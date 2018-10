Auto

Nach 20 Jahren: McLaren Speedtail toppt legendären F1

Der Speedtail ist der schnellste Straßensportwagen den McLaren je auf die Räder gestellt hat. Doch trotz der gewaltiger Anstrengungen und technischer Raffinessen ist der Bolide am Ende nur einen Wimpernschlag schneller als sein Urvater der F1.

Nachdem McLaren das neue Spitzenmodell "Speedtail" als Nachfolger des legendären F1 nun über Monate häppchenweise beworben hat, wissen wir endlich, wie das schnellste Fahrzeug der Marke aussieht. Besonders auffällig ist der Keil am Heck, die vollständig aus Kohlefaser besteht und den Speedtail zum bisher aerodynamisch effizientesten McLaren machen soll. Auch dank solcher Details wie den Radabdeckungen auf den Vorderrädern oder den einziehbaren Rückfahrkameras, die strömungsungünstige klassische Außenspiegel ersetzen.

Als Hommage an den F1 von 1993 ordnen die Briten das Cockpit mit einem zentralen Fahrersitz und zwei nach hinten versetzten Beifahrerplätzen an. Die mittige Sitzposition und die große Glaskanzel sollen vor allem einen guten Überblick bieten, große Displays ersetzen die meisten konventionellen Knöpfe. Edle Materialien und unzählige Individualisierungs-Optionen dürften den Kunden Kopfzerbrechen bei der Konfiguration bereiten.

Unter der stromlinienförmigen Außenhaut des Speedtail sitzt ein Hybrid-Antriebsstrang mit insgesamt 1050 PS, der den Dreisitzer in nur 12,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 300 katapultiert. Zum Vergleich: Der Urvater F1 benötigte für die gleiche Übung 23 Sekunden, das Hypercar P1 brauchte immerhin noch 17 Sekunden. Lediglich beim Topspeed scheint der Sprung kleiner auszufallen als erwartet. Was allerdings wohl auch am Fabelwert des F1 liegen dürfte. Der schaffte schon 1998 sagenhafte 391 km/h. Der Speedtail durchbricht die Sachallmauer der 400 km/h und soll nach Herstellerangaben maximal 403 km/h schnell.

Wie es sich für teure und seltene Supersportwagen mittlerweile gehört, ist der Speedtail bereits seit längerem ausverkauft. 106 Exemplare werden gefertigt, zu umgerechnet je rund 2,2 Millionen Euro. Die ersten Fahrzeuge, so verspricht McLaren, werden 2020 ausgeliefert.

Quelle: n-tv.de