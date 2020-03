Wer behauptet, Reality-TV brächte keine Menschen zusammen, muss sich eines Besseren belehren lassen. Indirekt jedenfalls. Schließlich erwarten die Ex-"Bachelor"-Teilnehmer Sebastian Pannek und Angelina Heger ein gemeinsames Kind. Und nicht nur das: Die beiden heiraten jetzt auch noch.

Die Corona-Krise hält die Welt in Atem. Und viele, die zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus vorerst zu Hause bleiben, überlegen, was sie dort sinnvoll anstellen können: lesen vielleicht, ausmisten oder einen Serien-Marathon veranstalten.

Doch man kann auch noch andere, durchaus lebensbejahende Aktionen starten: sich verloben zum Beispiel!

Genau das haben Angelina Heger und Sebastian Pannek der grassierenden Pandemie zum Trotz nun getan. Wie die beiden jeweils auf ihren Instagram-Seiten bekannt gaben, haben sich die ehemalige "Bachelor"-Finalistin und der Ex-"Bachelor" das gegenseitige Eheversprechen gegeben.

"Für immer Ja!"

Heger postete ein Bild, in dem ihre Hand von der ihres Bald-Gatten gehalten wird - an ihrem Ringfinger prankt natürlich ein eindrucksvoller Verlobungsring. Dazu schrieb sie: "Ja, Ja, Ja, für immer Ja!"

Der zukünftige Bräutigam postete ein Foto seiner Verlobten in einem weißen Kleid an einem Strand und bemerkte dazu: "Das Mädchen ist für immer meins." Das Ganze garnierte er mit den Hashtags "Familie" und "Verlobung".

Im Dezember 2019 hatte Heger verkündet, dass sie zusammen mit Pannek ein Kind erwartet. Wenig später verriet das Paar, dass es ein Junge wird. Die beiden sind seit Sommer 2019 liiert.

Zweiter Platz und eine zerbrochene Liebe

Heger hatte 2014 an der vierten Staffel der RTL-Show "Der Bachelor" als Kandidatin teilgenommen. In der Sendung mit Christian Tews als Rosenkavalier landete sie auf dem zweiten Platz hinter Katja Kühne. Die inzwischen 28-Jährige strebte danach eine Karriere als Reality-TV-Star an. Unter anderem zog sie dafür 2015 ins Dschungelcamp.

Pannek wiederum agierte in der siebten Staffel 2017 selbst als "Bachelor". Dort kam der heute 33-Jährige mit Clea-Lacy Juhn zusammen. Die Beziehung ging jedoch nach rund eineinhalb Jahren in die Brüche.

Heger und Pannek sind sich also in der Show nicht direkt begegnet. Trotzdem hat sie das Reality-TV dann doch irgendwie zusammengebracht. In diesem Sinne: Pfeif' auf die Rosen!