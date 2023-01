Johnny Depp kehrt 2023 mit dem Kostümfilm "Jeanne du Barry" auf die Kinoleinwand zurück. Erste Szenenbilder zeigen den Star nun mit Perücke als französischen König Ludwig XV. am Hof von Versailles. Zuletzt hieß es allerdings, am Set zeige er Allüren.

Im Laufe dieses Jahres werden Kinozuschauer Johnny Depp wieder in einer größeren Filmrolle erleben können. Im Historien-Drama "Jeanne du Barry" von Regisseurin Maiwenn Le Besco schlüpft der 59-Jährige in die Haut des französischen Königs Ludwig XV. Das Filmmagazin "Première" zeigt nun auch eine Reihe von ersten Szenenbildern aus dem Kostümfilm auf Instagram. Einem Bericht des US-Magazins "People" zufolge wird "Jeanne du Barry" möglicherweise bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes im Mai seine Weltpremiere feiern.

In "Jeanne du Barry" tritt Depp an der Seite von Regisseurin, Hauptdarstellerin und Co-Drehbuchautorin Le Besco auf. Die 46-Jährige spielt mit Jeanne du Barry die Titelfigur des Films, die letzte der königlichen Geliebten Ludwigs XV. am Hof von Versailles. Für den Darsteller, der im vergangenen Jahr besonders mit seinen Rechtsstreitigkeiten mit Ex-Frau Amber Heard in den Schlagzeilen stand, ist es die erste Spielfilmrolle in rund drei Jahren. 2020 war er zuletzt im Drama "Minamata" zu sehen. Zur weiteren Besetzung von "Jeanne du Barry" gehören unter anderem Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud und Noémie Lvovsky.

"Sie schreien sich die ganze Zeit an"

Zuletzt soll Depp allerdings mit Allüren am Set aufgefallen sein. Der französische Moderator und Schauspieler Bernard Montiel erklärte in der Talkshow "Touche pas à mon poste!", dass der "Fluch der Karibik"-Star aufgrund von Zeitproblemen häufig mit Le Besco gestritten habe. "Es läuft sehr, sehr schlecht. Sie kommen überhaupt nicht miteinander aus, sie schreien sich die ganze Zeit an", erklärte Montiel auf Twitter, als er über die Zeit während der Dreharbeiten sprach.

"Johnny Depp ist ein ausgezeichneter Schauspieler, wenn er ans Set kommt", sagte Montiel weiter. "Nur manchmal ist das Team um 6 Uhr morgens bereit und niemand kommt." Die Regisseurin sei daraufhin wütend gewesen. "Und am nächsten Tag ist sie es, die nicht kommt und Johnny Depp ist da", fügte er hinzu. "Es ist Wahnsinn."