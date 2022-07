Heute gibt es etwas aus der Poltava-Region, es ist Anastasias Heimat. Sie macht sich oft große Sorgen um ihre Familie vor Ort und greift deshalb heute zu einem Rezept, das ihr ein warmes Gefühl, nicht nur im Bauch, sondern auch im Herzen beschert.

Galushki hat meine Oma schon genau so gemacht, nach einem traditionellen Rezept aus der ukrainischen Poltava Region. Das ist meine Heimat, da komme ich her, und da will ich auch wieder hin. Wir lieben das Gericht Galushki, man kann es, wie fast alles, was ich koche, auf vielerlei Art zubereiten. Jede Hausfrau in der Gegend hat ihr eigenes Signature-Rezept, das manchmal schon über Generationen so weitervererbt wurde.

Vor allem aber am Ende des Sommers gibt es einen besonderen Feiertag in der Region, er wird tatsächlich der "Galushki-Tag" genannt. Alle Restaurants bereiten ihre eigenen Galushki vor und geben das Essen für einen symbolischen Preis ab, sodass auch diejenigen Galushki essen können, die sich Essengehen sonst nicht leisten. Das ganze Event findet zu großen Teilen im historischen Stadtzentrum statt - in Zukunft in dem, was davon noch übrig ist. Dieser Feiertag gilt nicht nur dem Essen - es ist eine ukrainische Tradition. Mein Rezept habe ich von meiner Mama - jeder in unserer Familie liebt es.

Zutaten für 4 Personen Für den Teig:

250 ml Kefir in Raumtemperatur

500 gr Mehl

1 TL Backsoda

1 TL Salz

80 - 100 gr weiche Butter Außerdem:

4 - 5 Kartoffeln

1/2 Zwiebel

Falls gewünscht (Hack)fleisch

1 Karotte

gem. Kräuter (auch zum Servieren)

Salz

2 EL Olivenöl

Sour Cream (optional)

Zubereitung



1. Geben Sie Salz und Soda in den Kefir und dann fügen Sie behutsam das Mehl dazu, kneten Sie die entstehende Masse vorsichtig zu einem weichen Teig.

2. Rollen Sie den Teig dann in einem Durchmesser von ca. 1 cm und befeuchten ihn mit der weichen Butter. Dann eine Rolle drehen und in 4-5 cm lange Stücken schneiden. Lassen Sie den Galushki-Teig unter einem sauberen Handtuch stehen und ziehen. Am besten so bedecken, dass der Teig sich nicht allzu sehr entfalten kann.

3. Jetzt präparieren wir den Boden unseres Gerichtes: Dafür verwendet man am besten eine tiefe Pfanne oder einen Kupferkessel. Auf jeden Fall sollte die Pfanne einen dicken Boden haben. Falls Sie Ihre Galushki mit Hackfleisch machen wollen, brutzeln Sie es jetzt in der Pfanne mit etwas Öl an. Geben Sie die feingehackte Zwiebel hinzu und die geschnittene(n) Karotte(n). Wenn die Zwiebel und die Karotten gut angebraten sind, befüllen Sie die Pfanne mit den zu Würfeln geschnittenen Karotten. Das Ganze mit Wasser auffüllen, sodass die Kartoffeln halb bedeckt sind. Geben Sie Kräuter Ihrer Wahl dazu und rühren Sie alles vorsichtig um.

Ihre Teigröllchen müssen gar nicht so perfekt aussehen wie Anastasias. (Foto: A. Horizdra)

4. Auf die Kartoffelwürfel legen Sie nun die kleinen Teigröllchen in einem gewissen Abstand voneinander. Dann den Topf oder Kessel abdecken und auf niedriger Hitze köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind.

5. Unsere Galushki sind fertig. Jetzt nur noch garnieren und wer mag, kann etwas Sauerrahm (oder Sour Cream) über das Gericht geben, das erfrischt sehr.

Smachnoho - guten Appetit!