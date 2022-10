So sah man Donna D'Errico damals in "Baywatch".

"Baywatch"-Fans werden sich erinnern: Donna D'Errico war die Frau im roten Badeanzug. Also ... eine von denen. Heute ist die einstige Rettungsschwimmerin Donna Marco 54 Jahre alt - und sieht aus, als sei sie in den Jungbrunnen gefallen. Da wird doch nicht der Beauty-Doc nachgeholfen haben?

Nun gut, Donna D'Errico ist nicht Pamela Anderson, Carmen Electra oder Traci Bingham, an die viele womöglich als erste beim Stichwort "Baywatch" denken. Doch immerhin in 19 Folgen der Staffeln sieben und acht zog auch sie den roten Badeanzug an. Zudem war D'Errico im Serien-Ableger "Baywatch Nights" zu sehen.

Und das ist noch nicht alles, womit das im US-Bundesstaat Alabama geborene Model seinerzeit Schlagzeilen machte. Schließlich heiratete sie 1996 auch den Mötley-Crüe-Bassisten Nikki Sixx. Mit ihm bekam sie eine Tochter, ehe sie sich 2007 von ihm scheiden ließ. Davon, dass manch einer D'Errico womöglich auch als ehemaliges Playmate aus dem "Playboy" kennt, wollen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen.

Um die Vergangenheit geht es hier nämlich nicht, sondern um die Gegenwart. Wer zurück rechnet, merkt schnell, dass seit "Baywatch" doch ein paar Jährchen vergangen sind - genau genommen 24, seit D'Errico ihren letzten Auftritt in der Serie hatte. 1968 zur Welt gekommen, war sie damals süße 30. Dementsprechend bringt sie es mittlerweile auf 54 Lenze.

Zu alt, um einen Bikini zu tragen?

Wer jedoch den Instagram-Account der ehemaligen Rettungsschwimmerin Donna Marco aufruft, dürfte vor Staunen fast vom Stuhl fallen. D'Errico sieht praktisch um keinen Tag gealtert aus - eher im Gegenteil. Und so präsentiert sie sich gerne auch freizügig in Bikini oder Dessous. Erst recht, um es allen Kritikerinnen zu zeigen, wie sie in einem ihrer jüngsten Posts deutlich machte.

Viele Frauen hätten sich über ein Bikini-Video von ihr mokiert, schreibt D'Errico. Einige hätten ihr attestiert, doch eigentlich "mehr Klasse" zu haben. Andere hätten sie als "zu alt, um einen Bikini zu tragen" bezeichnet oder sogar "verzweifelt" genannt. "Lasst mich euch etwas sagen, dass euch überraschen mag: Ich kann tatsächlich tragen und tun, was auch immer ich will", äußerte sich D'Errico demonstrativ trotzig.

Keine Frage: Natürlich steht es D'Errico komplett frei, sich so zu präsentieren, wie sie es möchte, ganz egal, wie alt sie ist. Viele werden sich ohnehin eher fragen, ob sie womöglich in einen Jungbrunnen gefallen ist. Das allerdings dürfte nicht der Fall sein. Vielmehr ist anzunehmen, dass D'Errico wirklich gute Ärzte kennt. Denn nicht alles kann über das wahre Alter hinwegtäuschen. Das offenbart zum Beispiel ein Blick auf ihre Hände.