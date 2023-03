"Mein Fels in der Brandung..."

"Mein Fels in der Brandung..." Andrea Berg und ihr Ehemann sind "ein Team"

Seit 2007 ist Andrea Berg mit Ulrich Ferber verheiratet. Gemeinsam hätten Sie viel Schönes erlebt und Krisen überwunden, erzählt die Schlagersängerin jetzt in einem Interview. Auch ihr Ehemann gerät ins Schwärmen.

Die deutsche Schlagersängerin Andrea Berg ist seit rund 20 Jahren mit ihrem heutigen Ehemann Ulrich Ferber zusammen. In einem neuen Interview lassen beide durchblicken, wie verliebt sie immer noch ineinander sind. Von Krefeld aus sei Berg schon nach rund acht Monaten zu ihm nach Schwaben gezogen, erzählt Ferber im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Sie habe ihn fasziniert, denn auch wenn sie ein Star war, so sei sie "ganz bodenständig und nahbar" gewesen. "Ich wollte nicht mehr heiraten, bis ich Andrea traf."

2007 folgte die Hochzeit, im vergangenen Sommer konnten die beiden ihr 15-Jähriges feiern. Berg veröffentlichte dazu auf Instagram ein aktuelles Bild und eines von der damaligen Feier. "Ich würd's wieder tun", schrieb sie dazu. "Aus anfänglicher Verliebtheit wurde ein Team", erklärt die Sängerin jetzt weiter. "Wir laufen nicht mehr mit Herzchen in den Augen umher." Die beiden verbinde hingegen viel mehr: "Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert." Und es gebe auch "noch so vieles, was ich mit Uli erleben möchte".

Erst kürzlich hatte Berg auf Instagram ihrem Ehemann eine Liebeserklärung gemacht. "Was für ein Gefühl, viel zu schön um wahr zu sein", erklärte sie zu gemeinsamen Bildern, auf denen die beiden sich verliebt anblicken. "Vor 20 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, seitdem bist Du mein Fels in der Brandung..."