David Beckham und sein Sohn Romeo stehen sich offenbar so nahe, dass das gleiche imposante Tattoo nun die Nacken beider Männer ziert. Doch David ließ es sich schon vor vielen Jahren stechen - und musste im Gegensatz zu Romeo mit Gegenwind kämpfen.

Das Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das Sprichwort ist bekannt. In Hinsicht auf David Beckham und seinen Sohn Romeo könnte man sagen: Das Kreuz fällt nicht weit vom Flügel. Denn der 19-jährige Romeo präsentierte seinen Followern kürzlich in einem Instagram-Post seine neueste Tätowierung - und zu der wurde er offenbar von seinem Vater inspiriert. Auf dem Foto ist sein Nacken zu sehen, den fortan ein Kreuz mit zwei Flügeln ziert. In einem zweiten Post ist ein Bild zu sehen, auf dem Romeo mit frisch gestochenem Tattoo seine Freundin Mia Regan umarmt.

Unter dem ersten Posting sammelten sich schnell zahlreiche Komplimente für das neue Kunstwerk auf seiner Haut. Viele Follower bemerkten auch sofort die Ähnlichkeit zum Tattoo, das sich Romeos Vater David Beckham stechen hat lassen. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Kreuz mit zwei Flügeln.

"Wie der Vater, so der Sohn" oder "Veröffentliche ein Partner-Pic mit deinem Vater" lauten die Kommentare unter dem Post. Auch ein prominenter Fan hat sich zu Wort gemeldet. "Ich liebe es, dein Vater hat auch meines inspiriert. Sieht großartig aus", schrieb Popstar Justin Bieber unter das Foto. Der Sänger hat sich ebenfalls Flügel am Nacken stechen lassen.

Auch frisurentechnisch stehen sich Vater David und Sohn Romeo bisweilen nahe. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

So gut Romeos neues Tattoo ankommt, so viel Gegenwind spürte David Beckham in den 00er-Jahren in der englischen Presse. Da wurde der Körperschmuck als "monströs" oder "hooligenhaft" bezeichnet.

Beckhams Tätowierer Louis Molloy forderte den heute 46-jährigen Fußballstar sogar mehrere Jahre lang auf, zweimal darüber nachzudenken, sich an so sichtbarer Stelle solch ein Tattoo stechen zu lassen. „Ich habe zwei Jahre lang versucht, David dazu zu bringen, nicht das am Nacken zu bekommen", sagte Molloy Jahre, nachdem er das Kreuz mit den Flügeln gestochen hatte, gegenüber der britischen Presse. "Er wird es dir sogar selbst sagen. Normalerweise mache ich sie nicht gerne am Nacken, im Gesicht oder an den Händen, aber seien wir ehrlich, er wird deswegen nicht arbeitslos werden, oder?"