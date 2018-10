Leben

Die Frau am Grill: Chorizo-Gemüse-Spieß-Burger

Burger-Fans frohlocken bei dieser besonderen Kreation, wenn es vor dem Verzehr auch einige Herausforderungen zu meistern gilt. Abgerundet wird das Erlebnis mit einem Gebäck der besonderes süßen Art: einer Apfel-Walnuss-Schnecke.

Heute wieder mal ein Burger. Und zwar mit der berühmten Chorizo Wurst. Dazu Gemüse. Das Ganze wird auf einem Spieß gegrillt und dann: ab damit zwischen die Ober-und Unterseite des Burger Buns.

Zutaten 4 Chorizos 1 kleine Zucchini 1 Paprika gelb 2 kleine Zwiebeln 4 EL Senf Lieblingssenf 4 Kartoffeln 4 Zahnstocher 4 Schaschlikspieße 4 Burger Buns Alufolie

Die Herausforderung die sich hierbei stellt: Wenn man das Gemüse in Form von Zwiebeln, Paprika und Zucchini mitsamt der in Scheiben geschnittenen Wurst auf den Spieß gesteckt hat und grillt, läuft der herrliche Fleischsaft und das Fett aus dem Fleisch und durch den Rost in den Grill. Was darum machen? Aufstellen! Also die Spieße. Die Frage ist nur wie? Die dünnen Schaschlikspieße halten natürlich keinesfalls im Grillrost und kippen um. Aus diesem Grund wird bei diesem Rezept zu einem Hilfsmittel gegriffen. Vier Kartoffeln werden mit Alufolie ummantelt und mit Zahnstochern zu einem Viereck zusammengesteckt. In jede der Kartoffeln passt nun ein Spieß. Die Spieße müssen wiederum so gesteckt sein, dass die Wurst am oberen Ende platziert ist. So kann der austretende Fleischsaft sowie das Fett schön übers darunter gesteckte Gemüse laufen und diesem noch einen tollen Geschmack beifügen. So bleibt das Gemüse übrigens auch schön saftig.

Zur Chorizo empfiehlt es sich, Senf zu essen. Und nicht etwa Ketchup, Mayonnaise oder eine andere BBQ-Soße. Aber jeder wie er mag…

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 20

Kochzeit: 20

Wartezeit: keine

Zubereitung

Die Chorizos und in Scheiben schneiden.

Die Zucchini ebenfalls in Scheiben schneiden und vierteln, die Zwiebeln vierteln, die Paprika in Stücke schneiden, sodass alle Zutaten in etwa die gleiche Größe haben.

Drei bis vier Chorizo-Scheiben zuerst auf den Spieß stecken, anschließend das Gemüse im Wechsel.

Die Spieße werden nun von allen Seiten bei 180 bis 200 Grad kurz und scharf angegrillt.

Währenddessen die Kartoffeln mit Alufolie umwickeln und mit den vier Zahnstochern zusammenstecken. Sie sollten eine standfeste und stabile Verbindung bilden.

Nun steckt man die angegrillten Spieße (mit den Chorizo-Scheiben nach oben) in je eine Kartoffel und stellt die „Konstruktion“ auf den Rost, auf indirekte Hitze bei 180 bis 200 Grad zirka 10 bis 15 Minuten.

Kurz vor Ende der Garzeit die aufgeschnittenen Burger Buns mit der Unterseite auf dem Grill etwas anrösten.

Die Buns mit Senf bestreichen, Chorizo-Scheiben und Gemüse von den Spießen herunternehmen und die Burger Buns damit belegen.

Und zum Nachtisch etwas Süßes

Wenn sich im Herbst die Blätter von den Bäumen lösen und Richtung Boden segeln, dann befinden sie sich auf dem Rasen nicht alleine, sondern in bester Gesellschaft: Denn Äpfel, Birnen, Hasel- und Walnüsse gesellen sich hinzu. Und man muss schnell sein, damit die Äpfel nicht faulen oder sich Eichhörnchen die Nüsse wegschnappen. Doch was tun mit dem Eingesammelten? Ganz einfach: endlich wieder mal ein süßes Gebäck zaubern, wie zum Beispiel die Zimtschnecken mit Apfelstückchen und Walnuss.

