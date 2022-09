Gerade erst hat Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz seinen 33. Geburtstag gefeiert. Doch zu diesem Anlass kann er sich nicht nur über Geschenke und Glückwünsche freuen, auch eine schlechte Nachricht erreicht ihn: Bei ihm wird eine besorgniserregende Hautveränderung entdeckt.

Bei Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz ist eine Vorstufe von schwarzem Hautkrebs diagnostiziert worden. Das gab der Musiker in einer Story auf seiner Instagram-Seite bekannt.

"Leider nicht nur gute Nachrichten zu meinem 33. Geburtstag! Das ist auch passiert. Meine Biopsie kam zurück", schreibt der Musiker zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn im OP-Hemd auf dem Untersuchungstisch zeigt. Das Ergebnis sei "schwer atypisch, Prä Melanom, Prä Krebs". Schwarzer Hautkrebs ist die gefährlichste Form der Hautkrebserkrankungen.

Doch Kaulitz gibt zugleich Entwarnung: "Nach meiner kleinen Operation heute und der Entfernung aller Zellen sollte alles gut sein." Dank seiner Vorsorgeuntersuchung sei die Vorstufe frühzeitig entdeckt worden. Er werde sich auch künftig regelmäßig durchchecken lassen.

"Lasst euch untersuchen!"

Er selbst gehe alle sechs Monate zur Vorsorge, erklärt Kaulitz und appelliert an seine Fans, es ihm gleichzutun. "Tut euch selbst einen Gefallen und macht dasselbe", so der Sänger. "Lasst euch auf Hautkrebs untersuchen!"

Die Nachricht von der gefährlichen Hautveränderung platzte offenbar mitten in die Feiern zum Geburtstag von Bill Kaulitz und seines Zwillingsbruders Tom. Die beiden sind am vergangenen Donnerstag 33 geworden und ließen es zu diesem Anlass anscheinend ordentlich krachen.

So posteten sowohl Bill Kaulitz als auch Toms Frau Heidi Klum Bilder und Videos der feiernden Zwillinge in einem Privatflugzeug. Die Brüder tragen dabei Hüte in Torten-Form mit ihren Namen und der Zahl 33 auf dem Kopf, prosten sich zu und umarmen sich. Im Hintergrund läuft "Happy Birthday" von Stevie Wonder. Klum und ihr ehemaliger "Germany's next Topmodel"-Kollege Thomas Hayo, der ebenfalls mitfeiert, singen und tröten dazu. Auf die Mitteilung von seinem Hautarzt hätte Bill Kaulitz da sicher gern verzichtet.