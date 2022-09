"Endlich", schreibt Andrej Mangold bereits vor einigen Wochen zu ein paar Aufnahmen, die ihn mit seiner neuen Freundin zeigen. Ihr Gesicht hält der Ex-"Bachelor" da allerdings noch verdeckt. Jetzt aber posieren die beiden erstmals ganz öffentlich im Blitzlichtgewitter.

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold und seine neue Partnerin Annika Jung haben ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Die beiden zeigten sich am Sonntagabend turtelnd und frisch verliebt bei der Verleihung des Herqul German Boxing Awards in Berlin. Hand in Hand und in eleganten Outfits meisterten sie das Blitzlichtgewitter.

Und so sehen die beiden von vorne aus. (Foto: IMAGO/Torsten Helmke)

Mangold warf sich in einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege und glänzenden Lackschuhen. Seine Freundin wählte ein transparentes Abendkleid mit Schleppe und langen Ärmeln, das außerdem mit goldenen Pailletten besetzt war. Ihre dunkelblonden Haare stylte die Fashion-Bloggerin zu verspielten Wellen.

Auf Instagram teilten die beiden einen Clip von ihrem ersten öffentlichen Auftritt. "Erster gemeinsamer roter Teppich", schrieben sie dazu. Und auch ein inniger Kuss vor den Kameralinsen der Fotografen durfte nicht fehlen, wie weitere Aufnahmen belegen.

"Ich liebe ihre Ausstrahlung"

Dass der ehemalige Rosenkavalier wieder in festen Händen ist, hatte er Ende August mit einem Video auf Instagram bestätigt. Der Clip zeigte ihn mit seiner neuen Liebe ganz romantisch am Strand, wo er sie umarmte und liebevoll küsste. Das Ganze garnierte der 35-Jährige mit dem Hashtag "Finally" ("Endlich") und einem Herz-Emoji.

War Jung in dem Video noch nicht zu erkennen, packte Mangold im Interview mit der "Bild"-Zeitung über die neue Frau an seiner Seite aus: "Anni ist eine kluge, wunderschöne und selbstständige Frau, die mit Anfang 30 mit beiden Beinen mitten im Leben steht." Zudem sei Jung eine "sehr moderne, stilvolle und unabhängige Frau", so Mangold. "Ich liebe ihre Ausstrahlung, wie sie lächelt, wie positiv sie durchs Leben geht und wie sie mich jeden Tag zum Lachen bringt."

Seit einigen Wochen ein Paar

Kennengelernt hatten sich die beiden über einen gemeinsamen Freund bereits vor rund einem Jahr auf der griechischen Insel Mykonos. Der Kontakt sei schließlich immer "intensiver" geworden, bis sie vor einigen Wochen gemerkt hätten, "dass unsere Treffen mittlerweile viel mehr als nur eine reine Freundschaft sind", sagte Mangold. Bevor sie die Beziehung öffentlich machten, wollten sie sich zunächst "zu 100 Prozent sicher" sein. Das scheint inzwischen der Fall zu sein.

Andrej Mangold war 2019 in der RTL-Show "Der Bachelor" (auch auf RTL+ abrufbar) auf die Suche nach einer Partnerin gegangen. Mit Jennifer Lange wurde er auch fündig. Doch im November 2020, kurz nach der gemeinsamen Teilnahme des Paares am RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars", zerbrach die TV-Liebe.