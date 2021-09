Die Coronavirus-Pandemie stürzt die Welt in die größte Katastrophe der Gegenwart. Wie entwickeln sich die Fallzahlen in Deutschland? ntv.de liefert den Überblick zum Infektionsgeschehen - kurz, knapp und konzentriert.

Im Spätsommer 2021 breitet sich das Coronavirus in Form der Delta-Variante weiter in der Bevölkerung aus, das Infektionsgeschehen zieht in Deutschland deutlich an. Von schweren Krankheitsverläufe bedroht sind jedoch vor allem Ungeimpfte. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem steigenden Fallaufkommen?

Kurz vor der Bundestagswahl gibt es in der deutschen Pandemie-Abwehr offiziell keinen einheitlichen Maßstab zur Beurteilung der Infektionslage mehr. Die Sieben-Tage-Inzidenz über alle Altersgruppen hinweg habe an Aussagekraft eingebüßt, heißt es. Dabei lässt sich das im Grunde aber nur für die bisherige Bedeutung der Inzidenzwerte als Auslöser für etwaige Lockdown-Maßnahmen behaupten. Die Bundesländer müssen nun eigene Schwellenwerte definieren.

Als Kennziffer zur Einschätzung des Infektionsgeschehens bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz - mit all ihren bekannten Einschränkungen und Schwächen - trotz allem noch immer der beste verfügbare Indikator. Bei der Gesamtinzidenz gibt es jedoch ein Problem: Die Impfquoten unter Alten und Jungen fallen sehr unterschiedlich aus. Die als neuer "Leitindikator" vorgeschlagene Hospitalisierungsinzidenz wiederum bringt ganz eigene Schwächen mit sich. Zudem hinkt diese Kennziffer dem Infektionsgeschehen naturgemäß um Tage oder gar Wochen hinterher. Das statistisch niedrige Erkrankungsrisiko unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, im Fall einer Infektion einen schweren Covid-19-Verlauf zu erleiden, gibt immerhin Anlass zur Hoffnung. Kommt das deutsche Gesundheitssystem diesmal ohne katastrophale Überlastung durch den Herbst und den kommenden Winter?

Reicht der Blick auf die Hospitalisierungsinzidenz aus, um die Entwicklung unter Kontrolle zu halten? Die Anzahl der neu aufgenommenen Covid-Patienten in den Krankenhäusern folgt dem Infektionsgeschehen nicht nur mit Verzögerung, die Kennziffer ist als aktueller Indikator auch kaum zu gebrauchen. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz nennt nicht die Gesamtzahl der aktuell hospitalisierten Covid-19-Fälle, sondern nur eine Quote der Neuaufnahmen. Wie viele Betten zu diesem Zeitpunkt schon belegt sind und wie hoch die Auslastung in den Kliniken ist, lässt sich daraus nur indirekt ableiten.

Und: Ausschlaggebend ist in der Erfassung bisher noch das Meldedatum des Infektionsfalls. Fälle, deren Meldedatum vor dem aktuellen Sieben-Tage-Zeitraum liegt, werden von der Hospitalisierungsinzidenz im Fall einer Krankenhauseinweisung nicht erfasst. Dazu kommt das Problem mit den Nachmeldungen. Der einmal wöchentlich vom Robert-Koch-Institut veröffentlichte bundesweite Wert muss regelmäßig nach oben korrigiert werden. Auf dieser Grundlage ist der jeweils aktuellste Wert zur Beurteilung der Corona-Lage kaum zu gebrauchen.

Neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stehen vorerst jedoch nicht auf der Agenda. Dabei breitet sich das Virus derzeit in der Fläche insbesondere unter den Ungeimpften stark aus. Das regionale Fallaufkommen nach Altersgruppen zeigt, wie hoch die Inzidenzwerte unter Kindern teilweise bereits gestiegen sind:

Das Virus hat in Deutschland noch immer leichtes Spiel: Obwohl es längst genügend Impfstoff gibt, stehen Millionen Deutsche noch immer ohne Impfschutz da. Um das Virus aufzuhalten, müsste Deutschland eigentlich so schnell wie möglich eine hohe Impfquote erreichen - oder andere Maßnahmen ergreifen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Denkbar wären etwa eine regional verdichtete Schnelltest-Taktung oder eine personelle Aufrüstung der Kontaktnachverfolgung in besonders schwer betroffenen Regionen. Einig scheinen sich Bund und Länder in ihrer Corona-Politik bisher nur darin, dass die Schulen offen und ein weiterer Lockdown unbedingt vermieden werden müsse. Dabei ist längst klar, dass infizierte Kinder - für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt - das Virus naturgemäß auch in die übrigen Altersgruppen tragen. Das heißt: Über kurz oder lang werden auch Erwachsene und besonders gefährdete Menschen der höheren Altersgruppen mit dem Erreger in Kontakt kommen.

