechers mehr als je zuvor.

2007, als der WWF die "Earth Hour" einführte und für Glühlampen noch keine Mindestanforderungen an ihre Energieeffizienz bestand, ergab eine Berechnung des Öko-Instituts, dass deutschlandweit rund 343 Tonnen CO2 eingespart werden, wenn die Hälfte aller Haushalte für fünf Minuten das Licht ausschaltet.

Was allerdings noch weitaus wirksamer ist: wenn 50 Prozent aller Haushalte Glühbirnen durch Energiesparlampen ersetzen. Dann würden, so die Berechnungen von 2007, in einem Jahr 2,5 Millionen Tonnen CO2 weniger verbraucht werden.

Quelle: n-tv.de