Zutaten Hefeteig: 500 g Mehl 1 Pkg Trockenhefe (9 Gramm) 60 g Zucker 60 g Butter 1 Prise Salz 250 ml Milch Füllung: 100 g Walnüsse (gehackt) 200 g Haselnüsse (gemahlen) 100 g Butter 3 EL Zucker 4 Äpfel 0,5 Zitrone 1 EL Zimt 1 Pck Puddingpulver (gekocht nach Anleitung und erkaltet) Aufguss: 300 ml Sahne (alternativ Milch) 1 EL Zucker Zuckerguss: 100 g Puderzucker 1 EL Wasser oder Zitronensaft Backform-Fett: 1 TL Butter (zum Einfetten der Backform)

Doch das ist noch lange nicht alles: Auch geriebene Haselnüsse sowie eine Puddingfüllung finden ihren Weg in dieses Gebäck. Sowie eine Zuckerglasur als Topping. Wahrlich eine kleine Kalorienbombe - aber wie heißt es so schön? Die Menge macht das Gift aus. Nein, bei diesen herrlichen Zimtschnecken wollen wir natürlich nicht von Gift sprechen. Denn jetzt im Herbst mit seinen irgendwann kälter werdenden Temperaturen benötigt der Körper ein kleines bisschen mehr Energie. Aber alles in Maßen eben.

Übrigens: Wer die Möglichkeit hat sich Zimtschnecken auf Vorrat zu machen sollte dies tun - sie lassen sich wunderbar in Zweier-, Dreier- oder Viererportionen einfrieren und zu einem späteren Zeitpunkt fürs gemütliche Kaffeetrinken nach dem Herbst- oder Winterspaziergang auftauen.

Portionen: 8

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Wartezeit: 60 Minuten

Hefeteig

Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz in eine Schüssel geben und vermengen.

Die Butter in einem Topf zum Schmelzen bringen und die Milch dazu gießen, damit sie sich leicht erwärmt.

Milch und Butter in die Schüssel zu den trockenen Zutaten gießen und alles zu einem glatten Teig verkneten.

Den Hefeteig mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und zirka eine Stunde an einem warmen Ort „gehen lassen“.

Apfel-Walnuss-Zimtschnecken

Den Vanillepudding nach Anleitung kochen und abkühlen lassen.

Die halbe Zitrone auspressen und den Saft, sowie den Zimt unter die Äpfel heben.

Die halbe Zitrone auspressen und den Saft, sowie den Zimt unter die Äpfel heben.

Für die Nussfüllung die Butter in einen Topf geben, schmelzen lassen und Zucker und Haselnüsse unterrühren.

Den Hefeteig rechteckig ausrollen und gleichmäßig mit der Nussmasse bestreichen.

Anschließend den erkalteten Vanillepudding darüber ziehen.

Danach werden die Apfelscheiben darauf gelegt und die Walnüsse darüber gestreut.

Den Teig locker zusammenrollen und sodann in drei bis vier Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Die rohen Schnecken in eine, mit Butter gefettete Form, setzen. (Etwas Abstand halten, denn die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken gehen beim Backen auf.)

Sahne und Zucker kurz verrühren und über die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken gießen.

Bei 180 Grad auf indirekter Hitze im Grill oder im Backofen zirka 15-20 Minuten garen, bis die Sahne von den Apfel-Walnuss-Zimtschnecken aufgesogen ist.

Puderzucker mit Wasser oder Zitronensaft verrühren und die Apfel-Walnuss-Zimtschnecken damit beträufeln.

Warm oder erkaltet servieren.

