Im Reich der Mitte springt das bislang unbekannte Coronavirus Sars-CoV-2 zum Jahreswechsel 2019/20 erstmals auf den Menschen über. Inmitten der Millionenmetropole Wuhan nimmt die Epidemie ihren Lauf. Ein Überblick.

Am 10. März, fast zweieinhalb Monate nach dem Beginn des Coronavirus-Ausbruchs in der zentralchinesischen Provinz Hubei, reist Chinas Staatschef Xi Jinping nach Wuhan, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Die lokalen Behördenvertreter können ihm erste Erfolge präsentieren.

Rund 60 Millionen Menschen leben dort seit Ende Januar unter Quarantäne. Die gesamte Region ist von der Außenwelt abgeriegelt. Alle Verkehrsverbindungen auf dem Landweg, per Schiff oder mit dem Flugzeug unterliegen strikten Kontrollen. Ohne Sondergenehmigung darf die Masse der Einwohner über Wochen hinweg nicht einmal ihr unmittelbares Wohngebiet verlassen. Niemals zuvor wurde eine solche Menge an Menschen solch strikten Maßnahmen zum Seuchenschutz unterworfen.

Im Kampf gegen den Erreger, der bisher vorliegenden Erkenntnissen zufolge auf einem Wildtiermarkt in Wuhan erstmals auf den Menschen übertragen worden sein soll, zeigen die drakonischen Eingriffe offenbar Erfolg. Die Zahl der Neuinfektionen entwickelt sich seit Anfang März rückläufig.

Bereits Ende Februar überstieg die Zahl der Geheilten die Masse der noch aktiven Infektionen. Seit dem 13. März 2020 ist China nicht mehr das Land, das weltweit die meisten aktuellen Infizierten aufweist. Durch das weiterhin exponentielle Wachstum liegen die Zahlen in Italien inzwischen höher.

Mehr als 3000 Patienten in China haben die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 nicht überlebt. Schritt für Schritt, so scheint es jedoch, erzielen Ärzte, Pflegepersonal und Gesundheitsbehörden Fortschritte bei der Eindämmung des Virus. Das Wissen über das Virus wächst. In beispielloser internationaler Zusammenarbeit teilen Forscher der Volksrepublik ihre Erkenntnisse mit Wissenschaftlern in aller Welt.

Besiegt ist das neue Coronavirus damit jedoch noch lange nicht. Noch ist zum Beispiel unklar, wann genau alle Einschränkungen im Land wieder aufgehoben werden können und das öffentliche Leben - und die schwer getroffene Wirtschaft des Landes - wieder zum Alltag zurückkehren kann. Ebenso offen ist zudem auch noch die Frage, wie stark sich die Weltwirtschaft mit ihrer starken Ausrichtung auf Produktionsstätten in China durch die Pandemie-Erfahrungen langfristig verändern wird.