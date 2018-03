Auto

Das Auto auf zwei Rädern: Indian Chieftain Elite - Geld spielt keine Rolle

Individualität spielt auch bei Motorrädern eine immer größere Rolle. Doch wie beim Auto hat das seinen Preis. Noch dazu, wenn Spezialisten 25 Stunden den Speziallack auftragen wie bei der Indian Chieftain Elite.

Beim Motorrad ist es wie beim Auto: Wer genug Geld hat kann sich leisten, worauf andere nur neidisch blicken. Zum Beispiel die mindestens 34.900 Euro teure Indian Chieftain Elite. Das in einer Kleinserie gefertigte Bike hat allerdings auch einige Besonderheiten: So ist sie durch eine Expertenteam von Hand lackiert. Für die Lackierung im Farbton Black Hills Silver sowie die feinen Graphics benötigen die Spezialisten gut 25 Stunden.

Zum bereits in der Basisausstattung des Spitzenmodells dieser Baureihe sehr guten Fahrkomfort kommt bei dem Luxusmodell noch ein einzigartiger Look. Neben dem exklusiven Lack erhält die Chieftain Elite ein 19 Zoll großes Vorderrad im 10-Speichen-Design. Dazu gibt es einen Sattel aus Echtleder und Fahrer- und Beifahrer-Trittbretter aus eloxiertem Aluminium, eine getönte Windschutzscheibe sowie LED-Leuchten.

Aus einem 200 Watt leistende Audiosystem kann dann die Straße mit "Born to be Wild" beschallt werden. Je zwei Lautsprecher befinden sich nämlich in der vorderen Verkleidung und in den Seitenkoffern. Zum Serienumfang gehört zudem das Infotainmentsystem Indian Ride Command hinter dem sich unter anderen der größte je in einem Motorrad verbaute Touchscreen verbirgt, der sogar Zweifinger-Gesten versteht.

Wie alle Chieftain-Modelle des Jahres 2018 verfügt die Elite-Version über die neuen "Pinnacle"-Rückspiegel und schmalere Lenkergriffe; beides soll die Ergonomie verbessern. Angetrieben wird die Elite-Version von einem V-Twin mit 1811 Kubikzentimetern Hubraum, der bei 2900 Kurbelwellenumdrehungen ein Drehmoment von 150 Newtonmetern bereitstellt. Das Gewicht der Chieftain Elite klettert infolge der üppigen Ausstattung auf 388 Kilogramm. Berechnet man das Leistungsgewicht hier mal anders, kommen auf jedes Kilo knapp 90 Euro.

Quelle: n-tv.de