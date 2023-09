Wenn Meltem Kaptan auf der Bühne steht, bebt der Saal; wenn sie vor der Kamera agiert, gibt's Preise - unter anderem den Silbernen Bären. Wenn Meltem Kaptan aber kocht, fällt der Imam in Ohnmacht.

Meltem Kaptan haben Sie vermutlich schon gesehen: auf der Bühne, in TV-Shows, in Filmen. Ich nämlich auch - und was habe ich gegackert über ihre Gags in "Ladies Night" oder im "Quatsch Comedy Club"! Aber die Ostwestfälin kann mehr als Leute zum Lachen zu bringen. Meltem Kaptan ist wohl das, was man ein Allroundtalent nennt: Sie studierte Anglistik, Medienwissenschaften und Malerei, Schauspiel und Gesang.

Für ihre Hauptrolle im Kinofilm "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" erhielt sie 2022 den Silbernen Berlinale-Bären, die Lola und den Deutschen Schauspielpreis. Ach ja - backen und kochen kann Meltem Kaptan auch. Und darum geht's hier schließlich.

"Liebe geht durch den Magen", heißt es. Wir alle kennen dieses Sprichwort, das zwar nicht aus der Steinzeit stammt, aber auf einer etwas "steinzeitlichen" Rollenverteilung basiert, als nämlich in den 50er-Jahren jungen Frauen eingetrichtert wurde, am besten durch ihre Kochkünste den Ehemann lebenslang an sich zu binden. Liebe und das leibliche Wohl hängen also irgendwie zusammen, denn von Schmetterlingen im Bauch wird niemand satt. Das mit der lebenslangen Bindung klappt(e) oft genug nicht, wie wir alle wissen. Was durchaus am Kochen liegen kann, meistens aber nicht. Die altbürgerliche Rollenverteilung ist passé, nun ja... gewissermaßen, quasi fast. Den Rest schaffen wir auch noch (irgendwann). Das Sprichwort ist geblieben, und das ist auch gut so. Denn fernab jeglicher Rollenverteilung stimmt: Gemeinsam essen macht doppelt Spaß. Gemeinsam kochen übrigens auch.

ANZEIGE Meltem Kaptan: Meine Süperküche, Das Beste aus zwei Heimaten 65 24,00 € Zum Angebot bei amazon.de

Mit "Liebe geht durch den Magen" beginnt auch Meltem Kaptan ihr Buch "Meine Süperküche". Sie merken schon am Titel: Meltem kann auch über sich selber - beziehungesweise ihre türkischen Wurzeln- lachen! Eine Eigenschaft, die wohltuend ist und die ich bei vielen Menschen vermisse. Meltem ist halt ein "Süpertalent"! Die Antwort, warum denn nun die Liebe durch den Magen geht, hat sie in der Küche ihrer Mutter gefunden: "Gesund soll es sein, abwechslungsreich und - natürlich - unnachahmlich aromatisch und lecker schmecken."

"Meine Süperküche/Das Beste aus zwei Heimaten" ist bei Gräfe und Unzer erschienen und ist für alle diejenigen geschrieben, die gesunde und familientaugliche Rezepte der türkischen Küche für zu Hause entdecken wollen. Mit ihren Gerichten bringt Meltem Kaptan die warmherzige türkische Küche ihrer Mutter Melek auf moderne und einfache Art dem deutschen Gaumen näher. Meltems orientalische Süperküche nimmt alle mit: Fleischfans, Vegetarierinnen und Veganer, auch an glutenfreie Gerichte ist gedacht. Sie kombiniert die reichhaltige türkische Suppenkultur mit den Salaten der Ägäisküste, Backwerk mit Hausfrauen- und -mannskost, die berühmten Meze mit klassischen Desserts. Das Ergebnis: Über 60 echte türkische Gerichte, die garantiert gelingen.

