Sie war die erste schwarze Frau, die den Literaturnobelpreis erhielt. Und sie prägte Generationen von Lesern, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Nun stirbt Toni Morrison mit 88 Jahren in New York.

Die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot. Morrison, die als eine der wichtigsten afroamerikanischen Schriftstellerinnen gilt, starb am Montagabend im Alter von 88 Jahren, wie ihr Sprecher Paul Bogaards sagte.

"Obwohl ihr Ableben ein gewaltiger Verlust ist, sind wir dankbar, dass sie ein langes, gutes Leben gelebt hat", erklärten ihre Angehörigen. Sie sei "vergangene Nacht friedlich verstorben". Morrison wurde mit ihren Werken, in denen sie den Rassismus in den USA anklagte, zum "Gewissen Amerikas", ihre Werke verkauften sich millionenfach. Die wortgewaltige Autorin kämpfte schon länger mit gesundheitlichen Problemen und saß im Rollstuhl.

1993 erhielt Morrison den Nobelpreis für Literatur zugesprochen. Sie war die erste schwarze Schriftstellerin, die von der Schwedischen Akademie geehrt wurde. Zu Morrisons bekanntesten Werken zählen die Romane "Salomons Lied", "Jazz" und "Menschenkind", für den sie den Pulitzer-Preis erhielt. Den Beginn ihrer literarischen Karriere markierte 1970 der Roman "Sehr blaue Augen", in dem sie beschrieb, was es hieß, als Schwarze aufzuwachsen.

Morrison wurde 1931 in Lorain im US-Bundesstaat Ohio geboren. Sie studierte Anglistik und unterrichtete englische Literatur. Zudem arbeitete sie lange beim Verlag Random House, wo sie schwarze Schriftsteller förderte. An der Elite-Universität Princeton hatte Morrison eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. 2010 wurde sie als Ritterin in die französische Ehrenlegion aufgenommen, 2012 erhielt sie die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.