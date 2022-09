Zahlreiche Tattoos sind auf dem Körper von Robbie Williams zu erkennen: auf der Brust, den Armen, nur die Oberschenkel zieren keine. Ayda Field Williams zeigt ihren Robbie äußerst freizügig auf Instagram. Einige Nutzer diskutieren, ob wirklich alles zu sehen ist.

In der Kategorie Instagram-Entblößungen gibt es einen neuen Beitrag. Diesmal ist es der britische Entertainer Robbie Williams, der "blank zieht" - beziehungsweise er lässt blank ziehen. Auf Instagram zeigt seine Frau Ayda Field Williams ein Reel, in dem der Sänger nur mit Schlafmaske bedeckt im Bett liegend zu sehen. Die tätowierte, linke Hand ruht auf der behaarten Brust. Das rechte Bein ist angewinkelt, das linke darüber geschlagen. Darunter schreibt die 43-Jährige unter anderem: "Er hat mir seinen umfassenden Segen gegeben, dass ich das posten darf."

Was einige Instagram-Nutzer an dem Reel besonders interessiert, ist die Gegend um Robbies Lenden. Diese ist zwar von einem Betttuch bedeckt, doch schreibt eine Nutzerin: "Bin es nur ich, die glaubt, da seine Männlichkeit zu sehen? Oder bin ich einfach verrückt." Auch andere Nutzer wollen da etwas gesehen haben.

Was da zu sehen ist, ist aber nicht ganz deutlich. Vermutlich werden Robbies Fans erst zu einhundert Prozent Bescheid wissen, wenn der Sänger sich dazu äußert - oder Instagram den Beitrag sperrt oder eben nicht.

Robbie bereits seit 25 Jahren Solokünstler

Die Vorbereitungen für Robbie Williams' 25-jähriges Solo-Jubiläum laufen indessen auf Hochtouren. Deswegen wollte ihn Ayda vermutlich mit ihrem Reel etwas ablenken. "Rob hatte gestern den ganzen Tag Interviews", schreibt sie darunter. "Das ist er heute Morgen tief schlafend im Bett... ich glaube, er war noch im Interview-Modus. Ich frage mich, mit wem er gesprochen hat?" Den Clip unterlegte sie passenderweise mit dem Dolly-Parton-Hit "9 to 5".

Der 48 Jahre alte Robbie Williams, ehemaliges Mitglied der Boyband Take That, feiert 2022 sein 25-jähriges Jubiläum als Solokünstler. Am 9. September erscheint das Album "XXV" (römisch 25). Darauf werden "unzählige Nummer-eins-Hits und Fan-Favoriten" zu hören sein, wie es in einer Ankündigung heißt. Auch der brandneue Song "Lost" ist auf der Platte. Die Deluxe-Version des Albums soll weitere Titel umfassen. Im Herbst wird Williams mit "XXV" durch Großbritannien und Irland touren. Einen Vorgeschmack auf die Tournee gab er vor Kurzem bei einem Open-Air-Konzert in München.