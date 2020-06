Zwischen 3000 und 4000 US-Dollar verlangen Händler in Kanada für eine französische Bulldogge.

Französische Bulldoggen sind in Kanada schwer beliebt. Wegen der hohen Nachfrage werden die Tiere oft aus anderen Teilen der Welt importiert. Ein dafür vorgesehener Transportflug wird für Dutzende der Welpen zur Todesfalle.

Nach dem Fund von 38 toten Hundewelpen an Bord eines Flugzeugs haben die kanadischen Behörden Ermittlungen eingeleitet. Insgesamt seien bei der Kontrolle der Maschine der Fluggesellschaft Ukrainian International Airlines am Flughafen von Toronto 500 junge französische Bulldoggen vorgefunden worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Die überlebenden Tiere hätten unter anderem unter Dehydrierung und Schwäche gelitten.

Der dramatische Fund ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 13. Juni. Die kanadische Lebensmittelkontrollbehörde, die auch für Tierschutzkontrollen zuständig ist, teilte mit, über die nächsten Schritte werde nach Abschluss einer ersten Untersuchung entschieden. Ein Hundehändler, der ein anderes Tier im selben Frachtraum abholte, in dem auch die Bulldoggen-Welpen gefunden wurden, sprach im Sender CBC von einer "Horrorszene". Er habe sich wie in einem "Albtraum" gefühlt, sagte er.

Ukrainian International Airlines äußerte sich im Online-Dienst Facebook entsetzt über den "tragischen Verlust von Tierleben". Man kooperiere mit den kanadischen Behörden, erklärte die Fluggesellschaft weiter. Französische Bulldoggen sind bei Hundehaltern in Kanada sehr beliebt. Der Experte Scott Weese sagte CBC, pro Tier könne mit einem Verkaufspreis von 3000 bis 4000 US-Dollar gerechnet werden. Viele Kanadier gingen irrtümlicherweise davon aus, dass die Hunde im eigenen Land gezüchtet würden, sagte Weese. Dabei sei unklar, wie viele Hunde aus dem Ausland eingeführt würden und woher sie kämen.