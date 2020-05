Mehr als fünf Millionen Fälle weltweit: Die Coronavirus-Pandemie macht vor keinen Grenzen halt. Nach China, Europa und den USA entwickelt sich nicht nur Südamerika zum neuen Krisenherd. Die internationale Lage in Zahlen und Karten.

Die Coronavirus-Pandemie wächst sich zur wahrhaft globalen Katastrophe aus: Unaufhaltsam, so scheint es, läuft die Ansteckungswelle weiter um den Erdball, der Erreger Sars-CoV-2 breitet sich mit zunehmender Geschwindigkeit auch auf der Südhalbkugel aus.

Südamerika ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO zu einem neuen Epizentrum der Pandemie geworden. Derzeit sei Brasilien sicherlich am stärksten betroffen, sagte der Chef des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, Mike Ryan. Ein beschleunigtes Infektionsgeschehen gibt es jedoch auch in Afrika.

Dort überstieg die Zahl der Coronavirus-Infektionen am Wochenende die Grenze von 100.000 Fällen. Wie aus der ntv-Auswertung der Behördenangaben aus den betroffenen Staaten hervorgeht, sind bislang insgesamt knapp 105.845 nachgewiesene Ansteckungen bekannt. Mehr als 3200 Infizierte starben. Mit einem aktuellen Stand von 707 Todesfällen ist Ägypten das Land mit den meisten Toten, danach folgt Algerien mit 582 Todesfällen.

Südlich der Sahara sind Südafrika und Nigeria bislang am stärksten von der Pandemie betroffen. In Südafrika stieg die Zahl der Infektionen auf 20.125, zudem wurden knapp 397 Todesfälle registriert. Nigeria verzeichnete rund 7261 Infektionen und 221 Tote.

Mit knapp über 100.000 Corona-Fällen liegt die Zahl der Infizierten in Afrika bislang noch weit hinter den dramatischen Daten aus anderen Weltteilen. In den USA wurden inzwischen mehr als 1,6 Millionen Infektionen registriert, mehr als 96.000 Infizierte starben dort. Europa verzeichnete bislang mehr als 1,9 Millionen Infizierte und mehr als 173.400 Tote.

Weltweit liegt die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen über der Marke von 5,2 Millionen Fällen. Die Pandemie stellt damit ein wahrhaft weltumspannendes Problem dar. Es ist die erste Mega-Krise, die alle Erdenbewohner gleichermaßen bedroht. In fast allen Ländern sind bereits Ansteckungen mit dem potenziell tödlichen Coronavirus aufgetreten.

Hinweis: Die Übersicht zur Coronavirus-Lage in Deutschland finden Sie hier.

Im Zusammenhang mit der von dem Erreger ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 wurden in den vergangenen Wochen und Monaten weltweit knapp 340.000 Todesfälle verzeichnet. Die Zahlen zeigen jedoch nur einen Ausschnitt des Geschehens.

Da bei weitem nicht alle Fälle erfasst werden, liefern die Daten nur Hinweise auf das tatsächliche Ausmaß der Pandemie. Wie groß der sichtbare Anteil der Erkrankungswelle ist, bleibt vorerst unklar: Die Höhe der Dunkelziffern an nicht erkannten Infektionen und der in keiner Statistik registrierten Todesfällen lässt sich kaum verlässlich schätzen.

Aufgrund unterschiedlich hoher Testquoten sind die Länderdaten ohnehin nur sehr eingeschränkt miteinander vergleichbar. Insbesondere in Staaten mit unterentwickelten Gesundheitssystemen ist von hohen Dunkelziffern auszugehen - schlicht, weil hier die Kapazitäten, die Strukturen und oft auch die einfachsten Mittel fehlen, um die Bevölkerung frühzeitig und systematisch vor der möglicherweise längst eingeschleppte Infektionen zu schützen.

Stark beeinflusst werden die Fallzahlen zudem auch von Faktoren wie der Bevölkerungsdichte und den wirtschaftlichen Aktivitäten des jeweiligen Landes. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind Regionen, die in regem internationalen Austausch stehen, schneller und potenziell stärker betroffen als wirtschaftlich schwächere Gebiete mit einer niedrigeren Einwohnerzahl und weniger dicht besiedelten Flächen. Wie sich jedoch von Woche zu Woche immer deutlicher zeigt, heißt das nicht, dass die ärmeren Staaten von der Pandemie verschont bleiben. Das Virus kommt dort offenbar nur später an.

