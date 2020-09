Ein Schumacher in der Formel 1, danach sehnen sich viele Fans der Motorsport-Königsklasse. Doch entgegen ursprünglicher Informationen unserer RTL/ntv-Redaktion kommt es in Mugello am Wochenende doch noch nicht zum Debüt des 21-jährigen Mick. Die Pläne für seinen Aufstieg aber bleiben bestehen.

Mick Schumacher muss doch noch auf sein Debüt in der Formel 1 warten. Entgegen unserer ursprünglichen Informationen startet der 21-Jährige am nächsten Wochenende beim Grand Prix der Toskana in Mugello doch nicht in der Königsklasse. Ein Einsatz in einem freien Training ist in dieser Saison aber mindestens noch vorgesehen. Mittelfristig soll der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher dann auch komplett aus der Formel 2 aufsteigen.

Diese Pläne hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erst Mitte August in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" verraten. "Er macht das diese Saison sehr ordentlich. Seine Aufgabe war, sich zu steigern und Fortschritte zu machen. Das tut er. Was wir nächstes Jahr mit ihm vorhaben, werden wir sehr bald mit ihm besprechen", sagte er. Der 21-Jährige gehört der Nachwuchsakademie der Italiener an. Der logische nächste Schritt wäre "erst mal ein kleineres Formel-1-Team, bei dem er alles kennenlernen kann und dann langsam weiter aufsteigt", erklärte Binotto weiter. Möglich wären die Kundenteams der Scuderia Alfa Romeo und Haas.

Schumacher, der vergangene Woche in Monza ein Rennen gewann, ist in der Formel 2 acht Rennen vor Schluss der Saison Zweiter der Gesamtwertung, nur sechs Zähler trennen ihn vom Spitzenreiter Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) aus Großbritannien. Damit kämpfen drei Ferrari-Junioren im Unterbau der Formel 1 um die Meisterschaft: Ilott (149 Punkte) führt vor Schumacher (143) und dessen russischem Teamkollegen Robert Schwarzman (140). Alle drei hoffen auf den Aufstieg in die Formel 1.