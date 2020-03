Eine Zahnspange im Erwachsenenalter ist heute keine Seltenheit mehr. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine unsichtbare Zahnspange, um sich selbstsicherer und attraktiver zu fühlen. Denn mittlerweile gibt es diskrete Alternativen zu auffälligen Brackets.

Schöne, weiße und gerade Zähne sind ein Attraktivitätsmerkmal. Kein Wunder, dass viele Menschen mit schiefen Zähnen ein breites Lächeln vermeiden und selbst bei Gesprächen darauf achten, nicht zu viel Zahn zu zeigen. In manchen Fällen leidet der Betroffene deswegen unter regelrechten Minderwertigkeitskomplexen. Wer eine Zahnkorrektur im Kindes- und Jugendalter verpasst hat, kann auch noch im Erwachsenenalter die Fehlstellungen mithilfe einer Zahnspange korrigieren. Viele Menschen schrecken jedoch davor zurück, schließlich will man mit 35 nicht wie ein Teenager aussehen. Glücklicherweise gibt es heutzutage unauffälligere Korrekturmethoden.

Bei der "Incognito"-Variante handelt es sich beispielsweise um eine feste Apparatur, die an den Zahninnenseiten (Incognito) befestigt wird. Das geschieht mithilfe von Brackets. Ein Draht bewegt die Zähne - mithilfe der Slots in den Brackets - stetig in die angestrebte Position. Die Spange wird, je nach Zahnfehlstellung, drei Monate bis 2,5 Jahre getragen.

Die kieferorthopädisch tätige Zahnärztin Dr. Jeaninne Radmann hat sich in ihrer Berliner Praxis auf die Behandlung mit transparenten Zahnschienen spezialisiert.

Doch nicht für alle Patienten ist die feste Zahnspange an den Zahninnenseiten geeignet, betont die kieferorthopädisch tätige Zahnärztin Dr. Jeannine Radmann: "Das geht nur bei bestimmten Bissverhältnissen, denn es wird genügend Platz zwischen Ober- und Unterkiefer benötigt. Bei einem Tiefbiss funktioniert das nicht. Beim Zubeißen würden die Patienten mit den Unterkieferzähnen auf die Brackets im Oberkiefer beißen." Die innenliegende feste Zahnspange kostet, je nach Behandler und Patientenfall, 8000 bis 10.000 Euro und ist damit meistens wesentlich teurer als die Schienentherapie.

Im Anschluss an jede Behandlung ist es wichtig, die Zähne in der geraden Position zu halten. Radmann hat viele Patienten in ihrer Praxis, deren Zähne sich nach einer kieferorthopädischen Behandlung im Kindes- oder Jugendalter wieder verschoben haben, weil keine Fixierung oder Stabilisierung der Zähne erfolgte. "Sobald ein Zahn verschoben wird, muss das Endergebnis gesichert werden", betont sie. Dazu kann eine Nachtschiene getragen werden. Die etwas stabilere Schiene muss unbedingt jede Nacht getragen werden, ansonsten können sich die Zähne sofort wieder verschieben. Es ist also lebenslange Disziplin notwendig. Häufiger findet daher ein kleiner Minibogen Anwendung, der an die Innenseiten der Schneidezähne geklebt wird, ein sogenannter Retainer. "Die meisten Patienten sind froh, wenn sie keine Schiene mehr tragen müssen. Der Nachteil ist, dass man Zahnseide dort nicht mehr wie gewohnt verwenden kann und deshalb gut putzen muss. Das ist mit einer elektrischen Zahnbürste aber sehr einfach", sagt Radmann. Der Retainer muss ungefähr alle 10 Jahre erneuert werden.

Schiene für das Wunschlächeln

Die Aligner-Zahnspange führt mit transparenten Schienen (Aligner), die meist ein bis zwei Wochen getragen werden, Schritt für Schritt zum Ziel. Dazu nimmt der Kieferorthopäde einen Silikonabdruck der Zähne oder scannt das Gebiss mit einem Intraoralscanner. Mit einer speziellen Software kann schon vor Behandlungsbeginn der exakte Verlauf der Behandlung simuliert werden. Dann werden, gemäß des Invisalign-Systems, in der Regel 20 bis 30 transparente Zahnschienen angefertigt. Je nach Schweregrad der Fehlstellung können es auch weniger oder deutlich mehr Schienen sein. An den Zähnen selbst befestigt der Behandler kleine Attachments aus Kunststoff, mit denen die Zahnbewegungen zusätzlich erleichtert werden.