Gefährlich wird die Ausweitung lokaler Ansteckungswellen vor allem für Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern. Ist das Virus erst einmal in der Bevölkerung angekommen, stehen zur Behandlung der Erkrankten dort in der Regel sehr viel weniger Ressourcen zur Verfügung als in den reichen Industriestaaten.

Die Folgen sind potenziell verheerend: Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung sind mitunter in Entwicklungsländern sehr viel schneller überlastet als in Asien, den USA oder Europa. Und wie Beispiele aus Südkorea, aus Österreich und auch aus Deutschland zeigen, kann unter Umständen schon ein einzelner Infizierter ausreichen, um das Virus einzuschleppen und folgenschwere lokal Ausbrüche auszulösen.

Sollte sich ein solches Infektionsgeschehen in einer Region mit unzureichender medizinischer Versorgung, mangelnden hygienischen Bedingungen und hoher Siedlungsdichte ereignen, dann sind rasant steigende Fallzahlen unvermeidlich. Damit laufen insbesondere Armenviertel, Slums und Flüchtlingslager in den Entwicklungsländern Gefahr, sich binnen kurzer Zeit zu neuen Keimzellen neuer Pandemie-Wellen zu entwickeln. Akut bedroht ist damit besonders auch die Bevölkerung in den Kriegs- und Krisenzonen der Welt.

In den Daten wird der Beginn dieser neuen Pandemie-Phase womöglich nur schwer oder nur mit erheblichen Verzögerungen zu erkennen sein. Der Grund liegt auf der Hand: In Staaten, in denen kaum oder nur punktuell getestet wird, steigt die Zahl der Infektionsfälle - die ja nur die offiziell bekannt gewordenen Ansteckungen abbildet - aller Voraussicht nach nur langsam an. Im Jemen zum Beispiel sind bislang lediglich 197 Infektionsfälle bekannt. Wie viele Menschen dort tatsächlich mit dem Virus infiziert worden sind, ist aufgrund der Kriegssituation kaum zu bestimmen.

Die gleichen Einschränkungen gelten für die Angaben zur Anzahl der Corona-Toten. Selbst unter günstigen Bedingungen können die Sterbefälle hier nicht immer sicher dem Erreger als Todesursache zugeordnet werden. In der Praxis heißt das, dass sich das Ausmaß der lokalen Ansteckungsrate in vielen Weltregionen nur indirekt über die Zahl der Verdachtsfälle und anhand eines etwaigen Anstiegs ungeklärter Todesfälle ablesen lassen dürfte. Sinnvoll eindämpfen oder gar besiegen lässt sich die Pandemie so nicht: Die Krisenregionen könnten sich auf Jahre hinaus zu schwelenden Infektionsherden entwickeln, von denen das Virus in immer neuen Wellen den Weg zurück in die Welt finden wird.

Die US-Lage im Detail

Die Vereinigten Staaten bleiben auf absehbare Zeit das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Fast jede dritte bestätigte Infektion weltweit (rund 31,1 Prozent) wurde bisher in den USA registriert. In der Zählung der "New York Times" (NYT) überschritten die Fallzahlen dort bereits Ende April die Millionenschwelle, inzwischen sind es bereits 1.620.390 Millionen bestätigte Fälle. Mehr als 96.610 Menschen sind in den USA im Zusammenhang mit einer Infektion bereits gestorben.

Seit dem 29. April 2020 zählt die Zeitung - wie zuvor schon die Johns-Hopkins-Universität - nun auch Todesfälle auf, die zwar nicht offiziell auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, aber von den Behörden als wahrscheinliche Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektionen eingestuft wurden. Wichtigster Brennpunkt der USA bleibt der Bundesstaat New York mit inzwischen über 361.000 bestätigten Infektionen und mehr als 28.600 Todesfällen. Davon entfallen allein 202.000 Infektionen und über 20.600 Todesfälle auf New York City.

Die Lage in Brasilien

Die Lage in Europa

Zum Vergleich: Europaweit sind den offiziellen Zahlen der zuständigen Landesbehörden zufolge inzwischen 173.408 Menschen an den Folgen oder im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Das entspricht einem Anteil von rund 51 Prozent aller Coronavirus-Todesfälle weltweit. Allerdings sinkt dieser Anteil inzwischen kontinuierlich. Mitte April hatte er noch rund 65 Prozent betragen. Die Zahl der bestätigten Infektionen in Europa liegt inzwischen bei mehr als 1,954 Millionen Fällen.

