Auto

Klein, sportlich, zuverlässig: Opel Adam - Gebraucht mit Traumnoten

Der Opel Adam kann nicht nur mit einer netten Optik punkten, auch die Qualität des kleinsten Rüsselsheimers geht nach Jahren in Ordnung. Am Ende macht es den Kleinstwagen als Gebrauchten zu einer Alternative zu Fiat 500, Audi A1 oder Mini Cooper.

Mit dem Adam hat Opel seit 2013 einen Kleinstwagen im Programm, der vor allem Kunden von Fiat (500), Audi (A1) oder Mini (Cooper) zu den Rüsselsheimern locken soll. Der stylische Verwandte des Corsa zeichnet sich als Gebrauchtwagen neben einer großen Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten auch durch seine problemfreien Besuche bei der Hauptuntersuchung aus. Beim Second-Hand-Kauf gibt es wenig, das abschrecken könnte.

Der Adam, der technisch eigentlich ein stark gestutzter Corsa ist, kommt mit seiner Länge von nur 3,70 Meter in jede Parklücke. Doch so praktisch die äußeren Abmessungen sind, so knapp kann auch der Platz im Innenraum werden. Während die beiden vorderen Sitze den Passagieren noch genügen, eignet sich die Rückbank nicht mal für einen Kindersitz. Sie ist eher eine Ablagefläche für Jacken und Taschen. Der Kofferraum fasst mit 170 Litern Stauraum auch nicht viel. Im besten Fall reicht das für zwei große Getränkekisten. Wirft man die Rücklehne der zweiten Riehe um, passen rein rechnerisch 670 Liter Gepäck in den Kleinwagen.

Konkurrent für Abarth und Mini Cooper S

Die drei ab dem Start angebotenen Benziner leisten 70 PS, 87 PS und 100 PS, optional mindert ein Start-Stopp-System den Verbrauch. Neueren Datums ist der 1,0-Liter-Dreizylinder, den es in Ausbaustufen mit 90 PS und 115 PS gibt und der im Minimum mit 4,3 Litern pro 100 Kilometer auskommen soll. Daneben ist der Adam als LPG-Variante erhältlich. Der 87-PS-Ottomotor verwertet hier sowohl Benzin als auch Autogas als Treibstoff, zusätzlich besitzt der Adam einen LPG-Tank mit 35 Litern Volumen unter dem Kofferraum. Hier leidet der Stauraum des Gepäckabteils noch mal mächtig. Wer es leistungsmäßig auf die Spitze treiben möchte, sollte zum Adam S greifen. Das sportliche Topmodell kommt mit 150 PS daher und ist ein ernsthafter Konkurrent für Mini Cooper S oder Abarth 595.

Die beiden letztgenannten Konkurrenten toppt der kleine Rüsselsheimer auch mit seinem Sportfahrwerk. Besonders im Stadtverkehr glänzt der Adam durch sein handliches und agiles Fahrverhalten. Für die Langstrecke ist der quirlige Adam eher nichts. Genau da behindert ihn die sportlich verordnete Härte des Fahrwerks. Zudem neigt der Sportfreund ob seines kurzen Radstandes bei schnell gefahrenen Autobahnkurven zu einer gewissen Nervosität.

Sicher und gut ausgestattet

Mit Radio, elektrischen Fensterhebern und einer Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung ist der Adam in der Basis ordentlich ausgestattet. Wer gerne mehr möchte, muss sich zwischen den Varianten "Jam", "Glam" und "Slam" entscheiden. Empfehlenswert ist das "Intellilink"-Infotainment-System mit einem sieben Zoll großen Touchscreen, auf dem sich via Apple CarPlay und Android Auto Smartphone-Apps spiegeln lassen. Für SUV-Fans bietet Opel außerdem den "Rocks" mit Plastikbeplankung und dezenter Höherlegung an.

Da der Adam als Neuwagen unzählige Individualisierungsmöglichkeiten bietet, kann sich der Gebrauchtwagenkäufer auf einige Überraschungen freuen. Von der Zweifarblackierung bis hin zu einem Schachbrettmuster-Dachhimmel ist alles möglich. In Sachen Sicherheit steht der Adam gut da. 2013 gab es beim Euro-NCAP-Crashtest vier von fünf Sternen – ein solides Ergebnis für einen Kleinstwagen.

Qualität im Spitzenbereich

Die große Stärke des Adam ist seine geringe Mängelquote bei der Hauptuntersuchung. Der TÜV bescheinigte im vergangenen Jahr 94 Prozent aller Adam eine neue Plakette, ohne einen Mangel festzustellen. Fahrwerk, Bremsen, Beleuchtung oder Motor: Alles in bester Ordnung. Lediglich zwei kleine Rückrufe beschmutzen die weiße Weste des Adam. 2014 fielen lockere Klemmschrauben im Fahrwerk auf und 2016 ging es für den Rüsselsheimer wegen möglicher Brüche in der Lenkzwischenwelle zurück in die Werkstatt. Im "TÜV-Report 2018" wird der Adam dennoch als "Bester Kleinwagen" geadelt.

Fazit: Wer einen jungen Gebrauchten für die Innenstadt sucht, der keine Probleme macht und zudem noch nett anzuschauen ist, der ist beim Opel Adam goldrichtig. Kleine Einschränkungen beim Platzangebot lässt der Rüsselsheimer mit flinkem Handling vergessen, skandalbehaftete Dieselmotoren gibt es ebenfalls nicht. Wer einen Adam mit vernünftiger Motorisierung und wenigen Kilometern sucht, wird aktuell ab rund 9000 Euro fällig.

Quelle: n-tv.de