Radmann hat sich auf die Aligner-Therapie spezialisiert, nachdem sie ihre eigenen Zähne erfolgreich mit Invisalign-Schienen behandelt hat. "Ich war mein erster Schienen-Patient. Da es bei mir so fantastisch funktioniert hat, habe ich mich sehr dafür interessiert und kontinuierlich fortgebildet. Ganz schnell ist das ein Schwerpunkt in meiner Praxis geworden und inzwischen habe ich damit über 500 Patienten zu einem schönen Lächeln verholfen", erinnert sie sich.

Die ideale Tragezeit der Schienen beträgt 22 Stunden täglich. Herausnehmen sollte man sie lediglich zum Zähneputzen, sowie zum Essen und Trinken. In der Praxis sieht das Ganze jedoch oft etwas anders aus. Die Patienten essen auch kleinere Mahlzeiten, wie zum Beispiel einen Joghurt oder eine Banane, mit den Schienen. "Verfärbungen lassen sich kaum mit der Zahnbürste entfernen. Deshalb sollte man bei stark gefärbtem Essen die Schienen lieber herausnehmen", sagt Radmann. Insbesondere viele Jugendliche essen und trinken jedoch fast alles mit der Zahnspange, wie die Zahnärztin in ihrer Praxis beobachtet: "Die Schienen verfärben sich ein bisschen und die Oberfläche wird rauer, aber durch die dann meist hervorragende Tragezeit können die Schienen oft schon nach einer Woche gewechselt werden, erzählt sie. Wer sich an die empfohlene Tragezeit hält, kann also die Behandlungsdauer verkürzen und vermeidet zudem Feinkorrekturen durch zusätzliche Aligner im Anschluss an die ursprünglich eingeplante Schienenanzahl.

Ebenso wie bei einer festen Zahnspange, ist auch bei der Schienentherapie eine gründliche Zahnreinigung notwendig, um Karies oder Zahnfleischerkrankungen zu vermeiden. Auch bei den Alignern putzt man die Zähne idealerweise zusätzlich nach jeder Mahlzeit. Wer jedoch morgens und abends die Zähne sehr gründlich putzt, kann laut Radmann am Tage mit der Mundhygiene entspannter sein. Eine professionelle Zahnreinigung zweimal im Jahr wird während jeder kieferorthopädischen Behandlung jedoch empfohlen.

Sieht man wirklich nichts?

Besonders, wenn man sich als Erwachsener für eine Zahnspange entscheidet, schwingt immer die Angst mit, dass andere die Spange doch sehen könnten. Bei der Incognito-Methode ist man hierbei relativ sicher, denn die Brackets an den Zahninnenseiten sind von außen nicht sichtbar. Bei den transparenten Schienen ist es theoretisch möglich, dass andere Menschen diese wahrnehmen. Radmann gibt jedoch Entwarnung: "Ich rate allen Patienten, nicht zu vielen Leuten zu verraten, dass sie eine unsichtbare Zahnspange tragen. Sie sollen sich überraschen lassen, wie lange es dauert bis es überhaupt jemand merkt. Wenn die Leute zum ersten Mal wiederkommen, erzählen sie oft, dass die anderen die Zahnspange gar nicht bemerkt haben", sagt sie und fügt hinzu: "Man muss bedenken, dass die meisten Menschen auf so etwas gar nicht achten." Lediglich Zahnärzte, zahnmedizinische Fachassistenten und andere Aligner-Träger würden die durchsichtigen Schienen häufiger wahrnehmen. Ein genaues Hinsehen also ist notwendig, und das tun die wenigsten Menschen.

Übrigens ist auch die Angst vor Lispeln unbegründet. Bei der Invisalign-Behandlung benötigt die Zunge laut der Expertin lediglich ein paar Tage, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Das anfängliche Lispeln verschwindet in der Regel sehr schnell wieder.

Welche Zahnspange ist für wen geeignet?