Die Lage in Spanien

Die Zahl der Virus-Toten in Spanien ist binnen 24 Stunden um 50 auf 28.678 gestiegen. Die Zahl der positiv Getesteten legte nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonnabend um 466 auf 235.290 zu. Angaben zu den Genesenen macht Spanien seit dem 19. Mai 2020 nicht mehr. Als letzter Stand waren 150.376 ehemals Infizierte als wieder gesundet ausgewiesen worden.

Die Lage in Italien

Italien verzeichnet 119 neue Corona-Todesfälle nach 130 am Tag zuvor. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 669 Fälle an und damit den dritten Tag in Folge. Insgesamt hat Italien nunmehr 32.735 Todesfälle bestätigt, wobei Experten davon ausgehen, dass es - wie in vielen anderen Ländern auch - eine erhebliche Dunkelziffer geben dürfte. Seit Ausbruch der Epidemie wurde in Italien bei 229.327 Menschen das Virus nachgewiesen, 138.840 der Infizierten gelten als genesen. Damit gelten 57.752 Personen als aktuell noch mit dem Virus infiziert.

Die Lage in Frankreich

Hinweis: Die ntv-Zählung hält sich bei den Daten aus Frankreich an die engere Falldefinition und weist lediglich die Zahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle aus.

Die Lage in Großbritannien

In Großbritannien ist die Zahl der an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen um 282 auf 36.675 gestiegen. Die Gesundheitsbehörden im Vereinigten Königreich registrieren insgesamt 257.154 Menschen, die sich mit dem Erreger angesteckt haben. Das sind 2959 mehr als am Vortag.

Großbritannien führt ab dem 8. Juni eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für nahezu alle Reisende aus dem Ausland ein. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einer Strafe in Höhe von 1000 Pfund rechnen, sagte Innenministerin Priti Patel.

"Jetzt, da wir den Höhepunkt dieses Virus' überschritten haben, müssen wir Maßnahmen ergreifen, die vor einem Wiederaufleben dieser tödlichen Krankheit durch importierte Fälle schützen." Ausgenommen von der Quarantänevorschrift würden unter anderem Arbeiter im Frachtverkehr, medizinisches Personal, das zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einreise, und Reisende aus Irland.

Die Lage in Polen

Die Lage in Nordeuropa

Die Lage in Österreich

Die Lage in der Schweiz

Die Lage in Japan

Die Lage in Südkorea

Die Lage in Russland

Die Lage in der Türkei

Die Lage in China

Die Volksrepublik China, wo der Erreger Sars-CoV-2 bisherigen Erkenntnissen zufolge Ende 2019 in der Millionenmetropole Wuhan auf den Menschen übersprang, steht in der weltweiten Coronavirus-Pandemie längst nicht mehr im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens. Zahlen aus Peking zufolge gab es unter den rund 1,4 Milliarden Chinesen zuletzt kaum noch neu entdeckte Ansteckungen.

An diesem Samstag meldete China erstmals seit Januar keine neuen Coronavirus-Infektionen, auch nicht bei Rückkehrern oder Reisenden. Die Gesamtzahl aller bekannten Coronavirus-Infektionen in China liegt offiziellen Angaben zufolge bei 82.971 Fällen. Die Zahl der Toten gibt China mit 4634 an - das liegt deutlich unter der Opferzahl in wesentlich kleineren Ländern. Laut offiziellen Angaben sind demnach nur noch 79 der 1,4 Milliarden Chinesen mit dem Coronavirus infiziert.

Allerdings wuchsen zwischenzeitlich Befürchtungen vor einer zweiten Welle im Land. In Wuhan, dem Ursprungsort der weltweiten Pandemie, meldeten die Behörden vor zwei Wochen wieder verstärkt neue Ansteckungen. Peking ordnete darauf Massentests für alle 11 Millionen Einwohner in Wuhan an. Inzwischen scheint das Infektionsgeschehen wieder im Griff.

Dennoch kündigte China an, internationale Flüge wegen der Pandemie noch mindestens bis Oktober stark zu beschränken. Während der innerchinesische Luftverkehr wieder rund die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht hat, hält die Luftverkehrsbehörde an den Einschränkungen für Flüge aus dem Ausland fest.