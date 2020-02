Blue Light dringt tief in die Haut ein und lässt sie schneller altern.

Tägliches Benutzen von Computer, Tablet oder Smartphone gehört bei vielen Menschen zum Alltag. Allerdings müssen Digital Natives jetzt stark sein, denn genau diese Angewohnheit kann den Alterungsprozess beschleunigen. Das blaue Licht schädigt nämlich die Haut.

Zu viel Sonnenlicht, Rauchen und ungesunde Ernährung sorgen bekanntermaßen dafür, dass die Haut schneller altert. Was viele jedoch nicht wissen: Auch das künstlich erzeugte Licht von Tablets und anderen technischen Geräten kann zu Falten führen. Mit dieser Auswirkung des blauen Lichts beschäftigt sich die Digital-Aging-Forschung.

Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass blaues Licht auch im Tageslicht enthalten ist. Blue Light - auch HEV-Licht (HEV = high-energy visible) genannt - hat eine Wellenlänge von 380 und 500 Nanometer. Das kurzwellige Licht besitzt allerdings eine besonders hohe energetische Ladung. Dadurch dringt es noch tiefer in die Haut ein, als die UVA- und UVB-Strahlen des Sonnenlichts.

Der Schweizer Dermatologe Dr. Felix Bertram ist Gründer der skinmed AG. Er hat sich auf Faltenbehandlungen und Hautchirurgie spezialisiert.

Blue Light schädigt Haut und Augen

"Das Blue Light hat gewisse Einflüsse auf Enzyme, die an der Kollagen- und Elastinsynthese beteiligt sind. Man kann mit hoher Sicherheit sagen, dass es durch diesen Einfluss einen gewissen Dichteverlust in der Dermis gibt. Der oxidative Stress führt zu Zellschädigungen", sagt der Schweizer Dermatologe Dr. Felix Bertram im Gespräch mit ntv.de. Durch das blaue Licht entstehen also viele freie Radikale, die zu Falten, schlaffen Gesichtspartien und Pigmentstörungen führen können. Weiterhin wird die natürliche Hautbarriere geschwächt, sodass es leichter zu Hautreizungen und Rötungen kommen kann. Erste Studien zum Thema Digital Aging haben bereits solche Effekte nachgewiesen. Auch für die Augen ist Blue Light nicht besonders förderlich, denn zu viel davon kann zu Binde- und Hornhautentzündungen führen. Weiterhin drohen langfristig Schädigungen der Augenlinse (Grauer Star) und der Netzhaut (Makuladegeneration).

Wer außerdem abends Probleme mit dem Einschlafen hat, reagiert unter Umständen empfindlich auf Blue Light. Es gibt nämlich Hinweise darauf, dass blaues Licht am Abend den Schlafrhythmus stören kann: "Blue Light simuliert Tageslicht und das kann dazu führen, dass der Körper im Tagesrhythmus bleibt", sagt Bertram. Das betreffe vor allem jene Menschen, die abends sehr viel Zeit an technischen Geräten verbringen und ohnehin einen leichten Schlaf haben.

Antioxidantien schützen vor Falten

Je öfter und länger die Haut blauem Licht ausgesetzt ist, desto mehr Schäden trägt sie davon. Wer also mehr als acht Stunden täglich am Computer, Smartphone oder Tablet verbringt, sollte etwas tun, um seine Haut vor Blue Light zu schützen.

Bertram empfiehlt unter anderem Seren und Cremes mit Antioxidantien. "Das hilft nicht nur gegen die Blue-Light-Belastung, sondern auch gegen den oxidativen Stress, der ein wesentlicher Faktor für die Hautalterung ist", erklärt er. Bertram hat dazu seine eigene Kosmetiklinie viliv entwickelt. Sie schützt die Hautzellen vor Umweltgiften wie Feinstaub, sowie Infrarotstrahlung und Blue Light. Gleichzeitig werden die Kollagen- und Elastinproduktion angeregt.

Doch Antioxidantien lassen sich nicht nur auftragen, sondern auch essen und trinken. Besonders viele sind in Spinat, Blaubeeren, Avocados, Zitrusfrüchten oder Brokkoli enthalten. Aber auch alle anderen Obst- und Gemüsesorten, Grüntee sowie Nüsse (roh) wirken gegen die schädlichen Auswirkungen von blauem Licht. Zudem tut man seiner Gesundheit etwas Gutes, denn Antioxidantien sind echte Radikalfänger und wirken entzündungshemmend.

Blue-Light-Schutz auch mit Nachtmodus, Brille oder Schutzfolie

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, damit das blaue Licht Haut und Augen weniger schädigt. Viele technische Geräte besitzen bereits einen sogenannten Nachtmodus. Für Android-Smartphones gibt es dazu kostenlose Apps wie "Night Screen", iPhone-Nutzer können einfach "Night Shift" in den Einstellungen unter "Anzeige und Helligkeit" aktivieren. Weiterhin besitzen Computer mit Windows 10 die Funktion "Nachtmodus", bei älteren Windows-Betriebssystemen kann der Nachtmodus mit dem Open-Source-Programm "LightBulb" angeschaltet werden. Mac-User laden das Gratis-Programm "f.lux" für den Blaulichtfilter herunter. Der Bildschirm erscheint mit den Nachtmodus-Einstellungen häufig etwas gelblicher. Wem das unangenehm ist, dem rät der Hautarzt davon ab: "Wenn die Augen den ganzen Tag angestrengt sind, ist das nicht förderlich. Der Bildschirm sollte adäquat ausgeleuchtet sein. Deswegen muss man nicht den ganzen Tag Blue-Light-Filter verwenden und nachher hat man seine Augen geschwächt oder geschädigt", warnt er.

Es gibt glücklicherweise Alternativen, die keine gelbliche Färbung des Bildschirms und somit ein eingeschränktes Nutzungserlebnis zur Folge haben. Dazu gehören Schutzfolien mit Blaulichtfilter für Smartphones, Tablets und Computer, die ebenso eingesetzt werden können. Um auch die Augen vor den negativen Auswirkungen des blauen Lichts zu schützen, können weiterhin spezielle Blue-Light-Brillen getragen werden. Deren Gläser enthalten einen Blaulichtfilter. Bertram empfiehlt zudem, einen gewissen Abstand zu den Bildschirmen halten: "Ich habe mir angewöhnt, mit der Freisprechfunktion zu telefonieren und nicht das Handy direkt ans Ohr zu halten", sagt er.