Heiratsmarkt mit Suppe

Wer es nicht versucht, wird es nie wissen. (Foto: Gräfe und Unzer/Coco Lang)

Das Buch hat vier Kapitel: Vorspeisen, Suppen & Eintöpfe, Hauptgerichte sowie Nachspeisen. Unser deutsches Wort "Vorspeisen" wird allerdings dem türkischen "Meze" in keiner Hinsicht gerecht. Was in Spanien die Tapas, das sind in der Türkei die Meze: deftig oder süß, scharf oder mild, fleischig oder gemüsig, kalt oder warm, Salat oder Backwerk. In jedem Falle aber VIEL! Ich kann mir vorstellen, wie schwer es der Autorin gefallen sein muss, sich auf 20 ihrer Lieblings-Meze zu beschränken. Weil die Türken genau wie die Deutschen passionierte Suppenkasper sind, enthält das Buch im zweiten Kapitel etliche Rezepte für die beliebten Seelentröster. Ähnlich wie die gute alte Hühnersuppe als Hausmittel gegen Erkältungen wirkt, hilft auch "Mama Meleks Gesundheitsgemüsesuppe" wieder auf die Beine: mit Ingwer, Kurkuma und Chili. Hilfe anderer Art verspricht die "Suppe der hübschen Braut", laut Rezept reicht sie nicht etwa nur für zwei Personen, sondern für sechs bis acht... Bei der Qual der Wahl könnte die Knoblauch-Akzeptanz das Zünglein an der Waage sein.

Nicht ganz einfach ist es zu definieren, was ein türkisches Hauptgericht ist. In der Türkei kann "das Hauptgericht" alles das sein, was kein Dessert ist und alle pappsatt macht. Also auch "Frühstückseier mit Zucchini". Das letzte Kapitel offenbart dann die große Vielfalt der türkischen Desserts. Ja, Baklava ist auch dabei. Und ja, ziemlich süß sind etliche Nachspeisen. Aber das ist zu kurz gedacht, denn die türkische Dessertkultur wird sogar unterteilt: das milchige, cremige Dessert; das in Zuckersirup getränkte Dessert; das süße Gebäck; das Schokoladendessert; das Obstdessert. Herauszufinden gilt, welcher Desserttyp man selbst ist.

Mama Meleks Kochkünste

Kein Irrtum: Meltem und Mama Melek ziehen an einem Strang. (Foto: Gräfe und Unzer/Stephanie Wolff)

Meistens gucken sich ja die Sprösslinge das Küchenhandwerk von den Älteren in der Familie ab. Später dann, als erwachsener Mensch mit eigener Familie, macht man einiges genauso, anderes ähnlich und eine ganze Menge anders aus der eigenen Erfahrung heraus - Basis ist aber die Küche der Kindheit. Deshalb ist Meltems Süperküche eine Hommage an Mama Melek. "Jedes Mal, wenn ich ihr Essen genieße, werde ich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Ich nenne sie mal: eine Kindheit der offenen Tür. Jeder war bei uns willkommen, egal ob der Gärtner, die Postbotin oder der Klempner, der einfach nur das Abwasserrohr reparieren wollte … Sie alle wurden bei uns kulinarisch versorgt und gingen mit einem Lächeln nach Hause - und einem Carepaket voller Leckereien. Sobald ich die Augen schließe, sehe ich Mama, wie sie bei uns zu Hause stundenlang in der Küche stand und ein Buffet der Spitzenklassevorbereitete."

Immer wieder habe sie versucht, das "gewisse Etwas" von Mamas Küche in ihre eigene "zu transformieren", schreibt Meltem Kaptan. Hat offenbar nur mit mäßigem Erfolg geklappt; denn es schmeckte nie wie bei Mama. "Irgendwie fehlte immer etwas und so war ich es eines Tages leid, setzte mich mit meinem Laptop in die Küche zu Mama und schrieb mit. Schritt für Schritt begann ich, das aus ihrer Sicht so Naheliegende, so Beiläufige, so Alltägliche zu erfassen, und bemerkte, dass genau das am Ende den Unterschied in den Gerichten ausmacht." So entstand die Idee zu diesem Buch. Und hier nun kommt ein Mann, der Anwalt und Autor Daniel Holl, ins Spiel - oder besser: in die Süperküche.

