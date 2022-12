Fast zwei Jahre machen sich die Menschen Sorgen um Monacos Fürstin Charlène. Schließlich scheint sie mit hartnäckigen Gesundheitsproblemen zu kämpfen. Doch inzwischen befindet sie sich auf dem Weg der Besserung, wie auch ihr Mann, Fürst Albert, stolz verkündet.

Fürst Albert II. von Monaco hat sich kurz vor Weihnachten mit positiven Neuigkeiten zu seiner Ehefrau, Fürstin Charlène, zu Wort gemeldet. Er sei "wirklich stolz" auf die 44-Jährige, die ein "schwieriges Jahr" hinter sich habe, erklärte das Oberhaupt der Familie Grimaldi gegenüber dem "People"-Magazin.

Charlène gehe es inzwischen "wirklich gut", sie sei aktiv und würde "an unzähligen verschiedenen Events teilnehmen", so der 64-Jährige.

"Wie Sie wissen, war das letzte Jahr ein sehr schwieriges für sie - und der Beginn dieses Jahres. Und sie hat wirklich auf eine unglaubliche Weise die Wende geschafft", äußerte sich Fürst Albert weiter emotional. Über den neuen, verbesserten Stand der Dinge sei die gesamte Familie "wahrlich begeistert". Das Jahr ende deshalb für die Grimaldis auf "sehr, sehr positive Art".

Seine Frau genieße es sehr, gemeinsam Dinge zu unternehmen und mit ihren zwei Kindern Zeit zu verbringen, führte der Fürst weiter aus. Auch notwendig gewordene Renovierungsarbeiten im Palast würde Charlène beaufsichtigen - neben der Teilnahme an gesellschaftlichen Events und ihrer Wohltätigkeitsarbeit.

Zurück im Rampenlicht

Fürstin Charlène war Anfang 2021 nach Südafrika gereist und viele Monate lang nicht wieder nach Monaco zurückgekehrt. Offizieller Grund hierfür waren Komplikationen nach einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung, die es ihr unmöglich gemacht haben sollen, ein Flugzeug zu besteigen. Gerüchte, es gebe womöglich eine Ehekrise zwischen ihr und Fürst Albert, hielten sich zu jener Zeit hartnäckig.

Als Charlène schließlich nach Monaco zurückgekehrt war, reiste sie wenig später auch schon wieder aus. Mehrere Monate verbrachte sie zur vollständigen Genesung in einer Schweizer Klinik. Sie sei chronisch erschöpft, hieß es zur Begründung.

Seit einiger Zeit nimmt die Fürstin auch wieder Termine in der Öffentlichkeit wahr. So nahm sie etwa vor Kurzem an der traditionellen Weihnachtsbaum-Zeremonie vor dem Palast teil. Sie selbst äußerte sich gegenüber dem Magazin "Monaco Matin" auch über ihre Gesundheit und sagte, ihr gehe es "heute so viel besser als in den Jahren zuvor".