Dass in dieser Beziehung etwas nicht stimmt, können beim "Sommerhaus der Stars" alle sehen. Doch obwohl er ihr das Leben zur Hölle zu machen scheint, bleibt das "Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer auch nach der Show noch zusammen. Bis jetzt.

Ihr gemeinsamer Auftritt im "Sommerhaus der Stars" ließ viele Zuschauerinnen und Zuschauer fassungslos zurück. Schließlich hinterließen Patrick Romer und Antonia Hemmer, die im Rahmen von "Bauer sucht Frau" zusammengekommen waren, den Eindruck, eine reichlich ungesunde Beziehung zu führen. Doch jetzt ist damit Schluss. Das Paar hat in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt gegeben, dass es sich getrennt habe.

Den Post ziert ein Schwarzweißbild der beiden. "Irgendwann kommt der Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Seite umblättert oder das Buch schließt", beginnt der zugehörige Text. Am Ende hätten sich die beiden trotz der "unvergesslichen großen und kleinen Erinnerungen an die gemeinsamen zwei Jahre" für Letzteres entschieden, auch wenn es sehr schwergefallen sei.

"Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand", heißt es zur Begründung der Trennung. Dabei habe man "bis zuletzt die Hoffnung" gehegt, "aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen" - trotz der "vielen Höhen und Tiefen, die unsere Beziehung begleiteten".

Besagte Höhen und Tiefen konnte das "Sommerhaus"-Publikum während der vergangenen Staffel intensiv miterleben. Zwar gewannen der 26-jährige Romer und die vier Jahre jüngere Hemmer den "Kampf der Promipaare" im Oktober, doch sorgte er mit seinem toxischen Verhalten gegenüber ihr auch für Entsetzen. In den Spielen brüllte er sie an und beleidigte sie. Lieferte sie keine zufriedenstellende Leistung ab, zeigte er ihr zur Strafe im Haus die kalte Schulter.

Hemmer äußerte sich auch losgelöst von dem gemeinsamen Statement in den sozialen Netzwerken zur Trennung. So postete sie etwa ein Tiktok-Video, in dem sie sichtlich mitgenommen erklärt: "Es sind einfach extrem viele Sachen vorgefallen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Sommerhaus, sondern auch private, interne Gründe, die es einfach fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen." Unter Tränen fügt sie hinzu: "Ich bin gerade - ich glaube, man kann es unschwer erkennen - fix und fertig."

"Eine wundervolle Beziehung"

Während viele Erleichterung über die Trennung verspüren dürften, lässt Hemmer nach wie vor nichts auf ihren Ex kommen. "Ich bin ihm auf jeden Fall dankbar für die Zeit, die wir hatten. Wir hatten eine wundervolle Beziehung. Es war nicht alles so, wie es im Sommerhaus ausgesehen hat", erklärt sie. Sie habe durch Romer viel gelernt und sei dadurch enorm gewachsen. Trotzdem sei es für sie beide nun besser, getrennte Wege zu gehen.

Auch in einer eigenen Instagram-Story betont die 22-Jährige noch einmal, wie schwer den beiden die Entscheidung für das Liebes-Aus gefallen sei. Zudem kündigt sie eine kleine Social-Media-Pause an: "Ich werde mich für ein paar Tage zurückziehen, ich denke, das könnt ihr verstehen."