Der aktuelle Trend bei den Fallzahlen

Die scheidende Bundesregierung drängt auf ein erhöhtes Impftempo. "Wer nicht geimpft ist, muss sich absehbar regelmäßig testen lassen, wenn er in Innenräumen mit anderen Menschen zusammentrifft, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern", heißt es wörtlich im Beschluss des Corona-Gipfels vom 10. August. "Wir müssen dafür werben, dass geimpft wird, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist", erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Für Geimpfte werde es keinen weiteren Lockdown geben, sagte Gesundheitsminister Spahn bei RTL. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte er. "Wenn sich jetzt in den nächsten Tagen und drei, vier, fünf Wochen noch viele Bürger impfen lassen, haben wir eine gute Chance, keine neuen Maßnahmen in Herbst und Winter zu brauchen."

Die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" soll nach dem Willen von Bund und Ländern über die bisher geltende Frist bis 11. September hinaus um weitere drei Monate fortgeschrieben werden. Beschließen kann das aber nur der Bundestag, die Entscheidung steht noch aus.

Die Pandemie sei wegen der Delta-Variante noch nicht vorbei, begründete Merkel die geplanten Maßnahmen. Und auch "beim Impfen sind wir nicht da, wo wir hinmüssen". Als Ziel nannte sie eine Impfquote von deutlich mehr als 70 Prozent bis hin zur Marke von 80 Prozent.

Unklar ist noch, ob die neue Welle an Corona-Ansteckungen zwangsläufig zu neuen Belastungen im Gesundheitssystem führen wird. Immerhin stecken sich derzeit vorrangig jüngere Menschen an, deren Risiko schwer zu erkranken sehr viel geringer ist. Große Teile der besonders gefährdeten Risikogruppen sind bereits geimpft. Womöglich wären damit selbst bei stark steigenden Inzidenzwerten keine neuen Lockdown-Maßnahmen erforderlich.

Tag für Tag veröffentlichen die Behörden und Ministerien der Bundesländer Angaben zur aktuellen Meldelage. Wie viele neue Fälle wurden in Deutschland seit dem Vortag registriert? ntv.de sammelt diese Daten, gleicht sie mit den RKI-Zahlen ab und fasst sie zu einem aktuellen Stand des Tages zusammen.

Eine ganze Reihe weiterer Kennziffern schafft die Grundlagen für eine nüchterne, realistische und möglichst umfassende Lageeinschätzung: Wie sieht die Situation in den Krankenhäusern aus? Wie viele Covid-19-Patienten liegen auf den Intensivstationen? Wie viele Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Ansteckung gestorben? Wie hoch ist der Anteil der Geimpften? Welche neuen Erkenntnisse gibt es zur Ausbreitung der neuen Virus-Varianten?

Sieben-Tage-Inzidenz in den 412 deutschen Regionen:

Einzelne Kennziffern zur Pandemie-Entwicklung werden nicht täglich, sondern wöchentlich aktualisiert. Dies betrifft wichtige Indikatoren wie die Zahl der durchgeführten Corona-PCR-Tests, die Positivenquote, das Fallaufkommen in den Altersgruppen, die Fallzahlen-Wochenbilanz und die Anzahl der nachgewiesenen Coronavirus-Varianten (VOC-Fälle) in Deutschland. All diese Daten liefern zusätzliche Hinweise zur Beurteilung der Gesamtlage. ntv.de veröffentlicht diese Angaben regelmäßig in Meldungen, Infografiken und Sammelbeiträgen.

Hier weitere wichtige Daten des Tages:

Neuinfektionen im 15-Tage-Zeitraum

Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland

Kennzahlen zur Lage: Die Pandemie-Parameter

Die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland lässt sich anhand verschiedener Kennziffern einschätzen. Die Zahlen sollten aber nie isoliert, sondern stets vor dem Hintergrund weiterer Daten betrachtet und im Kontext beurteilt werden. Nur so lassen sich belastbare Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gesamtlage gewinnen.

Bei den Fallzahlen handelt es sich um Meldedaten, die naturgemäß nur den bekannten Teil des Infektionsgeschehens abbilden können. Verzögerungen in der Übermittlung der Fälle von den lokalen Gesundheitsämtern zu den Landesbehörden können dort zu Zahlenständen führen, die sich von den Angaben örtlicher Ämter oder Kreisverwaltungen unterscheiden.

Wochenbilanz: Gemeldete Neuinfektionen

Corona-Impfung: Der aktuelle Stand

Neue Zwischenstände veröffentlicht das RKI jeweils werktags von Montag bis Freitag. Am Wochenende sowie an Feiertagen werden üblicherweise keine neuen Daten aus dem sogenannten RKI-Impfquoten-Monitoring vorgelegt.

