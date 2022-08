Aus den kleinsten Autos große Kultmobile hervorgehen zu lassen, das versteht Fiat besser als viele andere, wie der niedlich-charmante Nuova 500 von 1957 vorführte. Konnte es da noch eine Steigerung geben? Der 1972 nachfolgende Fiat 126 verkaufte sich noch erfolgreicher als Knauser-König und winziger Familienflitzer.

Heute ist es das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr, das für Furore sorgt, aber die Älteren werden sich erinnern: Cityverkehr, den gab es vor 50 Jahren sogar fast zum Nulltarif und dies mit einem viersitzigen Pkw. Fiat 126 hieß der unter Stardesigner Gian Paolo Boano in adrette Form gebrachte Flitzer für das Gewusel der Großstädte, und dieser Zweizylinder-Typ fuhr vier Leute zum Kilometerpreis von fünf Pfennig pro Kopf, wie Fiat und Fachmedien unisono begeistert vermeldeten.

Beliebt war die Variante mit Sonnendach. (Foto: Fiat)

Billiger war damals keiner, nicht einmal Citroen 2 CV oder VW 1200 - und auch nicht Bus und Bahn. Aber nicht nur deshalb schrieb der vorläufig letzte italienische Heckmotor-Mini eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Mit fast fünf Millionen Einheiten verkaufte sich der Fiat 126 sogar noch besser als sein legendärer Vorgänger, der niedliche Fiat Nuova 500. Wie Fiat-Chefkonstrukteur Dante Giacosa in seinen Memoiren bekannte, war die Entwicklung des Nachfolgers für den Nuova 500, Italiens Nationalmonument aus dem Jahr 1957, seine größte Herausforderung. Allerdings begleitete Giacosa, der schon 1935 den Topolino auf die Räder stellte, das Projekt Fiat 126 aus Altersgründen nur noch als Berater, dies aber erfolgreich.

Bezahlbar wie eine Spaghetti-Mahlzeit, mit optionalem Faltdach für das Dolce-Vita-Gefühl unter der Sonne des Südens und lackiert in bunten Farben wie die Wäsche über den Altstadtgassen von Neapel, so gewann der winzige Fiat 126 noch mehr als alle Vorgänger die Sympathien der globalen City-Car-Community.

Fast 30 Jahre unverändert

Nicht ohne Grund wurde der kleine Zweizylinder-Zwerg knapp 30 Jahre lang nahezu unverändert gebaut und in dieser Zeit fast fünf Millionen Mal verkauft, meldete Fiat im Jahr 2000 stolz. Damals wurde das finale Exemplar des kleinen Volksflitzers als Sondermodell "Happy End" in Polen produziert und ins Fiat-Museum nach Turin überführt. Damit übertraf der Fiat 126 das Verkaufsvolumen des Nuova 500 und er überlebte sogar seinen designierten Nachfolger, den 1991 lancierten Cinquecento.

Allein an den Mythos der knutschkugeligen Form des Nuova 500, die 2007 im Retrodesign eines technisch modernen 500 revitalisiert wurde, konnte der in klaren Kanten gezeichnete Fiat 126 nie heranreichen. Trotzdem: Auch das Verhältnis der Fiat-126-Fans zu ihrem minimalistischen Vehikel (mit 3,05 Meter Länge so kurz wie der britische Mini, aber mit 1,37 Meter deutlich schmaler) war innig, wie die Vielzahl der Spitznamen oder sogar offiziellen Kosenamen zeigt.

Vom Bombel zum Bambino

Auch in Polen wurde der 126 gebaut. (Foto: Fiat)

In Italien wurde eine Kleintransporter-Version des Fiat 126 als Bombel ("Kleinkind") beworben und in Deutschland folgten über 85.000 Fiat-Kunden einem Aufruf des Importeurs zur Namensfindung für die besser ausgestatteten Fiat 126, die daraufhin zum 126 Bambino mutierten. Zum ersten automobilen Giganten, der in Osteuropa Stückzahlenrekorde purzeln ließ, entwickelte sich der ab 1975 winzigste Viersitzer Europas - in jenem Jahr endete die Karriere des kurzzeitig parallel gebauten Fiat Nuova 500 - in Polen.

Die "Fabryka Samochodów Małolitrażowych" (FSM) baute in den Werken Bielsko-Biala und Tychy diese Knirpse, die der Volksmund "Maluch" ("Zwerg", "der Kleine") nannte. Ab 1997 schmückte sogar ein "Maluch"-Signet das Heck dieses frühen polnischen Volksautos, das sich vom italienischen Original vor allem durch den Typencode 126p und eine robustere, höhere Fahrwerksauslegung unterschied.

Aus Polen statt aus Italien

Die FSM-Fiat eroberten die ganze Welt, in verschiedenen Ländern Osteuropas wurden sie als "kleine Polen" vertrieben, in Kuba als "Polaquito" und in Australien als "Niki" verkauft. (Foto: Fiat)

Die Produktion des Maluch erwies sich als so profitabel, dass die Fertigung in Italien vorzeitig eingestellt wurde und am Ende alle Fiat 126 "made in Poland by FSM" waren. Die FSM-Fiat eroberten die ganze Welt, in verschiedenen Ländern Osteuropas wurden sie als "kleine Polen" vertrieben, in Kuba als "Polaquito" und in Australien als "Niki" verkauft.

