Toyota hat seit 1998, also seit mittlerweile 25 Jahren, zehn Millionen Yaris produziert. Und der traditionelle japanische Kleinwagen ist noch immer gefragt. Manchmal auch getarnt unter anderen Namen.

Es ist ein emotionaler Moment, als der Yaris Nummer 10.000.000 vom Band rollt unter dem Applaus der Mitarbeiter sowie seiner Kundin, die Toyota zur Feier des Tages herbestellt hatte. Ganz so konsistent wie beispielsweise beim Volkswagen Käfer geht es mit dem Jubilar Yaris bei Toyota allerdings nicht zu. Denn erstens handelt es sich mittlerweile um die vierte Generation des Yaris und zweitens wird auch das SUV Yaris Cross mitgezählt, bei dem es sich ja schließlich um ein gänzlich anderes Modell handelt.

Das Toyota-Designzentrum ED2 bei Nizza kümmert sich auch um das Design des Toyota Yaris. (Foto: Toyota)

Erfolg hat Toyota mit dem Yaris. Der Kleinwagen, der sich im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Modellen dieses Segments treu geblieben ist (er misst noch immer unter vier Meter), wird auch an vielen anderen Produktionsstandorten rund um den Erdball hergestellt. So wird er nicht nur in Europa und im Heimatland Japan gebaut, sondern auch noch in Brasilien und China. Selbst Indonesien, Pakistan und Thailand beherbergen Fertigungsstätten für den Yaris.

Reich an Derivaten und Namen

Der Kleinwagen ist darüber hinaus reich an Derivaten und Namen. Während hierzulande SUV gefragt sind und dieser Nachfrage entsprechend Rechnung getragen wird, gibt es den Yaris in anderen Märkten wiederum als Stufenheck-Limousine. Und in der Phase, als Vans schwer angesagt waren, hatte Toyota natürlich den Yaris Verso in petto - quasi eine Großraumlimousine in kleiner Ausgabe für urbane Gefilde.

Den Toyota Yaris gibt es auch in einer SUV-Version. (Foto: Toyota)

Und genau wie Goethe scheint auch Toyota zu wissen, dass Namen nur Schall und Rauch sind. Der hier als Yaris verkaufte Cityflitzer ist in anderen Regionen unter den Bezeichnungen Belta, Echo, Vios oder Vitz zu haben. In den USA kennt man ihn als Scion mit der etwas kryptischen Bezeichnung iA.

Manchmal unter anderem Namen

Der kompakte Toyota ist allerdings nicht nur Träger vieler Namen. Manchmal schlüpft das Modell sogar in eine fremde Identität und tritt gleich unter anderen Markennamen auf. So entlieh Daihatsu das Modell für seinen letzten in Europa verkauften Charade zwischen 2011 und 2013 und bot ihn quasi unverändert an gegenüber dem Original. Allerdings muss man wissen, dass Daihatsu vollständig im Besitz von Toyota ist.

Der Rallye-Ableger GR Yaris ist der vorläufige Höhepunkt in der Kleinwagen-Story. (Foto: Toyota)

Anders verhält es sich beim Mazda 2 Hybrid - hierbei handelt es sich ebenfalls eins zu eins um den Toyota Yaris, nur die Logos wurden getauscht. Mit Hilfe dieser Kooperation kommt Mazda rasch an einen Hybrid-Kleinwagen, ohne aufwendige Entwicklungsarbeiten leisten zu müssen.

Trotz globaler Präsenz ist Europa indes nicht unwichtig für den Yaris. Die Hälfte des verkauften Kontingents landet hier: Exakt 5.155.506 Einheiten fanden seit der ersten Generation einen Besitzer in unseren Gefilden. Kein Wunder, der Kleinwagen trifft den europäischen Geschmack, weil ja auch hiesige Gestalter aus dem Designzentrum ED2 bei Nizza Hand an den Yaris angelegt haben.

Und es geht weiter im französischen Werk Valenciennes: Hier können rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr entstehen mit der Hilfe von 5000 Mitarbeitern. Stolz ist Toyota auf den Umstand, die komplette Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen bewerkstelligen zu können.

Modellseitig ist der Rallye-Ableger GR Yaris der vorläufige Höhepunkt in der Kleinwagen-Story. Aber sie ist mit Sicherheit noch lange nicht auserzählt.