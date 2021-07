Von Dänemark bis Griechenland: In mehreren europäischen Urlaubsregionen hat sich die Corona-Lage deutlich entspannt. Damit fallen auch zahlreiche Reisebeschränkungen weg. Einige Länder sehen jedoch einen umgekehrten Trend.

Zu Beginn der Urlaubssaison rückt für viele Deutsche die Infektionslage in den europäischen Nachbarländern wieder mehr in den Fokus. Wo kann man bedenkenlos hinreisen? Was gilt es zu beachten? Ein Blick auf die ntv.de Europakarte zeigt, welche aktuellen Reisehinweise für die jeweiligen Länder gelten:

Quer durch Europa zeichnet sich eine Entspannung der Pandemielage ab. Dementsprechend hat auch das Auswärtige Amt seine Reise- und Sicherheitshinweise zu Beginn des Monats Juli angepasst. Neben der allgemeinen Verbesserung der epidemiologischen Lage sollen vor allem die Fortschritte bei der Impfkampagne und die Einführung des digitalen Impfzertifikats zu einer weitgehend unbeschwerten Urlaubssaison beitragen. Auf Reisewarnungen für Touristen kann nun vielerorts verzichtet werden.

Davon ausgenommen sind Länder, die von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet eingestuft werden. Das betrifft zum Beispiel Portugal sowie Großbritannien, Nordirland und Teile Irlands, wo die Delta-Variante des Coronavirus weit verbreitet ist. Sie gilt als besonders ansteckend und führt dazu, dass in den betroffenen Ländern die Fallzahlen wieder steigen.

Auch die Türkei, Zypern sowie einige Regionen in Spanien, Kroatien, Schweden und Norwegen verzeichnen hohe Inzidenzen und gelten als Risikogebiet, weshalb von nicht notwendigen touristischen Reisen abgeraten wird. Im Fall der Republik Moldau sind es die geltenden Quarantänebestimmungen, die laut dem Auswärtigen Amt eine Einreise zu Urlaubszwecken erschweren. In Belarus kommt noch hinzu, dass sich das Land derzeit im politischen Ausnahmezustand befindet.

Die gute Nachricht ist: Einige der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen - etwa Österreich und die Schweiz, Italien, die Balearen inklusive Mallorca und Griechenland - stehen für Touristen wieder offen. Urlauber sollten sich vor der Abreise jedoch immer über die geltenden Bestimmungen am Ziel informieren - und auch an etwaige Auflagen für die Rückreise denken. Kleinere Einschränkungen wie Test- und Registrierungspflichten zur Kontaktnachverfolgung bestehen weiterhin (Details zu den aktuellen Regelungen in den Reiseländern finden Sie hier). Außerdem gilt es, die Entwicklung der Fallzahlen im Blick zu behalten. Die Lage in den jeweiligen Ländern kann sich schnell ändern - und damit auch die Einschätzung der zuständigen Behörden.