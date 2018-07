Leben

Die Frau am Grill : Forellen räuchern - Deckel drauf und los

Von Anja Auer

Heute liegen hauchzarte Forellen auf dem Grillrost von Anja Auer. Fisch? Von einer Frau gegrillt? Ja, warum denn nicht!? "Die Frau am Grill" zeigt auf n-tv.de, was Rost und Kohle alles hergeben. Viel Spaß beim Nachmachen dieser ungewöhnlichen Köstlichkeit.

Sie wissen inzwischen selbstverständlich, dass Anja Auer unsere "Frau am Grill" ist und jeden Donnerstag ein neues köstliches Rezept nicht auf der Pfanne, sondern für den - logo - Grill hat. Deswegen kommen wir heute gleich zum Wesentlichen, nämlich dem, was auf dem Grill liegt.

Wem Fisch schmeckt, der kann sich oftmals auch für geräucherten Fisch begeistern. Wer nun denkt, dass ein teurer und aufwendiger Räucherofen notwendig ist, um selbst den Räuchervorgang in Angriff zu nehmen, der liegt falsch. Wie in diesem Rezept bewiesen wird. Lediglich ein verschließbarer Gas- beziehungsweise Holzkohlegrill ist erforderlich. Sodann steht dem Genuss nichts mehr im Weg. Wer sich dafür interessiert, wie man Forellen ausnimmt, wird hier fündig.

Okay, Sie haben sich dann doch für ein Fischgeschäft oder den Supermarkt Ihres Vertrauens entschieden, dann legen wir mal los:

Geräucherte Forelle vom Grill

Zutaten 1 Forelle 3 EL Salz 2 Scheiben Brot 1 Zitrone 1 EL Meerrettich

Portionen: 1

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Kochzeit: 50 Minuten

Wartezeit: keine

Zubereitung

Die Forelle gleichmäßig salzen und für einen Tag abgedeckt im Kühlschrank lagern. Die Forelle vor dem Räuchern waschen und gründlich trockentupfen. Jetzt für circa 1 Stunde bei 80 bis 100 Grad auf dem Gasgrill räuchern. Dazu befüllt man eine Räucherbox mit Räucherspänen (beispielsweise Buche) und legt sie auf den äußeren Brenner, bis sich Rauch entwickelt.

Danach setzt man die Forelle mit dem geöffneten Bauch nach unten auf einen Spare-Ribs-Ständer, so dass der Rauch möglichst überall hinziehen kann. Die Forelle wird nun auf der indirekten Hitze geräuchert. Die geräucherte Forelle kann man warm oder kalt verzehren. Am besten Zitronensaft drüberträufeln und mit geröstetem Brot servieren.

Wer es genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf YouTube anschauen oder ihren Blog lesen.

Quelle: n-tv.de