Spätestens seit diesem Jahr läuft die Musik von Billie Eilish bei Teenagern, aber auch vielen Erwachsenen hoch und runter. Heute wird die Newcomerin 18 Jahre alt. Wie hat es das Ausnahmetalent in so kurzer Zeit nach ganz oben geschafft?

XXL-Klamotten, ein melancholischer Blick und düstere Songtexte: Billie Eilish erinnert weder optisch noch musikalisch an einen typischen Teenie-Star. Dennoch hat die Künstlerin bereits eine riesige Fangemeinde weltweit angesammelt. Anlässlich ihres 18. Geburtstages am 18. Dezember wird es Zeit für einen kleinen Rückblick. 2019 war wohl bisher das erfolgreichste Jahr der Musikerin.

Über Nacht zum Star

Billie Eilish (bürgerlich: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell) kommt am 18. Dezember 2001 als Tochter des Schauspielerpaares Maggie Baird und Patrick O'Connell in Los Angeles zur Welt. Die Kreativität wurde ihr sozusagen in die Wiege gelegt, denn auch ihr großer Bruder Finneas ist Songwriter und Sänger in einer Band. Billie Eilish wurde zu Hause unterrichtet, als Achtjährige sang sie bereits im Kirchenchor. Nur drei Jahre später schrieb das Jungtalent eigene Songs und nahm Tanzunterricht. Den ersten Erfolg feierte Eilish im Jahr 2015 mit ihrem Hit "Ocean Eyes", den Finneas ursprünglich für seine Band geschrieben hatte. Eilish nahm ihn in ihrer eigenen Version auf, lud das Lied auf der Plattform Soundcloud hoch und wurde somit quasi über Nacht zum Star. Dabei hatte das junge Mädchen überhaupt nicht damit gerechnet: Eigentlich sollte sich lediglich ihr Tanzlehrer das Lied kostenlos herunterladen können.

Nur kurze Zeit später wurde das Label Interscope Records auf die talentierte Sängerin aufmerksam. Mit nur 14 Jahren unterschrieb Eilish im Jahr 2016 ihren ersten Plattenvertrag. "Ocean Eyes" schaffte es auf Anhieb in die Charts und brachte ihr die erste Platin-Schallplatte ein.

Ein düsteres Teenie-Idol

Die Sängerin unterscheidet sich in vielen Punkten von früheren Teenie-Stars wie Britney Spears oder Miley Cyrus. Billie Eilish verzichtet unter anderem auf das typische Girlie-Image. Sie schockiert ihre Fans in Musikvideos mit düsteren Szenen und spielt mit weit verbreiteten Ängsten, wie zum Beispiel der vor Spinnen. Auch ihre Songtexte sind alles andere als fröhlich, denn Eilish hasst es eigenen Aussagen zufolge, zu lachen. Das zeigt auch der Titel ihrer im August 2017 heiß erwarteten EP "Don't Smile At Me", die in den USA Goldstatus erreichte. International noch bekannter wurde die irischstämmige Künstlern dank des für die erste "13 Reasons Why"-Staffel veröffentlichten Songs "Bored".

Nach weiteren erfolgreichen Singles in den Jahren 2017 und 2018, darunter "Bellyache", gelang Eilish der endgültige Aufstieg zum Weltstar mit ihrem im März 2019 veröffentlichten Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Schon im Vorfeld war es das am meisten vorbestellte Album bei Apple Music. Nach der Veröffentlichung brach es alle Streaming-Rekorde bei Spotify und schoss in 15 Ländern auf Platz 1 der Charts. In Deutschland schaffte es "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" auf Platz 3. Die Single "Bad Guy" wurde ebenso weltweit ein Hit. Die Tournee zum Album ist ausverkauft. Deutsche Fans, die ein Ticket ergattert haben, können Billie Eilish am 14. Juni 2020 in Berlin und am Tag darauf in Köln live sehen.

