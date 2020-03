So breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus

Über 54.000 Fälle, fast 400 Tote So breitet sich das Coronavirus in Deutschland aus Von Martin Morcinek und Christoph Wolf

Wie genau dringt Sars-CoV-2 in der Fläche vor? Eine interaktive ntv-Karte macht das regionale Fallaufkommen in einzelnen Städten und Landkreisen sichtbar. Die Daten zeigen: Heinsberg ist längst nicht mehr die einzige aktive Infektionszone.

Deutschland steht vor einer beispiellosen Herausforderung. Die Infektionszahlen steigen. Bundesweit gibt es mit Stand Samstagabend 54.238 bestätigte Infektionen und 397 Todesfälle, wie ntv.de-Berechnungen ergeben. Das sind gut 5300 Fälle und 81 Todesfälle mehr als noch am Freitag. Experten gehen davon aus, dass der Wendepunkt noch nicht erreicht ist. Zugleich bringen die Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungswelle das Land, Europa und die Welt an den Rand einer Wirtschaftskrise von nie da gewesenen Ausmaßen.

Wie lange kann, wie lange muss Deutschland das noch durchhalten? Die Antworten auf diese Frage hängen nach Einschätzung von Medizinern und Virologen vor allem vom weiteren Epidemieverlauf ab - und von der Ausbreitung von Sars-CoV-2 in der Bevölkerung. Wo genau liegen die aktuellen Brennpunkte des deutschen Infektionsgeschehens?

Ein Blick auf die ntv.de-Deutschlandkarte zeigt die räumliche Verteilung des Fallaufkommens:

Gelingt es, die Ausbreitung des Erregers zu verlangsamen? In welchen Regionen gibt es die höchsten Fallzahlen? Und an welchen Stellen bringt das Fallaufkommen die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen?

Die Aufschlüsselung der Fallzahlen bis auf Kreisebene liefert ein genaueres Bild zur regionalen Verteilung des Ansteckungsgeschehens in der Fläche in Deutschland. Erkennbar wird dadurch zum Beispiel, dass es selbst im am schwersten betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen Regionen gibt, in denen das Coronavirus bisher kaum in Erscheinung getreten ist. Auch in Bayern und Baden-Württemberg entwickelt sich das Infektionsgeschehen regional sehr unterschiedlich.

Das ntv.de-Verzeichnis der Coronavirus-Inzidenz ist frei durchsuchbar und listet das Fallaufkommen auf Kreisebene auf:

Größere, bislang überregional wenig beachtete Brennpunkte leuchten zum Beispiel im Norden Baden-Württembergs auf, wo es allein im Hohenlohekreis bereits 350 bestätigte Fälle gibt. Auffällig sind auch die Zahlen im Landkreis Tirschenreuth im Nordosten Bayerns. In der abgelegenen Region an der tschechischen Grenze liegt die regionale Coronavirus-Inzidenz - also die relative Anzahl der Infektion bezogen auf die Bevölkerung - um ein Vielfaches höher als in Großstädten wie Hamburg oder Berlin.

Die sogenannte kumulative Inzidenz gibt an, wie hoch das Fallaufkommen insgesamt im Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl vor Ort ist. Dadurch lassen sich die Belastungen für die örtlichen Strukturen des deutschen Gesundheitssystems besser einschätzen. Die am stärksten belastete Region ist nach den aktuellsten Fallzahlen aus Bayern der bayrische Landkreis Tirschenreuth mit aktuell 473,1 Coronavirus-Fällen auf 100.000 Einwohner.

Unerkannte Ansteckungsherde?

Die Region löst damit den Kreis Heinsberg in der Rangliste der am schwersten betroffenen Regionen Deutschlands ab. Im Kreis Heinsberg, in dem es deutschlandweit zum ersten größeren Ausbruch der Atemwegserkrankung Covid-19 gekommen war, gibt es aktuell 472,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Eine auffallend hohe Inzidenz weist auch der oben bereits erwähnte Hohenlohekreis mit 360,7 aus.

Bei der Inzidenz handelt es sich um eine übliche Messgröße, um das Fallaufkommen von Erkrankungsfällen in verschiedenen Regionen miteinander vergleichen zu können. Die Angaben liefern Anhaltspunkte zur Epidemieentwicklung, sagen aber wenig über das tatsächliche Ansteckungsrisiko aus, das sehr viel stärker durch das individuelle Verhalten beeinflussbar ist.

Rein rechnerisch sind die Inzidenz-Angaben, da sich viele Regionen Deutschlands auf Kreisebene unterhalb der Marke von 100.000 Einwohnern bewegen. In der Stadt Rosenheim zum Beispiel leben lediglich gut 63.000 Menschen. Davon haben sich nach bisherigem Erkenntnisstand 111 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die rechnerisch ermittelte Inzidenz liegt bei 175,3.

Der Kreis Heinsberg umfasst dagegen nicht nur eine sehr viel größere Fläche, es wohnen dort auch deutlich mehr Menschen: Im Dreieck zwischen Aachen, Mönchengladbach und der niederländischen Grenze leben insgesamt gut 250.000 Einwohner - fast viermal mehr als in Rosenheim. Die Zahl der bekannten Coronavirusfälle liegt im Kreis Heinsberg bei 1202.

Beim Vergleich der Fallzahlen gibt es eine wichtige Anmerkung zu beachten: Die in der Karte für die Landkreise und kreisfreien Städte angezeigten Daten beruhen auf offiziellen Zahlen der Bundesländer, die in der Regel einmal täglich aktualisiert werden. ntv.de stützt sich hier auf eigene Auswertungen, bei der die auf Landesebene veröffentlichten Zahlen der Gesundheitsbehörden inklusive der Angaben aus den Kreisen direkt ausgewertet und mit den RKI-Daten abgeglichen werden.

Die morgendliche Aktualisierung der Fallzahlen durch das RKI werden dabei zunächst nur in der Deutschland-Karte der Bundesländer-Fallzahlen berücksichtig, da das RKI die regional bis Kreisebene aufgeschlüsselten Daten jeweils erst am Nachmittag zur Verfügung stellt.

In einzelnen Fällen greift ntv.de bei der Erhebung der Daten auch auf weitere Quellen zurück: Angaben vertrauenswürdiger Stellen, wie etwa offizielle Verlautbarungen aus Gemeindeverwaltungen, Landesgesundheitsämtern oder Landesregierungen, fließen ebenfalls in die Berichterstattung ein.

ntv.de-Karten und ntv.de-Infografiken werden laufend aktualisiert und unter der Angabe des jeweiligen Datenstands veröffentlicht. Da sich die Epidemielage in Deutschland jedoch weiter sehr dynamisch entwickelt, bilden diese Visualisierungen auf Grundlage amtlicher Daten lediglich Momentaufnahmen zum Infektionsgeschehen ab.

Anhand der eigenen Auswertung kann sich ntv.de in der Berichterstattung auf eine belastbare und nachvollziehbare Datenbasis stützen. Allerdings gilt es stets zu bedenken, dass selbst die amtlich geprüften, offiziellen Zahlen nur den sichtbaren Teil des aktuellen Ansteckungsgeschehens zeigen. Wie hoch die Dunkelziffer der bislang unerkannten Coronavirus-Fälle tatsächlich angesetzt werden muss, wird sich erst im weiteren Verlauf der wissenschaftlichen Aufarbeitung aller Epidemie-Daten zeigen.