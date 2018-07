Unterhaltung

Gerald und Anna sagen Ja: Bauer heiratet Frau

Zuletzt machte der "attraktive Bauer aus Namibia" vor allem wegen seiner Gesundheit Schlagzeilen. Doch jetzt gibt es positive Nachrichten von Bauer Gerald. Er und seine Anna, die er bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt hatte, stehen kurz vor der Trauung.

Das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar Gerald und Anna gibt sich in wenigen Tagen in Polen das Jawort. Lange war ungewiss, ob der Farmer aus Namibia selbstständig bei der Trauung gehen kann. Bei ihm wurde im Frühjahr 2018 das Guillain-Barré-Syndrom festgestellt, eine Erkrankung des Nervensystems, die zu Lähmungen führen kann.

"Am Anfang waren die Prognosen sehr schlecht. Der Arzt hatte mir nur 30 Prozent Chancen gegeben, dass ich Ende des Jahres wieder laufen würde", sagt Gerald im Interview mit RTL. Nun gibt er Entwarnung.

"Gesundheitlich geht's mir wieder astrein, ich bin wieder zu 100 Prozent dabei und habe keine größeren Beschwerden", erklärt der Landwirt erleichtert und ergänzt: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es alles so gut ausgegangen ist. Es wäre wirklich eine harte Nuss, wenn es anders abgelaufen wäre."

"Echt bewundernswert"

Sein Dank gelte seinem engsten Umfeld, betont Bauer Gerald zudem: "Meine Familie und Anna haben mich riesig unterstützt." Anna sei gleich zu ihm geflogen. Diese Unterstützung sei "echt bewundernswert".

Nun ist Gerald voller Vorfreude: "Ich kann mich zu 100 Prozent auf die Hochzeit freuen und vorbereiten. Dem steht nichts mehr im Wege."

Das Paar wird gemeinsam in Namibia leben. Der Bauer, der auf einer Farm in dem afrikanischen Land unter anderem Rinder, Antilopen und Schafe züchtet, und Anna hatten sich 2017 in der bislang 13. Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen- und lieben gelernt. Die beiden reihen sich damit in eine ganze Schar von dauerhaften Beziehungen ein, die in der Sendung geschmiedet wurden. Demnächst werden wieder neue Bauern eine Chance auf die Liebe haben. Die Ausstrahlung der 14. "Bauer sucht Frau"-Staffel im Herbst steht bereits fest.

Quelle: n-tv.de