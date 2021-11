Maedow Walker schwebt wohl gerade auf Wolke sieben. Sie ist frisch verheiratet und gesund. Das ist offenbar nicht selbstverständlich, wie sie bei Instagram preisgibt.

Gerade sorgt Maedow Walker mit Hochzeitsnews bei ihren Followern für Begeisterung. Nun teilt sie eine echte Schocknachricht, die allerdings glücklicherweise schon etwas zurückliegt. Auf ihrem Instagram-Account schreibt die 23-Jährige, dass ihr vor zwei Jahren ein Tumor entfernt werden musste.

Heute fühle sie sich "gesegnet und dankbar", schreibt die Tochter des verstorbenen Actionstars Paul Walker (1973-2013, "The Fast and the Furious") neben ein altes Foto aus dem Krankenhaus. "Heute vor zwei Jahren", ist neben der Aufnahme zu lesen, die Walker mit nach oben gestrecktem Daumen, OP-Mütze auf dem Kopf und Stickern im Gesicht zeigt. Sie werden vor einem MRT-Scan und oftmals während Kopf-OPs an der Haut aufgebracht. Wo genau sie operiert wurde, enthüllt sie aber nicht. Sie "habe einen sehr langen Weg hinter" sich, berichtet das Model aber und beendet den Post stolz mit den Worten: "Bye bye, Tumor."

In der Kommentarzeile häufen sich Nachrichten von Followern und Freunden, die Meadow Walker alles Gute wünschen. Unter ihnen ist auch Schauspieler Vin Diesel. Der 54-Jährige war ein guter Freund und "Fast & Furious"-Filmkollege ihres Vaters und ist außerdem Maedows Patenonkel. Er postete ein Emoji, das die Hände zum Gebet aneinander hält. "Egal welche medizinische Situation du meistern musstest, ich bin froh, dass du es überstanden hast. Du bist ein sehr tapferer Mensch", schreibt ein anderer Follower.

Noch im Oktober hatte das Model ebenfalls bei Instagram eine weitaus schönere Nachricht verkündet. Sie und ihr Partner Louis Thornton-Allan haben den Bund der Ehe geschlossen. "Wir sind verheiratet!", schrieb Walker zu einem ihrer zahlreichen Hochzeits-Posts. Die Zeremonie fand am Strand der Dominikanischen Republik statt.

Paul Walker war 2013 im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Meadow ist die Tochter von ihm und seiner früheren Freundin Rebecca Soteros.