Nun also doch: Die Reise der schwedischen Pop-Titanen von ABBA ist noch nicht beendet. Es wird ein neues Album. Die Band stellt sich fast 40 Jahre nach der Trennung dem Urteil von Kritikern und Fans.

Träume von Millionen Fans rund um den Globus werden wahr: Die schwedische Ausnahmeband ABBA wird fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album veröffentlichen. "Wir haben ein neues Album mit Abba aufgenommen", sagten die beiden männlichen Bandmitglieder des Quartetts, Benny Andersson und Björn Ulvaeus, bei einer Live-Übertragung im Internet aus der britischen Hauptstadt London. Das neue Album von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad wird den Titel "Voyage" tragen. Dazu veröffentlichten sie mit "I still have faith in you" und "Don't shut me down" zwei neue Song. Das Album mit zehn Titeln soll am 5. November erscheinen.

"Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?", sagte Ulvaeus bei einer Veranstaltung in London. "Es war als wäre keine Zeit vergangen", beschrieb Andersson die Wiedervereinigung der Band im Studio nach Jahrzehnten der Trennung. "Wir haben es so gut gemacht, wie wir es in unserem Alter konnten", sagte der 74-Jährige. Alle vier Sänger sind mittlerweile über 70 Jahre alt. In den vergangenen 50 Jahren haben sie mehr als 400 Millionen Alben verkauft.

Fans sollen das Quartett außerdem bald wieder in London auf der Bühne sehen können. Wenn auch virtuell: Damit digitale Abbilder, "Abbatare", Konzerte geben können, haben die vier Sänger fünf Wochen lang vor 160 Kameras jeden Song gesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden kann. "Das einzige große Problem war, dass wir unsere Bärte abrasieren mussten", erzählte Björn. Wann die Auftritte starten, gab die Band zunächst nicht offiziell bekannt. Schon 2016 hatten die Schweden ihr "digitales Entertainment-Erlebnis" angekündigt, das dann aber immer wieder verschoben wurde - zuletzt wegen der Corona-Pandemie.

Die schwedische Band gründete sich einst 1972. Zwei Jahre später gewann sie mit dem Lied "Waterloo" den Eurovision Song Contest. Es folgte eine nahezu beispiellose Karriere mit unzähligen Hits, von denen viele heute noch jedes Kind mitsingen kann - etwa "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All" - weltberühmt.

1982 zog sich die Gruppe auch nach privaten Verwerfungen zurück - sowohl die Ehe von Fältskog und Ulvaeus als auch die von Lyngstad und Andersson scheiterte. Offiziell haben sich ABBA jedoch nie aufgelöst. Stattdessen befinden sie sich seit nunmehr knapp 40 Jahren in einer "Pause". Doch auch in dieser Zeit wurde den Fans etwas geboten: Seit 1999 tourt das Musical "Mamma Mia!" mit den Hits der Band zu einer fiktiven Mutter-Tochter-Geschichte um die Welt. 2008 folgte der Film zum Musical, 2018 die Fortsetzung. Die Hauptrolle spielte Meryl Streep neben Pierce Brosnan und Colin Firth.