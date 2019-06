Die amerikanische Beststeller-Autorin Judith Krantz ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichtete der "Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihren Publizisten John Tellem. Krantz starb bereits am Samstag in ihrem Haus in Bel Air in Kalifornien.

Die Autorin zahlreicher Bücher und Bestseller, wie etwa "Skrupel" und "Prinzessin Daisy", hatte vor ihrer Schriftsteller- Karriere als Journalistin gearbeitet. Als ihr bekanntester Artikel, den sie aber erst nach Ende ihrer journalistischen Laufbahn als freie Autorin schrieb, gilt "The Myth of the Multiple Orgasm". Ihre Bücher wurden in millionenfacher Auflage verkauft und in 50 Sprachen übersetzt, berichtete der Sender CNN.