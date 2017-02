Neuer Trick macht es möglich: Forscher entdecken uralte Galaxien

Die Frühzeit des Universums lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen. Eine von diesen ist die sogenannte Reionisierungsepoche, die bis etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall (vor fast 13,8 Milliarden Jahren) andauerte.

Sie folgt auf das "Dunkle Zeitalter", das is etwa 150 Millionen Jahre nach dem Urknall dauerte. In diesem war das All von gewaltigen Gasmassen erfüllt, es gab aber keine leuchtenden Sterne. Diese bildeten sich erst, nachdem sich an bestimmten Stellen im Universum Gaswolken verdichteten, zusammenballten und als Sterne zu leuchten begannen. Aus diesen Sternen formten sich die ersten Galaxien.

Ihre Strahlung veränderte die Eigenschaft der übrigen Gaswolken - sie wurden ionisiert. Die Elektronen der Wasserstoff-Atome trennten sich vom Atomkern. Dieser Zustand hält bis heute an.