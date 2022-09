Ihr vierjähriger Bruder Louis durfte zu Hause bleiben. Doch George und Charlotte sind bei der Trauerfeier für die Queen mit von der Partie und geraten so zwangsläufig ins Rampenlicht. Die Kinder von Prinz William und seiner Frau Kate schlagen sich dabei wacker.

Als jüngste Teilnehmer innerhalb der britischen Königsfamilie haben auch Prinz George und Prinzessin Charlotte am Trauergottesdienst für die Queen in der Westminster Abbey teilgenommen. Feierlich und mit ernster Miene zogen die Kinder von Thronfolger William und seiner Frau Kate mit in das Gotteshaus ein. Sie gingen zwischen ihren Eltern und schritten langsam hinter dem Sarg ihrer Urgroßmutter her.

Die Kinder von William und Kate waren die jüngsten Gäste. (Foto: via REUTERS)

Charlotte schaute dabei viel zu Boden. Sie trug einen Mantel und einen schwarzen Hut mit Schleife über ihrem langen blonden Haar. Ihre Hände hielt sie vor sich gefaltet. George trug einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Er schaute meist geradeaus und hielt die Arme an seiner Seite.

Vorgefahren waren die Kinder gemeinsam im Auto mit ihrer Mutter Kate und der Frau ihres Opas Charles, Königsgemahlin Camilla. Ihr erst vierjähriger Bruder Prinz Louis war beim Gottesdienst für Elizabeth II. nicht zu sehen.

Prinz William, der mit 40 Jahren älteste Sohn von König Charles III., steht jetzt auf Platz eins der Thronfolge. Ihm folgt sein Erstgeborener, Prinz George. Charlotte steht in der Thronfolge jetzt auf Rang drei, Louis auf Rang vier. Erst dahinter folgt Williams jüngerer Bruder, Prinz Harry.

Auch Kate und Meghan im Fokus

Doch nicht nur auf die Kinder richtete sich die Aufmerksamkeit bei der Trauerfeier für die Queen. Auch auf Mutter Kate und deren Schwägerin Meghan dürften viele geachtet haben. Die Ehefrauen von William und Harry erschienen beide in Schwarz, jedoch in unterschiedlichen Modestilen.

Kate (l.) und Meghan präsentierten sich in unterschiedlichen Looks. (Foto: AP)

Kate, die jetzt - wie einst Williams Mutter Diana - den Titel Prinzessin von Wales trägt, trug ein langärmeliges Mantelkleid, einen Hut mit Schleiernetz über ihrem Gesicht sowie Perlenohrringe. Dazu hatte sie eine dreireihige japanische Perlenhalskette der gestorbenen Königin angelegt, die sie nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA auch schon 2021 zur Beerdigung von deren Mann, Prinz Philip, getragen hatte.

Herzogin Meghan wiederum trug ein Kleid mit Cape, darunter nackte Arme, sowie einen ausladenden Hut und Perlenohrringe. Ihr Mann Harry unterdessen erschien - ebenso wie Charles' Bruder Andrew - in einem zivilen Cutaway-Anzug zu der Trauerfeier. Weil er sich von seinen royalen Pflichten verabschiedet hat, darf er im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der Königsfamilie bei offiziellen Anlässen nicht mehr in Uniform erscheinen. Andrew teilt dieses Schicksal, weil ihm wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal viele seiner Titel aberkannt wurden.

Bei einer Totenwache am Sarg der Queen in Westminster Hall wurde am Samstag jedoch eine Ausnahme gemacht. An ihr nahmen beide dann doch in Uniform teil.