Mittlerweile finden sich viele ihrer Songs in den Billboard Top 100, Edel-Marken wie Gucci reißen sich um eine Zusammenarbeit mit der Sängerin. Live-Shows sind in Sekundenschnelle ausverkauft. Bei den MTV Music Awards 2019 wurde das etwas andere Popsternchen zudem in den Kategorien "Best Song" (für "Bad Guy") und "Best New" ausgezeichnet. Weiterhin könnte Eilish Ende Januar 2020 zu den jüngsten Grammy-Gewinnerinnen gehören. Sie wurde insgesamt sechs Mal nominiert. Eilishs Musikstil kann als eine Kombination von Hip-Hop, R&B, Dance- und Electro-Pop, mit teils Jazz- und Folkelementen bezeichnet werden. Musikalisch inspiriert wurde sie unter anderem von Künstlern wie Lana Del Rey, Green Day und Frank Sinatra.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Das Privatvermögen der Sängerin wird auf sechs Millionen Dollar geschätzt. In einem Interview mit dem Musikmagazin "Rolling Stone" erklärt Eilish, dass das Popstar-Leben nicht immer so glamourös ist, wie viele annehmen. Nach einigen Live-Auftritten im vergangenen Jahr fragte sie sich, ob sie ihr Leben als Popstar überhaupt noch mag und stellte fest: "Es fühlte sich einfach wie so vielen Touren an. Und ich meine nicht die Shows. Die Shows sind immer mein Lieblingsteil. Aber es war einfach das Reisen und die ganze Zeit allein zu sein, in einem kalten Bus in Europa, schreckliches Essen, und wenn du zurückkommst, haben sich alle irgendwie von dir entfernt. Diese letzte Tour, die ich gemacht habe, war die erste, die ich jemals genossen habe. Jetzt habe ich erst verstanden, was ich eigentlich habe." Im November erklärte ihr Bruder, dass die beiden Geschwister sich bereits im kreativen Prozess für ein zweites Album befänden. Fans dürfen sich also auf neue Songs freuen.

Wie tickt Billie Eilish privat?

Die 18-Jährige ist natürlich auch ein Vorbild für viele Jugendliche. In Hinsicht auf Alkohol und andere Drogen können Eltern da beruhigt sein. Eilish erklärte Anfang dieses Jahres stolz in einem Interview, noch nie Drogen genommen zu haben. Allerdings leidet sie am Tourette-Syndrom, wie sie im Jahr 2018 auf ihrem Instagram-Account bekannt gab. Die Tics äußern sich bei der Sängerin glücklicherweise ausschließlich nonverbal: "Ich habe mir selbst beigebracht, die Tics zu unterdrücken und weiß, wie ich sie mildern kann, wenn ich nicht möchte, dass sie in bestimmten Situationen ablenken. Ich hatte nicht vor, darüber zu reden, aber jetzt ist es an der Zeit", sagte sie dem "Rolling Stone".

Auch mit mentalen Problemen hatte die Jugendliche bereits zu kämpfen. So litt sie eigenen Angaben zufolge an Depressionen und begab sich deshalb in professionelle Behandlung. Peinlich ist ihr aber dennoch nichts - das beweist Eilish immer wieder in Interviews, in denen sie schonungslos ehrlich über pikante Details aus ihrem Privatleben spricht. Erst kürzlich verriet sie bei der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon, dass sie einer Freundin ins Gesicht gefurzt hätte, während diese gähnte. Daraufhin musste sich das Mädchen übergeben. Heute seien die beiden keine Freundinnen mehr.

Doch Eilish hat auch eine erwachsenere Seite. Sie engagiert sich für den Umweltschutz. So können Fans Tickets für ihre anstehende Tour gewinnen, indem sie sich für den Kampf gegen den Klimawandel engagieren. Auf der Welttournee wird es zudem keine Plastiktrinkhalme und Recycling-Behälter geben. Fans sollten eigene Wasserflaschen mitbringen. Auch das Tierwohl liegt Eilish sehr am Herzen. Sie ist Veganerin aus Überzeugung und ermahnte ihre Fans auf Instagram bereits, den Fleischkonsum ebenso einzustellen. Apropos Instagram: 45 Millionen Menschen folgen der Sängerin bereits und es werden täglich mehr.