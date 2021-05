Samuel E. Wright wurde vor allem durch den Disney-Film "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt: Sein Song bekam den Oscar. Aber er spielte auch erfolgreich am Broadway sowie im Film und in Fernsehserien. Nun ist er im Alter von 74 Jahren gestorben - und wird von vielen Seiten gewürdigt.

Samuel E. Wright ist tot. Der Schauspieler ist am vergangenen Pfingstmontag nach einer Prostatakrebs-Erkrankung im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Tochter dem "Hollywood Reporter".

Zuvor hatte die Stadt Montgomery im US-Bundesstaat New York auf Facebook ihren verstorbenen Bewohner gewürdigt, der in seinem Zuhause im Stadtteil Walden verstarb: "Wir verabschieden uns von einer Säule unserer Gemeinschaft und bitten alle, eine Erinnerung zu teilen und uns zu helfen, das Leben dieses großen Mannes zu feiern." Samuel sei für alle eine Inspiration gewesen. "Er liebte es, zu unterhalten, er liebte es, Menschen zum Lächeln und zum Lachen zu bringen und er liebte es, zu lieben."

Samuel E. Wright wurde vor allem durch den Disney-Film "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt, in dem er im US-Original der roten Krabbe Sebastian seine Stimme lieh. Sein Lied "Under the Sea" (zu Deutsch: "Unter dem Meer") gewann den Oscar für den Besten Filmsong. Auch der Filmsong "Kiss the Girl" blieb mit einer Oscar-Nominierung in Erinnerung.

Erste Broadway-Rolle 1971 in "Jesus Christ Superstar"

Samuel E. Wright im Jahr 1980. (Foto: imago images/Everett Collection)

Wright spielte zudem ab 1997 die Rolle von Mufasa in der Originalbesetzung von "Der König der Löwen" am Broadway, für die er eine Tony-Nominierung erhielt. Seine erste Rolle übernahm er dort 1971 in "Jesus Christ Superstar". Für seine Rolle in "The Tap Dance Kid" erhielt er 1984 eine weitere Tony-Nominierung.

Auch als Film- und Fernsehschauspieler machte sich Samuel E. Wright einen Namen. In Clint Eastwooods Musik-Biopic "Bird" (1988) spielte er die Jazz-Legende Dizzy Gillespie. Zudem übernahm er Gastauftritte in Fernsehserien und Sitcoms, unter anderem in der berühmten "Bill Cosby Show" sowie in "All My Children", "Spencer For Hire" und "Jonny Zero". Samuel E. Wright hinterlässt seine langjährige Ehefrau Amanda und drei gemeinsame Kinder.