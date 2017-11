Wissen

"Angsteinflößend" und "fesselnd": Meteor versetzt Süddeutschland in Staunen

Hunderte Augenzeugen berichten davon: Sie haben ein auffallend helles, sich schnell bewegendes Licht am Himmel gesehen. Ein Feuerwerkskörper? Wohl nicht. Astronomen sind sich schnell einig: Es dürfte ein Meteor gewesen sein.

Ein Meteor hat am Dienstagabend viele Menschen im Süden Deutschlands zum Staunen gebracht. "Super hell und leicht grünlich" sei die Erscheinung gewesen, schrieb ein Twitter-Nutzer. In einem Meteor-Forum war von einem Schweif die Rede, der ein paar Sekunden lang am Himmel sichtbar blieb. "Es war Angst einflößend, aber wunderschön fesselnd", kommentierte ein Beobachter das sich schnell bewegende Licht am Himmel.

Die Berichte kamen vorwiegend aus dem Saarland, Südhessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern. Demnach bewegte sich der Meteor etwa von Aschaffenburg über Mainz und Wiesbaden Richtung Mosel. Auch aus der Schweiz und aus Frankreich wurden Sichtungen bekannt. Die Feuerwehr Höchen veröffentlichte ein Video, das den Meteor über Homburg im Saarland zeigt.

Während einige Beobachter zunächst an einen Feuerwerkskörper dachten, schrieben andere direkt von einer "Feuerkugel" – eine gebräuchliche Bezeichnung für einen Meteor, ebenso wie "Bolide". Auch bei der Polizei in Frankfurt hieß es schnell, möglicherweise seien Himmelskörper in der Atmosphäre verglüht und hätten so den Nachthimmel zum Leuchten gebracht. Davon gehen auch Astronomen aus.

Im Moment ist die Zeit der Leoniden: Mitte November geraten regelmäßig Meteoriten, Bruchstücke von Himmelskörpern des Sonnensystems, in die Erdatmosphäre und treten dann gehäuft als Sternschnuppen in Erscheinung. Das gestern zu sehende Bruchstück war dann eine besonders große Sternschnuppe. Hinweise auf Schäden gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher in Frankfurt.

