Zu Jahresbeginn kommt Deutschland auf etwa 594.000 reine Elektroautos, die auf private Halter zugelassen sind. Das entspricht gerade mal 1,37 Prozent aller Privat-PKW. Nur wenige Städte liegen über diesem Durchschnitt - wo fahren prozentual die meisten Stromer?

Unter den großen deutschen Städten fahren die Einwohner von Stuttgart, Münster, Bielefeld und München besonders häufig elektrisch. Dort machen reine Elektroautos einen besonders großen Teil der privaten PKW aus, wie eine Auswertung aktueller Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt. In Summe schneiden die 26 Städte mit mehr als einer Viertelmillion Einwohner bei den Privatautos aber klar schlechter als der Bundesdurchschnitt ab.

Am 1. Januar gab es demnach in Deutschland knapp 594.000 auf private Halter zugelassene reine Elektroautos. Das sind 1,37 Prozent der gut 42 Millionen Privat-PKW. Unter den 26 größten deutschen Städten weisen nur vier eine höhere Quote auf: Stuttgart mit 1,83 Prozent, Münster mit 1,56, Bielefeld mit 1,50 und München mit 1,42. Wiesbaden liegt zudem gleichauf.

Sieben Großstädte kommen nicht einmal auf einen Anteil reiner Stromer von einem Prozent. Die niedrigsten Quoten finden sich in Dresden mit 0,72 Prozent, Gelsenkirchen (0,82), Leipzig (0,84), Duisburg (0,86) und Bremen mit 0,89 Prozent. Auch Augsburg mit 0,91 Prozent und Köln mit 0,99 erreichen die eins vor dem Komma nicht.

Lademöglichkeiten fehlen

"In den Städten fehlt es vielen Menschen schlicht an eigenen Lademöglichkeiten", erklärt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer die niedrigeren Quoten. Das gelte gerade in den innerstädtischen Bereichen. Und selbst wo es öffentliche Ladesäulen gebe, seien die oft teurer als der Haushaltsstrom aus der eigenen Wallbox. Das mache Stromer für die Städter noch einmal unattraktiver. Dabei wären ja gerade in den Städten Elektroautos besonders wertvoll, um die Luftverschmutzung zu senken", sagt Dudenhöffer. Abhilfe könne hier eine gezieltere Förderung des Ladesäulenaufbaus in den Städten und gegebenenfalls auch subventionierter Strom dort bringen.

Die im Verhältnis höheren Quoten in Stuttgart oder München erklärt sich Dudenhöffer damit, dass dies "Autostädte" seien. "So mancher Mitarbeiter der Hersteller dürfte da in der Arbeit eine gute Lademöglichkeit haben - das macht die Elektroautos dann wieder attraktiver."

Zählt man nicht nur Privat-PKW, sondern auch auf gewerbliche Halter zugelassene Autos, verändert sich das Bild allerdings. Dann liegt Wiesbaden vor Frankfurt am Main, Stuttgart und München - allesamt mit sehr viel höheren Quoten - und auch die Gesamtheit der großen Städte liegt über dem Bundesdurchschnitt. Dabei können aber Zulassungen auf Unternehmen die Statistik verzerren, die teilweise nicht einmal am Ort ihrer Zulassung im Einsatz sind.

Im Einzelnen weisen die 26 Städte mit mindestens 250.000 Einwohnern folgende Anteile von Elektroautos an den privat zugelassenen PKW in absteigender Reihenfolge auf:

Stuttgart 1,83 Prozent Münster 1,56 Prozent Bielefeld 1,50 Prozent München 1,42 Prozent Wiesbaden 1,37 Prozent Hamburg 1,33 Prozent Karlsruhe 1,32 Prozent Wuppertal 1,28 Prozent Bochum 1,26 Prozent Dortmund 1,25 Prozent Bonn 1,22 Prozent Hannover 1,20 Prozent Essen 1,16 Prozent Düsseldorf 1,16 Prozent Mannheim 1,09 Prozent Berlin 1,08 Prozent Frankfurt Main 1,06 Prozent Nürnberg 1,02 Prozent Mönchengladbach 1,00 Prozent Köln 0,99 Prozent Augsburg 0,91 Prozent Bremen 0,89 Prozent Duisburg 0,86 Prozent Leipzig 0,84 Prozent Gelsenkirchen 0,82 Prozent Dresden 0,72 Prozent

Quelle: dpa-Berechnungen auf Basis von KBA-Daten