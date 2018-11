Leben

Die Frau am Grill: Herbstlicher Burger mit Apfel-Zimt-Chutney

Von Anja Auer

Wer sich im Internet umsieht, erkennt sogleich, dass der Herbst-Burger keine Neukreation ist. Auch hier gibt es bereits verschiedene Varianten. In der vorliegenden dreht es sich natürlich um Zutaten, die mit dem Herbst verbunden sind: Äpfel, Walnüsse und Feldsalat.

Die Burger-Soße macht in diesem Fall neben dem Feldsalat (auch Vogerlsalat genannt) den Herbst-Burger aus. Es handelt sich um ein Chutney. Es gibt weder Ketchup noch Mayonnaise im Burger, beides ist nur zum Dippen für die als Beilage gereichten Pommes Frites gedacht.

Dieses Chutney wird in der Pfanne zubereitet. Alle Zutaten werden möglichst klein geschnitten und karamellisiert. Abgelöscht wird mit einem Passionsfrucht-Balsamico. Wer diesen gerade nicht greifbar hat: Keine Sorge. Das Chutney schmeckt bestimmt auch mit einem Himbeer-, Erdbeer- oder sonstigen Fruchtbalsamico herrlich.

Zutaten Burger 500 g Rinderhackfleisch

1 TL Meersalz

1 TL grüne Pfefferkörner

3 Zehen Knoblauch

1 EL Sonnenblumenöl

9 Streifen Frühstücksspeck

6 Scheiben Cheddar

6 Blattrosetten Feldsalat

3 Burger Buns Apfel-Zimt-Chutney

3 Zwiebeln

2 Äpfel

3 EL Sonnenblumenöl

10 Walnüsse

100 g brauner Zucker

100 ml Passionsfrucht-Balsamico (alternativ ein anderer fruchtiger Balsamico)

1 TL Zimt

halber TL Meersalz

halber TL Pfeffer

Ein kleiner Extratipp: Den Burger Patties, also den Hackfleischscheiben, werden in diesem Rezept zerstoßene grüne Pfefferkörner beigegeben. Nicht zu viele, es soll ja nicht übertrieben werden. Jene verleihen dem Burger eine ganz leicht pikante Note.

Portionen: 3

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung

Apfel-Zimt-Chutney

Die Äpfel vierteln und das Kernhaus entfernen, schälen sowie in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln auch in kleine Würfel schneiden, die Walnüsse hacken. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Die Äpfel und die Walnüsse dazugeben, kurz unterrühren und mit Zucker karamellisieren. Mit Balsamico ablöschen, den Zimt unterrühren und circa 20 Minuten köcheln lassen.

Herbst-Burger

Die Pfefferkörner in einem Mörser zerstoßen. Das Rinderhackfleisch in eine Schüssel geben und mit Meersalz und den zerstoßenen Pfefferkörnern würzen. Den Knoblauch fein hacken und ebenfalls unter die Hackfleischmasse kneten. Anschließend Burger Patties formen und mit Sonnenblumenöl einstreichen. Die Patties werden nun bei circa 190 bis 220 Grad auf direkter Hitze zuerst etwa 5 Minuten von einer Seite gegrillt. Dies gelingt natürlich auch in der Pfanne. Nach dem Wenden mit jeweils zwei Cheddar-Scheiben belegen und weitere fünf Minuten grillen. Währenddessen werden die Burger Buns mit der Schnittseite nach unten auf direkter Hitze etwas angeröstet. Nun kann der Burger belegt werden. Dazu den Boden des Buns mit etwas Feldsalat belegen, anschließend den Patty draufsetzen, das Chutney darübergeben und zum Schluss die Oberseite des Buns daraufsetzen.

Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.

Quelle: n-tv.de