Viele Kieferorthopäden nutzen die Aligner-Methode für kleinere Zahnbewegungen. Experten, die sich auf die Alignerbehandlung spezialisiert haben, können jedoch auch größere Fehlstellungen mit der Schienenmethode beheben: "Das System gehört zu den modernsten verfügbaren kieferorthopädischen Behandlungssystemen und bietet heute durch konstanten technologischen Fortschritt die Möglichkeit, auch starken Unter- und Überbiss, ausgeprägten Engstand oder deutlich sichtbare Zahnlücken zu beseitigen. Gewusst wie können auch komplexe Zahnfehlstellungen korrigiert werden", erklärt sie. In solchen Fällen könne man zusätzliche Techniken, wie beispielsweise Mini-Implantate, anwenden um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Dafür benötigt der Behandler jedoch viel Erfahrung und nicht alle sind auf die Schienentherapie spezialisiert. Deswegen empfehlen Kollegen solchen Patienten dennoch die feste Zahnspange. Radmann glaubt aber, dass die Schienentherapie zukünftig die Bracket-Zahnspange ersetzen wird.

Auch Kinder und Jugendliche können bereits auf die feste Zahnspange verzichten. "Es gibt Invisalign-First, mit dem man schon im Milchgebiss mit der Behandlung starten kann. Besonders Teenager profitieren von mehr Freiheit und Komfort während der Zahnspangenzeit ", betont die Zahnexpertin. Die privaten Krankenkassen übernehmen bereits diese Aligner-Therapie, die gesetzlichen zurzeit lediglich klassische herausnehmbare Platten- oder festsitzende Bracketapparaturen.

Günstige Anbieter stürmen den Markt

Mittlerweile gibt es viele Startups, wie zum Beispiel "DrSmile" oder "PlusDental", die dem Marktführer Konkurrenz machen. Während bei der Invisalign-Therapie für eine stärkere Fehlstellung der Zähne und eine höhere Behandlungsschwierigkeit schon einmal bis zu 6000 Euro fällig werden, ist eine komplexe Schienentherapie bei den günstigen Anbietern bereits für knapp 3000 Euro zu haben. Doch wie kommt der enorme Preisunterschied zustande?

Vor der Behandlung begutachtet Zahnärztin Radmann die Zähne ihrer Patienten, um Zahnerkrankungen und andere Gründe, die gegen eine Therapie nach dieser Methode sprechen könnten, auszuschließen. Dazu macht Radmann auch ein Röntgenbild des Kiefers. Eine Nachfrage von ntv.de bei der Firma "Plus Dental" zeigt dagegen, dass vor der Behandlung bei dem Startup kein Röntgenbild gemacht wird und die Verantwortung für die Zahngesundheit beim Patienten selbst liegt. Es wird lediglich ein Besuch beim Zahnarzt vor der Schienentherapie empfohlen. Hat man sich für die Behandlung entschieden, bekommt man alle Zahnschienen von Beginn an nach Hause geschickt. "Plus Dental"-Kunden senden dann während der Aligner-Therapie regelmäßig Fotos ihrer Zähne an einen Kieferorthopäden, der den Behandlungsfortschritt dann digital beurteilt. Im Anschluss wird das Ergebnis mit einer Nachtschiene fixiert. Die Option des Retainer-Drahts ist ausgeschlossen. Zu beachten ist, dass durch das andere Schienensystem bei "Dental Plus" lediglich eine Zahnbewegung der Schneide- und Eckzähne möglich ist. Invisalign bietet dagegen auch die Behebung komplexerer Fehlstellungen der Zähne an.

Radmann sieht die günstigen Alternativen vieler Anbieter kritisch: "Die Patienten sehen zum Teil nie einen Zahnarzt oder Kieferorthopäden, der eine Anamnese, klinische Untersuchung und Diagnostik macht. Abdrücke werden im Selbstversuch zu Hause gemacht. Manchmal geht man auch in einen Scan-Shop. Dann bekommt man alle Schienen und trägt sie ohne Zwischenkontrollen einfach durch. Für leichte Fehlstellungen mag das funktionieren. Aber man sollte nicht vergessen, Zahnbewegung ist ein medizinischer Eingriff und gehört grundsätzlich in die Hände eines Kieferorthopäden oder kieferorthopädisch erfahrenen Zahnarztes", warnt sie. Falsche Zahnbewegungen könnten auch nicht mehr rückgängig gemacht werden, indem eine "Schiene rückwärts getragen wird". Eine regelmäßige professionelle Betreuung, auch während der kieferorthopädischen Behandlung, sorgt für ein schönes und vor allem gesundes Endergebnis. "Auch 2000 Euro sind viel Geld und wenn man hinterher nicht zufrieden ist, muss man noch mal viel Geld bezahlen", resümiert Radmann.