Das Kaptan-Familienprojekt

Nicht wundern, nur staunen: Das Hühnerbrust-Dessert ist ein Fake. (Foto: Gräfe und Unzer/Coco Lang)

"Damit der deutsche Kochbuchschmökerer und Hobbykoch wirklich mit den Eigenarten der klassisch-türkischen Küche klarkommen kann, habe ich meinen deutschen Ehemann Daniel damit beauftragt, die von mir verfassten Rezepte zu prüfen. Für den deutschen Kopf und Gaumen. Er nahm diese Aufgabe sehr ernst, kochte jedes einzelne Rezept nach und wurde so manches Mal an den Rand des Wahnsinns getrieben", schreibt Meltem Kaptan. Wie ein Dialog mit der Schwiegermutter offenbart:

Daniel: 'Mama, wie viel Mehl muss in den Teig?'

Mama Melek: '1 Tasse!'

Daniel: 'Wie? 1 Tasse? Groß oder klein?'

Mama Melek: 'Normal. 1 Tasse!'

Daniel: 'Mama, was ist normal? Große oder kleine Tasse?'

Mama Melek: 'Mittel!'

Hat was von Stand-up-Comedy.

Die türkisch-mediterrane Küche zählt zu den gesündesten der Welt, so Meltem Kaptan. Mama Melek, und damit auch ihre Tochter, haben das optimiert: nur Olivenöl, keine Butter. Und Kurkuma passt immer, weil lecker, gesund und entzündungshemmend. Es gibt in der Süperküche keine komplizierten Kniffe, die Gerichte kommen ohne exotische Zutaten aus. Die meisten Bestandteile der Rezepte gibt's in Supermärkten. Und falls mal nicht - im türkischen Laden um die Ecke bestimmt.

Lieber nicht in Ohnmacht fallen, sondern Augen schließen und genießen. (Foto: Gräfe und Unzer/Coco Lang)

Im Buch finden wir unter anderem die bekannten Klassiker wie Börek und Köfte, aber natürlich nicht nur eine "Sorte". Das längst weltweit bekannte vegetarische Gericht "Der Imam fiel in Ohnmacht" fehlt selbstverständlich auch nicht. Der Imam fällt übrigens nicht wegen der zehn Knoblauchzehen im Essen um, sondern aus reiner Verzückung über den himmlischen Geschmack der gefüllten Auberginen. Viele unbekannte Rezepte verführen zum Nachmachen. Manche Namen der Gerichte verführen auch, nämlich zum Lachen. Kurios mutet das Dessert "Falsche Hühnerbrust" an. Tatsächlich findet sich in dem traditionellen Pudding kein Fitzelchen Hühnerbrust, sondern Walnüsse und Pistazien geben den Geschmack. Allerdings, so Meltem Kaptan, wurde das Dessert noch bis vor ein paar Jahrzehnten tatsächlich mit Hühnerbrust gegessen - so wie einst die alten Osmanen. Und die vegane "Suppe der hübschen Braut" soll in ihrer Wirkung alle Kupplungsversuche diverser Dating-Plattformen in den Schatten stellen.

"Die Suppe der hübschen Braut" (Ezogelin Çorbası)

Jetzt denkt bitte nicht, ich sei übergeschnappt: "Die Suppe der hübschen Braut" gibt es wirklich! Die "Ezogelin Çorbası" (Ezo = hübsch; Gelin = Braut; Çorbası = Suppe) ist sogar so berühmt, dass es hierzu eine Legende gibt. Danach zieht eine hübsche Braut mit ihrem frisch angetrauten Ehemann in ein neues Haus. Die Nachbarschaft ist derart neidisch auf das junge Glück, dass sie das Paar so lange mit ihren bösen Blicken trifft, bis das Glück zerbricht und sich die beiden scheiden lassen. Ganz allein ist die Hübsche nun zu Hause und hat kaum etwas zu essen - außer Linsen, Bulgur, Reis, Zwiebeln und natürlich Knoblauch. Daraus zaubert die Schönheit eine Suppe, die so köstlich ist, dass die Männerwelt von ihren Kochkünsten betört ist. Natürlich findet sie so sehr schnell einen noch schöneren Mann und lebt mit ihm glücklich bis ans Ende aller Tage. Also, vergesst Parship, ElitePartner und Co.: Kocht einfach "Ezogelin Çorbası"!

