"Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?", fragt Elon Musk die Nutzer der Onlineplattform. Die Mehrheit der Nutzer würde diesen Schritt begrüßen, doch zunächst macht Musk keine Anstalten, das Ergebnis der Umfrage anzuerkennen, sondern spekuliert über eine Manipulation durch Bots. Jetzt kündigt er doch seinen Rückzug an - allerdings nicht sofort.

Twitter-Chef Elon Musk denkt offenbar tatsächlich darüber nach, die Führung des Unternehmens in andere Hände zu legen. "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, den Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten", schrieb er als Reaktion auf eine Umfrage, bei der er die Nutzer darüber sollten, ob er als Twitter-Chef abtreten solle.

Am Sonntag hatte Musk erklärt, dass es bislang keinen Nachfolger gebe und dass "niemand den Job will, der Twitter tatsächlich am Leben erhalten kann". Musk hatte sich nach Kritik an seinem Führungsstil einer Abstimmung der Twitter-Nutzer gestellt. Diese stimmten mit 57,5 Prozent für einen Rückzug Musks von der Spitze des US-Konzerns. Er hatte im Zuge der Umfrage angekündigt, sich dem Abstimmungsergebnis zu beugen.

Am Dienstag zog Musk das Ergebnis allerdings in Zweifel. Das Umfrage-Institut HarrisX hatte zuvor erklärt, dass in einer von ihm durchgeführten, von Twitter und Musk unabhängigen Abstimmung unter US-Bürgern eine Mehrheit von 61 Prozent der Teilnehmer für Musks Verbleib an der Spitze des Unternehmens gestimmt hätten. "Interessant", schrieb Musk dazu. Das weise daraufhin, dass "wir immer noch ein klitzekleines Bot-Problem auf Twitter haben".

Auch einen Tweet des Internet-Unternehmers Kim Dotcom, der eine Beteiligung von Bots an dem Votum nahelegte, kommentierte er als "interessant". Später erklärte er, dass Umfragen künftig nur den Nutzern mit Bezahl-Abos bei Twitter vorbehalten sein würden.

Musk hat bereits in der Vergangenheit mehrfach Umfragen auf der Plattform genutzt, um über kontroverse Sachverhalte abzustimmen. So ließ er die Twitter-Nutzer darüber abstimmen, ob das Konto des früheren US-Präsidenten Donald Trump entsperrt werden sollte oder ob es eine Generalamnestie für gesperrte Accounts geben sollte. In beiden Fällen stimmten die Teilnehmer mehrheitlich mit "ja". An einer möglichen Manipulation durch Bots störte sich Musk damals nicht, er setzte die Ergebnisse der Umfragen um.