Tägliche Impfleistung

Die Daten aus den Kliniken

Aus der Entwicklung der Fallzahlen lassen sich zunächst nur grobe Hinweise zum Infektionsgeschehen ableiten. Sehr viel deutlich wird das Gesamtbild beim Blick auf die Belastungen im Gesundheitssystem. Wie sich die Situation in den deutschen Krankenhäusern darstellt, kann tagesaktuell an den Daten des Divi-Registers abgelesen werden. Die von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) erhobenen Angaben liefern ein von staatlichen Stellen unabhängiges Bild zur Lage in den deutschen Intensivstationen.

ntv.de wertet die wichtigsten Kennzahlen aus den Tagesreports des Intensivregisters aus und fasst sie unter anderem in Tabellen und den Divi-Parametern zusammen. Sie liefern wertvolle Hinweise zu aktuellen Entwicklungen und bleiben von Verzögerungen durch Feiertage oder das Meldewesen in den Ämtern nahezu unberührt.

Die Krankenhäuser in Deutschland sind seit dem Frühjahr zur Teilnahme an dem Meldeverfahren verpflichtet. Die Anzahl der meldenden Kliniken kann dennoch von Tag zu Tag leicht schwanken. Erfasst werden bundesweit in der Regel mehr als 1200 Krankenhaus-Standorte mit dem jeweils tagesaktuellen Stand der verfügbaren Bettenkapazitäten.

Hinweise und Anmerkungen: Die Fallzahlen zum Infektionsgeschehen in Deutschland basieren auf den Angaben der Bundesländer und werden von ntv.de im Tagesverlauf gesammelt und jeweils bis zum Abend zu einem aktuellen Tagesendstand zusammengefasst.

Die Meldedaten spiegeln die Lage so wider, wie sie sich den Behörden darstellt. Die Zahl der gemeldeten Toten bezieht sich auf Summe der binnen eines Tages gemeldeten Todesfälle. Ausschlaggebend für die Zählung sind die entsprechenden Todesfall-Meldungen an die Gesundheitsämter. Die Einstufung als Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion ist letztlich also eine Einschätzung der zuständigen Mediziner.

Im Wochenverlauf kommt es aufgrund verschiedener Einflüsse zu regelmäßigen schwankenden Fallzahlen: Die stärksten Meldetage fallen üblicherweise in die zweite Wochenhälfte mit einem Anstieg bis Freitag, bevor der Wochenendeffekt (weniger Arztbesuche, geschlossene Arztpraxen, verringerte Labortätigkeit und eingeschränktes Meldeaufkommen in den Ämtern) zu einer markanten Verzerrung der Tagesdaten nach unten führt.

Bei den Todesfallmeldungen treten im Meldewesen ebenfalls teils erhebliche Verzögerungen auf: Das jeweilige Sterbedatum kann Tage oder gar Wochen in der Vergangenheit liegen. Auch ohne solche Einschränkungen können Nachmeldungen das Gesamtbild verzerren. Ohnehin gilt, dass die Meldedaten lediglich eine grobe Orientierung liefern können. Für die Lagebeurteilung vor Ort müssen stets weitere Kennzahlen berücksichtigt werden.

Risikogebiete in Deutschland und Europa

Die Fallzahlen zur Coronavirus-Lage in Europa bezieht ntv.de direkt von den nationalen Gesundheitsbehörden. Die täglich gemeldeten Daten können anschließend mit den Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO, der europäischen Seuchenkontrollzentrum ECDC und weiteren Quellen abgeglichen werden.

In der Einzelbetrachtung veröffentlicht ntv.de zusätzlich Meldedaten ausgewählter Länder auf Basis der tagesaktuell veröffentlichten Fallzahlen der nationalen Behörden. Da hier teilweise unterschiedliche Erfassungszeiträume zur Anwendung kommen, sind leichte Abweichungen auch hier nicht immer auszuschließen.

Im Fall der Vereinigten Staaten stützt sich ntv.de zum Beispiel auf die Daten der "New York Times", die in einem aufwändigen Großprojekt die Pandemieentwicklung in den USA bis auf Bezirksebene verfolgt. Das Infektionsgeschehen in Ländern, die aus europäischer Sicht nicht im Vordergrund stehen, wird zum Teil anhand der Daten aus dem Bestand der Johns-Hopkins-Universität (JHU) abgebildet.

Ausführliche Informationen und alle weiteren Zahlen, Daten, Karten und Infografiken zeigt ntv.de wie gewohnt hier. Die aktuellen Fallzahlen zur Lage in aller Welt sind hier zu finden. Die im Text genannten Angaben beziehen sich jeweils auf den Veröffentlichungstag. Die angezeigten Daten werden teils mehrmals am Tag aktualisiert.