Zutaten für 6-8 Personen 6 gehäufte EL rote Linsen

2 EL grober Bulgur "Pilavlık Bulgur" (aus dem türkischen Supermarkt)

3 EL Reis

1,8 l kochend heißes Wasser

2 Zwiebeln

5 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

Salz

schwarzer Pfeffer

getrocknete Minze (alternativ: 1 Handvoll Minzeblätter, fein gehackt)

Chiliflocken

Saft von ½ Zitrone (nach Belieben)

Zubereitung: ca. 1 Std., vegan

1. Linsen, Bulgur und Reis in ein Sieb geben, kalt abbrausen und abtropfen lassen. Wasser in einen großen Topf gießen und gewaschene Linsen, Bulgur und Reis dazugeben. Alles aufkochen und mit halb geöffnetem Deckel bei mittlerer

Hitze ca. 35 Min. köcheln lassen.

2. Inzwischen Zwiebeln und Knoblauch schälen und sehr fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen und gehackte Zwiebeln darin leicht glasig dünsten. Dann Knoblauch und Tomatenmark dazugeben und mitanrösten. Sobald der Knoblauch eine hellbraune Farbe angenommen hat, die Pfanne vom Herd nehmen.

3. Dann die Zwiebel-Knoblauch-Mischung in den Topf zur Suppe geben. Alles gut verrühren und bei mittlerer Hitze weitere 10 Min. köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Minze und Chili würzen.

4. Die Suppe auf vier Suppenteller verteilen und nach Belieben mit Zitronensaft beträufeln.

Der superschokoladigste Schokoladenpudding der Welt (Supangle)

Warnung vor dem Schokopudding: Soll süchtig machen! (Foto: Gräfe und Unzer/Coco Lang)

Ich hielt das "Supangle" jahrelang für die türkische Adaption eines französischen Rezepts, aber weit gefehlt: "Der superschokoladigste Schokoladenpudding der Welt" ist doch tatsächlich ein urtürkisches Rezept, sprachlich wohl angelehnt an das italienische "Zuppa inglese". Aber völlig egal: Wichtig ist nur, dass dieser Schokoladenpudding so dermaßen unfassbar schokoladig ist, dass mein Mann für einen "Supangle" jedes andere Dessert stehen lässt. Und obwohl es so schnell und einfach zuzubereiten ist, kann man mit ihm auf jeder Küchen-Party auch noch "süper" angeben. Lasst euch diese Chance also nicht entgehen!

Zutaten für 6 Personen 750 ml Milch

100 g Zartbitterkuvertüre

5 EL Kakaopulver

180 g Puderzucker

8 g Vanillezucker

4 EL Weizenmehl (Type 405)

1 EL Margarine

Zubereitung:

ca. 20 Minuten, plus mindestens 2 Std. Kühlzeit, vegetarisch

1. Die Milch in einem großen Topf bei schwacher Hitze erwärmen.

2. Die Kuvertüre fein hacken und in den Topf zur Milch geben. Kakao, Puder-, Vanillezucker und Mehl nach und nach unter ständigem Rühren zugeben und alles 5-7 Min. bei schwacher Hitze leicht eindicken lassen. Dann den Topf vom Herd nehmen und die Margarine unterrühren.

3. Den Pudding in sechs Dessertgläser füllen, etwas abkühlen lassen und mindestens 2 Std. in den Kühlschrank stellen.

Viel Spaß beim gemeinsamen Kochen, Essen und Lachen wünscht Ihnen Heidi Driesner.