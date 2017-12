Auto

Exotischer Verbrenner ganz neu: Vins Duecinquenta - der Zweitakter ist zurück

Eigentlich gelten die Zweitakter als ausgetorben. Doch schon in Kürze will die italienische Motorradmarke Vins eine ultraleichte Zweitakt-Rakete auf die Straße bringen. Das allerdings zu einem atemberaubend hohen Preis.

Vor allen in den 80er- und 90er-Jahren konnten noch einige wenige Zweitaktmotorräder japanischer Hersteller den Bikern feuchte Träume bereiten. Doch angesichts ungezügelter Trinksitten und strenger werdender Abgasvorschriften hat sich das exotische Verbrennungsprinzip bereits vor langer Zeit vom Markt verabschiedet. Die noch junge Motorradschmiede Vins aus dem italienischen Maranello will demnächst dennoch ein ultraleichtes und zudem zulassungsfähiges Zweitaktmotorrad namens Duecinquenta – was nichts anderes heißt als 250 - anbieten.

Der V2-Zweitaktmotor, in der Straßenversion mit 249 Kubikzentimeter Hubraum, sollte leichtes Spiel mit den 95 Kilogramm der straßenzugelassenen Version haben. Eine Leistungsangabe gibt es zwar noch nicht, doch angesichts einer Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h dürfte der wassergekühlte und elektronisch einspritzende Euro-4-Twin wohl mehr als 60 PS mobilisieren.

Im Fall der Rennversion Competizione, die weniger als 85 Kilogramm wiegt, kommt eine Motorvariante mit 288 Kubikzentimeter Hubraum zum Einsatz, die über 80 PS leistet und eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h ermöglichen soll. Das extrem reduzierte Gewicht beider Maschinen ist dem Umstand geschuldet, dass das Chassis, die Verkleidungsteile und die Fahrwerkskomponenten aus Carbon gefertigt sind.

Die von fünf ehemaligen Mitarbeitern des Ferrari-Formel-1-Teams entwickelte Duecinquenta dürfte angesichts eines Preises von rund 40.000 Euro allerdings ein eher seltenes Exemplar im Straßenbild bleiben. Die Rennversion soll sogar gut 50.000 Euro kosten.

Quelle: n-tv.de