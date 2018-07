Teletext

Kücknitz teilweise gesperrt: Verletzte bei Gewalttat in Lübecker Bus

Noch ist unklar, was genau sich in einem Bus im Lübecker Stadteil Kücknitz abgespielt hat. Fest steht nur, dass es mehrere Verletzte gibt. Der Stadtteil ist teilweise abgesperrt.

In einem Linienbus im Lübecker Stadteil Kücknitz ist es zu einer Gewalttat gekommen. Laut der "Lübecker Nachrichten" soll es zwölf Leicht- und zwei Schwerverletzte geben. Ein Polizeisprecher sagte, es habe definitiv keine Toten gegeben.

Der Täter ist nach Angaben der "Lübecker Nachrichten" schon gefasst. Die Umgebung einer Bushaltestelle in Kücknitz wurde laut Polizei weiträumig abgesperrt. Die Polizei informierte auch auf Twitter über den "größeren Polizeieinsatz". In Kürze will sie weitere Informationen veröffentlichen.

Ein Augenzeuge sagte den "Lübecker Nachrichten", ein Passagier habe in einem vollbesetzten Bus in Richtung Travemünde plötzlich einen Rucksack fallen gelassen, eine Waffe gezogen und andere Fahrgäste attackiert. Der Busfahrer habe geistesgegenwärtig die Türen geöffnet, so dass die Passagiere fliehen konnten. Ein Streifenwagen, der zufällig in der Nähe war, sei auf den Vorfall aufmerksam geworden, die Polizisten hätten den Täter daraufhin festgenommen.

Quelle: n-tv.de