Cavaletta hieß dagegen ein italienischer Strandwagen auf Basis des Fiat 126, der zur Enttäuschung vieler Beachcar-Freunde nicht in Großserie gelang. Als die Produktion des Fiat bei Zastava in Jugoslawien anlief, glaubten die Käufer in der Form des nüchternen 126 ein winziges Bügeleisen, ein "Peglica", zu erkennen. Die Slowenen wiederum erfreuten sich am flinken Floh "Bolha".

Steyr-Puch 126 aus Österreich

Die Preise für den Fiat 126 beginnen bei 5990 Mark, der Bambino kostet 300 Mark Aufpreis. (Foto: Fiat)

Auch die Österreicher konnten mit einer Spezialität aufwarten, dem Steyr-Puch 126. Der alpenländische Motoren- und Allradspezialist Steyr-Puch verpasste dem 126 das Triebwerk des Geländewagens Haflinger inklusive einer Leistungssteigerung auf 18 kW/25 PS. Mit 117 km/h Spitze waren die 18 kW/25 PS abgebenden Steyr-Puch 12 km/h schneller als die 126er Fiat - und konnten plötzlich Mini 850 und sogar fast den VW 1200 scheuchen.

Ganz im Gegensatz zu den Fiat 126 deutscher Provenienz, die von der Firma Steinwinter mit 250-cm³-Zweitaktern aus dem 1969 verblichenen Goggomobil ausgerüstet wurden. Diese "Figo" (Fiat-Goggo) genannten 126 richteten sich an die Inhaber des früher ausgestellten Führerscheins der Klasse IV. Als sich China Anfang der 1980er die Motorisierung auf die Fahnen schrieb, war es auch dort der Fiat 126, der den Umstieg vom Fahrrad aufs Auto vorantrieb: Zeitweise wurden im Reich der Mitte mehr als 30.000 Fiat pro Jahr verkauft, wobei der Zwerg überraschend oft als Taxi Verwendung fand.

Bonbonbunte Lackierungen

Beim Turiner Salon debütiert der 126 Personal 4. (Foto: Fiat)

Schließlich hatte Fiat die Viersitzer-Qualitäten des Typs 126 stets vollmundig betont: "Vier gepolsterte Vorzugs-Vollsicht-Plätze mit verstellbaren Vorderlehnen", tönte schon 1972 der Prospekt. Ab 1976 gab es beim Fiat 126 Personal 4 - in Deutschland Bambino genannt - aufwändigere Rücksitze mit Samt- oder Kunstleder, dazu Stoßstangen und Karosserie-Schutzleisten aus Kunststoff.

Lifestyleflair vermittelten bonbonbunte Lackierungen wie orangerot, tirolgrün oder schmetterlingsblau, ab 1978 auch die 126-Sondereditionen "Silver", "Red", "Black" oder "Brown" mit feinen Zierstreifen und getönten Scheiben. Zwei Jahre später debütierte allerdings der preiswerte Fiat Panda mit Frontantrieb und konkurrierte nun mit dem Fiat 126 um den Status des Königs der Minimalisten. Für die kreativen Fiat-Ingenieure Anlass, den altgedienten 126 in einen Jungbrunnen zu tauchen.

Potenzial für Evolution

Cavaletta hieß ein italienischer Strandwagen auf Basis des Fiat 126, der zur Enttäuschung vieler Beachcar-Freunde nicht in Großserie kam. (Foto: Fiat)

Heraus kam im Jahr 1987 der 126 BIS mit praktischer Heckklappe und umlegbaren Rücksitzen. Ein liegend eingebauter, wassergekühlter Motor schaffte Platz für den zusätzlichen Gepäckraum unter der großen Ladeluke. Den genialen, inzwischen hochbetagten Dante Giacosa freute es, dass sein letztes "Kind" noch immer Potenzial für Evolutionen bot. Allerdings wurde die Produktion des 126 BIS nur vier Jahre später wieder eingestellt, da der modernisierte Zweizylinder zur Überhitzung neigte. Außerdem machte der 1991 lancierte, bahnbrechend moderne Cinquecento, den 126 BIS in Westeuropa nun endgültig obsolet.

Nicht so im Rest des Fiat-Kleinwagen-Kosmos. Die Produktion des polnischen Maluch in bewährter Karosserieform lief nämlich weiter. Nach einem letzten Facelift mit Teilen aus dem Cinquecento firmierte der Fiat ab 1994 unter dem Code 126 EL, drei Jahre später spendierten ihm die Polen noch einen geregelten Drei-Wege-Katalysator. Kein Wunder, dass die Erinnerung an Nummer 126 in Osteuropa bis heute besonders lebendig ist.