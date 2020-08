Batman-Traum an anderem Set Robert Pattinson log Christopher Nolan an

Kommendes Jahr kommt ein neuer "Batman"-Film in die Kinos. In die Rolle der Fledermaus aus Gotham CIty schlüpft Robert Pattinson. Um den begehrten Job zu ergattern, musste er sich aber von anderen Dreharbeiten davonstehlen.

Auch Hollywoodstars müssen ab und an noch für eine begehrte Rolle vorsprechen. Dumm nur, wenn das Casting just dann stattfindet, wenn man gerade mitten in den Dreharbeiten für einen anderen Film steckt. Robert Pattinson, zuletzt mit "Der Leuchtturm" im Kino, entschied sich am Set seines kommenden Blockbusters "Tenet" für einen altbewährtes Mittel: Er log Regisseur Christopher Nolan an.

Im Interview mit der "Irish Times" beichtet Pattinson, dass er während der Dreharbeiten für "Tenet" auch am Casting für die Rolle des Batman teilnehmen wollte, dessen Geschichte neu verfilmt wird. Um sich davon zu stehlen, täuschte er eigener Aussage nach "einen familiären Notfall" vor. Doch Regisseur Nolan durchschaute das Spiel: "In dem Moment, in dem ich sagte, dass es 'einen familiären Notfall' gebe, sagte er nur: 'Du gehst zum Batman-Vorsprechen, richtig?'", erinnert sich Pattinson an das Gespräch zurück.

Beleidigt schient der Regisseur trotz dieser Flunkerei aber nicht zu sein. Vielleicht deshalb weil Nolan aus eigener Erfahrung weiß, welche Anziehungskraft der Fledermausmann aus Gotham hat. Immerhin brachte er mit der "Dark Knight"-Trilogie höchstpersönlich drei gefeierte Filme über den düsteren DC-Helden in die Kinos. Damals schlüpfte Oscarpreisträger Christian Bale in die Rolle des Batman.

Für die Neuauflage, bei der trotz widriger Umstände Pattinson letztendlich die Titelrolle ergattern konnte, ist Filmemacher Matt Reeves verantwortlich, der vor allem für die "Planet der Affen"-Reihe bekannt ist. "The Batman" wird voraussichtlich am 30. September 2021 in die deutschen Kinos kommen. "Tenet" mit Robert Pattinson und Co-Star John David Washington kommt am 26. August in die deutschen Kinos.