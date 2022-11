Aaron Carters Verlobte ist "am Boden zerstört"

"Wollten mehr Kinder haben" Aaron Carters Verlobte ist "am Boden zerstört"

Im Laufe ihrer fast dreijährigen On-Off-Beziehung bekommen Aaron Carter und Melanie Martin einen Sohn, erwirken einstweilige Verfügungen gegeneinander, verloben sich und verlieren schließlich das Sorgerecht. Der plötzlichen Tod des Sängers ist für die 30-Jährige nun trotzdem schwer zu verkraften.

Am vergangenen Samstag wurde US-Popsänger Aaron Carter tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Eine genaue Todesursache steht noch nicht fest, es wird jedoch spekuliert, dass der 34-Jährige, der jahrelang mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte, sich mit Druckluftflaschen zu Tode inhaliert haben könnte. Polizeibeamte stellten bei ihrer Ankunft mehrere Dosen "Computer Duster" sicher, die auch als Droge verwendet werden.

Eine, die Carter bis zuletzt vor dem gefährlichen Konsum gewarnt hat, war seine Verlobte Melanie Martin. Wenige Tage vor dem Tod des Sängers soll die 30-Jährige laut dem Promiportal "TMZ" in einem Live-Video bei Instagram zu ihm gesagt haben: "Du wirst sterben, wenn du nicht aufhörst zu schnüffeln!" Dass es nun trotzdem so weit gekommen ist, ist für die Influencerin, die einen Kanal auf OnlyFans betreibt, nur schwer zu begreifen.

"Haben unsere Liebe nie aufgegeben"

Wie sie im Gespräch mit "Us Weekly" verrät, hätten sie und Carter gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet. "Ich habe mich wirklich darauf gefreut, zu heiraten und mehr Kinder mit ihm zu haben", so Martin, die einen fast einjährigen Sohn namens Prince mit dem verstorbenen Sänger teilte. "Ich bin mehr als am Boden zerstört und warte darauf, bis ich meinen wunderbaren Seelenverwandten wiedersehen kann. Wir haben unsere Liebe nie aufgegeben (...)."

Über Carters plötzlichen Tod sagt die ehemalige Barkeeperin: "Es ging so schnell und ich bin immer noch geschockt, dass ich sein Gesicht nie wieder sehen werde. Aaron war ein wunderbarer Mann und er liebte es wirklich, sich um seine Familie zu kümmern. Er hat mich nie aufgegeben. Wir hatten vielleicht Streit und Trennungen, aber wir konnten wirklich nicht ohne einander leben."

Melanie Martin und Aaron Carter führten ab Januar 2020 eine On-Off-Beziehung. Die Influencerin wurde zwischendurch wegen häuslicher Gewalt gegen den Sänger verhaftet, später erwirkten beide einstweilige Verfügungen gegeneinander. Nachdem das Paar im Juni des gleichen Jahres öffentlich machte, eine Fehlgeburt erlitten zu haben, verlobten sie sich. Im November 2021 wurde schließlich ihr Sohn Prince Lyric geboren. Das Sorgerecht verloren die Eltern jedoch schon bald aufgrund ständiger Probleme innerhalb der Beziehung. Derzeit lebt der Einjährige bei seiner Oma mütterlicherseits.